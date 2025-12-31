Từ hôm nay, một nhánh đường nút giao Cát Lái lưu thông theo phương án mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Từ hôm nay, một nhánh đường nút giao Cát Lái lưu thông theo phương án mới

Ngọc Quý

(NLĐO) - Giao thông trên nhánh S1 nút giao Cát Lái được điều chỉnh sau khi hoàn tất sửa chữa, một số loại xe bị hạn chế lưu thông.

Sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đường nhánh S1 tại nút giao thông Cát Lái, Sở Xây dựng TPHCM đã chấp thuận và chính thức điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường này nhằm bảo đảm an toàn và thông suốt cho các phương tiện.

Từ ngày 31-12, nhánh S1 Cát Lái lưu thông theo phương án mới - Ảnh 1.

Trên nhánh đường S1 (đoạn từ đường trục chính Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc đến nhánh rẽ trái ra cầu Rạch Chiếc), hướng lưu thông từ nút giao An Phú đi cầu Rạch Chiếc tiếp tục tổ chức giao thông theo hiện trạng

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh được thực hiện căn cứ đề xuất của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị và biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình ngày 29-12-2025. Phương án tổ chức giao thông mới bắt đầu áp dụng từ ngày 31-12-2025.

Cụ thể, trên nhánh đường S1 (đoạn từ đường trục chính Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc đến nhánh rẽ trái ra cầu Rạch Chiếc), hướng lưu thông từ nút giao An Phú đi cầu Rạch Chiếc tiếp tục tổ chức giao thông theo hiện trạng. 

Ở chiều ngược lại, từ cầu Rạch Chiếc đến khu vực Salon ô tô Honda, các phương tiện chỉ được lưu thông 1 làn xe với bề rộng 5 m; đồng thời cấm xe ô tô khách và xe ô tô tải lưu thông trên đoạn tuyến này. 

Khoảng mở trước bãi giữ xe Ga metro Rạch Chiếc cũng được đóng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn tín hiệu giao thông được điều chỉnh phù hợp với phương án mới. Tại giao lộ nhánh S1 – đường vào Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, đèn tín hiệu hoạt động theo chu kỳ xanh – vàng – đỏ. Riêng tại giao lộ nhánh S1 – đường vào hẻm bê tông gần Salon ô tô Honda, đèn tín hiệu được bố trí hoạt động theo chế độ chớp vàng để cảnh báo các phương tiện.

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị hoàn tất các thủ tục nghiệm thu theo đúng quy định trước khi đưa công trình vào khai thác, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình giao thông khu vực, kịp thời báo cáo nếu phát sinh ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông. 

Công an TPHCM cũng được đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông trên nhánh S1 nút giao Cát Lái nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tin liên quan

TPHCM trình tờ trình khẩn, đề xuất thẩm quyền xây cầu Cát Lái - Long Hưng - Phú Mỹ 2

TPHCM trình tờ trình khẩn, đề xuất thẩm quyền xây cầu Cát Lái - Long Hưng - Phú Mỹ 2

(NLĐO)- UBND TPHCM vừa trình tờ trình khẩn lên HĐND TPHCM liên quan xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 nhằm tăng kết nối với Đồng Nai

Nhánh S1 vận hành hai chiều: Xe đi Cát Lái cần lưu ý gì?

(NLĐO) - TP HCM chốt phương án tổ chức giao thông nhánh S1, thay đổi dòng xe ra vào cửa ngõ Cát Lái.

Điều tiết sản lượng hàng hóa để giảm ùn tắc tại cảng Cát Lái – Phú Hữu

(NLĐO) - TP HCM yêu cầu Tân Cảng Sài Gòn, Cảng vụ Hàng hải và các đơn vị liên quan phối hợp giảm ùn tắc giao thông khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu.

cảng Cát Lái HẠN CHẾ LƯU THÔNG TPHCM nút giao Cát Lái nhánh S1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo