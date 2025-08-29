Tự hào, xúc động

Những ngày này, cùng với cả nước, TP Hà Nội đang sống trong không khí náo nức, rộn ràng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Cờ đỏ sao vàng tung bay từ các tuyến đường đến từng nhà dân, tiếng nhạc rộn rã vang lên từ quảng trường đến mỗi góc phố, tạo nên một bức tranh tràn đầy tự hào và xúc động.

Bên cạnh không khí sôi nổi, tưng bừng ấy, nhiều hình ảnh rất đỗi bình dị, sâu lắng đã góp phần làm nên vẻ đẹp nhân văn của thủ đô. Những ngày qua, nhiều người chứng kiến cảnh anh Dương Trọng Quý với chiếc xe máy chở theo nước suối và bánh mì, rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để phát miễn phí cho người dân chờ xem tập luyện diễu binh, diễu hành. Bất chấp trời nắng hay mưa, ngày hay đêm, anh vẫn miệt mài trao những món quà bình dị ấy đến tay nhiều người.

Anh Quý còn mở cửa quán ăn của mình trên phố Huỳnh Thúc Kháng để đón các đoàn cựu chiến binh và mời cơm miễn phí. Có khi, cả chục mâm cơm được dọn ra cùng lúc, để tri ân những người đã góp phần cống hiến cho độc lập, hòa bình hôm nay.

Không chỉ anh Quý, nhiều cá nhân và đơn vị cũng tổ chức phục vụ nước uống, đồ ăn nhanh hay phát cờ Tổ quốc, áo mưa… miễn phí cho người dân dịp này. Những nghĩa cử ấy dù giản dị nhưng gói trọn tinh thần "uống nước nhớ nguồn", khiến nhiều người ấm lòng. "Dịp này, ai cũng muốn đóng góp một phần công sức của mình, dù nhỏ bé, vào thành công chung của Đại lễ 2-9" - anh Quý bày tỏ.

Nhiều người dân từ các tỉnh, thành đến Hà Nội dịp này đã không khỏi xúc động khi nhận chai nước hay phần ăn nhanh giữa lúc chờ đợi hàng giờ. Chị Nguyễn Thu Hoài - từ TP Hải Phòng lên Hà Nội chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - thổ lộ: "Nhận được sự hỗ trợ như vậy, chúng tôi thấy thật ấm áp. Người dân càng gắn kết với nhau hơn trong ngày Tết Độc lập".

Song hành cùng những nghĩa cử ấy là sự chuẩn bị chu đáo của TP Hà Nội. Cơ quan chức năng thành phố đã bố trí nước uống, bánh trái, lương khô miễn phí, tổ chức "xe buýt không đồng" phục vụ người dân, nhất là người cao tuổi, cựu chiến binh và trẻ em. Các điểm xem diễu binh, diễu hành được lắp đặt mái che, màn hình lớn, bảo đảm an ninh trật tự để người dân và du khách tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày hội lớn.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa kêu gọi xã hội hóa việc phát đồ ăn, nước uống miễn phí; huy động các lực lượng, đoàn thể, tình nguyện viên hỗ trợ người dân và du khách tham dự Đại lễ 2-9. Nhờ vậy, khắp phố phường Hà Nội dịp này, hình ảnh những nụ cười thân thiện, những phần nước uống, suất ăn được phát miễn phí… trở nên quen thuộc. Tất cả tạo nên bức tranh thật đẹp về một Hà Nội nghĩa tình, chan chứa sự sẻ chia.

Những ngày tới, khi hàng vạn người dân và du khách đổ về thủ đô, những hình ảnh, nghĩa cử đẹp đẽ, ý nghĩa ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa. Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, Hà Nội còn là trái tim nhân văn của cả nước, nơi mà mỗi người dân đều có thể tìm thấy sự sẻ chia, tình thân và niềm tự hào chung. Hà Nội không chỉ đẹp với hình ảnh rợp cờ hoa hay tiếng nhạc rộn ràng, mà còn đẹp với từng hành động, nghĩa cử dung dị nhưng ấm áp, gắn kết mọi người trong ngày hội lớn của đất nước.