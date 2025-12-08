CSGT phát hiện hơn 2.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ trong một ngày

Ngày 8-12, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết ngày 7-12, CSGT trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong khung giờ nhất định.



CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Ảnh minh hoạ

Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 9 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 7-12. Qua đó, lực lượng CSGT đã kiểm soát 83.963 lượt phương tiện (2.266 xe khách, 4.841 xe tải, 16.869 xe con, 58.294 xe mô tô, 11 xe ô tô chuyên dùng, 1.682 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 2.458 trường hợp (5 xe tải, 1 xe ô tô khách, 49 xe con, 2.354 xe mô tô, 49 xe thô sơ và phương tiện khác).

Về độ tuổi vi phạm, Cục CSGT cho biết dưới 18 tuổi là 6 trường hợp (chiếm 0,24%); từ 18 đến 35 tuổi là 577 trường hợp (chiếm 23,47%); từ 36 đến 55 tuổi là 1.547 trường hợp (chiếm 62,94%); trên 55 tuổi là 328 trường hợp (chiếm 13,34%). Trong đó có 4 phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Cũng theo Cục CSGT, việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe".