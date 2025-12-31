Từ hôm nay, một nhánh đường nút giao Cát Lái lưu thông theo phương án mới

Sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đường nhánh S1 tại nút giao thông Cát Lái, Sở Xây dựng TPHCM đã chấp thuận và chính thức điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường này nhằm bảo đảm an toàn và thông suốt cho các phương tiện.

Trên nhánh đường S1 (đoạn từ đường trục chính Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc đến nhánh rẽ trái ra cầu Rạch Chiếc), hướng lưu thông từ nút giao An Phú đi cầu Rạch Chiếc tiếp tục tổ chức giao thông theo hiện trạng

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh được thực hiện căn cứ đề xuất của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị và biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình ngày 29-12-2025. Phương án tổ chức giao thông mới bắt đầu áp dụng từ ngày 31-12-2025.

Cụ thể, trên nhánh đường S1 (đoạn từ đường trục chính Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc đến nhánh rẽ trái ra cầu Rạch Chiếc), hướng lưu thông từ nút giao An Phú đi cầu Rạch Chiếc tiếp tục tổ chức giao thông theo hiện trạng.

Ở chiều ngược lại, từ cầu Rạch Chiếc đến khu vực Salon ô tô Honda, các phương tiện chỉ được lưu thông 1 làn xe với bề rộng 5 m; đồng thời cấm xe ô tô khách và xe ô tô tải lưu thông trên đoạn tuyến này.

Khoảng mở trước bãi giữ xe Ga metro Rạch Chiếc cũng được đóng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn tín hiệu giao thông được điều chỉnh phù hợp với phương án mới. Tại giao lộ nhánh S1 – đường vào Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, đèn tín hiệu hoạt động theo chu kỳ xanh – vàng – đỏ. Riêng tại giao lộ nhánh S1 – đường vào hẻm bê tông gần Salon ô tô Honda, đèn tín hiệu được bố trí hoạt động theo chế độ chớp vàng để cảnh báo các phương tiện.

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị hoàn tất các thủ tục nghiệm thu theo đúng quy định trước khi đưa công trình vào khai thác, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình giao thông khu vực, kịp thời báo cáo nếu phát sinh ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông.

Công an TPHCM cũng được đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông trên nhánh S1 nút giao Cát Lái nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho người và phương tiện lưu thông.