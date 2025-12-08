HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CSGT xử lý hơn 126.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chỉ trong vòng 2 tháng, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Tối 8-12, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết sau 2 tháng, từ ngày 8-10 đến ngày 7-12, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

CSGT xử lý 126 . 000 Tài xế vi phạm nồng độ cồn trong Hai tháng - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: T.H.

Trong đó lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện 37 ca (trong 24 ngày) tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 59.282 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (24/60 ngày chiếm 46,87%). So với thời gian trước liền kề trước đó tăng 30.167 trường hợp vi phạm.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn gia tăng cho thấy vẫn còn bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức được tác hại của việc điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn.

Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên và liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe" đối với người tham gia giao thông.

CSGT phát hiện hàng ngàn tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong một khung giờ tối 5-12

CSGT phát hiện hàng ngàn tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong một khung giờ tối 5-12

(NLĐO)- Ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong 1 khung giờ nhất định, lực lượng CSGT trên cả nước đã phát hiện, lập biên bản hơn 1.600 trường hợp vi phạm.

Nữ tài xế có nồng độ cồn cao gần gấp 2 lần mức kịch khung hất văng máy đo của CSGT

(NLĐO) - Trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một người phụ nữ trẻ hất văng máy đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra.

VIDEO: Tài xế xe ô tô say xỉn, đứng không vững khi đo nồng độ cồn

(NLĐO) - Khi lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn, tài xế xe ô tô say xỉn, đứng không vững.

