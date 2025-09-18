HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Từ hôm nay, xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn không đi vào làn 1 ở cao tốc

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cục CSGT tổ chức điều tiết xe ô tô khách loại từ 29 chỗ và ô tô tải trên 7,5 tấn trở lên không đi vào làn 1 trên các tuyến cao tốc có 2 làn xe.

Ngày 18-9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết từ 7 giờ 30 phút hôm nay 18-9, Cục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc có 2 làn xe chạy, thuộc tuyến Bắc - Nam.

Ô tô khách 29 chỗ không đi vào làn 1 cao tốc 2 làn xe theo quy định mới - Ảnh 1.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh minh hoạ

Theo đó, tại các tuyến Nội Bài - Lào Cai, Hải Phòng - Móng Cái, Bắc Giang - Lạng Sơn, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP HCM - Trung Lương; CSGT điều tiết ô tô khách loại từ 29 chỗ và ô tô tải trên 7,5 tấn trở lên đi vào làn bên phải theo chiều đi của phương tiện (làn có tốc độ thấp hơn).

Đối với làn còn lại (sát dải phân cách giữa đường) dành cho ô tô con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ hoạt động.

Trong những ngày đầu triển khai, lực lượng CSGT sẽ hướng dẫn tài xế tại các trạm thu phí, đồng thời sử dụng ô tô tuần tra lưu động phát loa tuyên truyền trên đường.

Theo Cục CSGT, việc này nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ, đồng thời ngăn ngừa, kéo giảm tai nạn trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Đề xuất mới đối với làn đường trên cao tốc

Trước đó, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết đơn vị sẽ có đề xuất tổ chức cho các tuyến đường có từ 2 làn xe dành riêng cho ô tô di chuyển cùng chiều. Theo đó, đối với tuyến đường có 3 làn thì xe tải sẽ đi ở làn đường bên phải, ô tô khách từ 29 chỗ trở lên đi tại làn giữa và làn bên phải sát dải dừng xe khẩn cấp. Với xe khách dưới 29 chỗ, xe con sẽ vượt và lưu thông ở làn trái (làn sát dải phân cách giữa).

Theo Cục trưởng Cục CSGT, đối với đường 2 làn xe thì toàn bộ xe tải, ô tô khách trên 29 chỗ đi ở làn bên phải đường, ô tô con và các loại xe khác đi ở làn sát dải phân cách giữa. Việc này, đề xuất sửa luật theo hướng, đường có 2 làn trở lên thì sẽ bố trí 1 làn đường để vượt xe khác.

"Còn đối với các tuyến đường nội đô sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tối ưu hóa, thu nhỏ làn đường của ô tô từ 3,4-3,5 m để ô tô buộc phải đi theo hàng, tránh việc có 2 làn đường nhưng 3 ô tô dàn hàng ngang"- Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nói.

TP HCM thêm hàng loạt làn rẽ phải liên tục: Người dân lưu ý gì?

TP HCM thêm hàng loạt làn rẽ phải liên tục: Người dân lưu ý gì?

Cục CSGT đề xuất phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc

(NLĐO)- Cục CSGT đề xuất thí điểm tổ chức phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đề xuất cấm xe tải chạy làn 1 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ

(NLĐO) - Cục Đường bộ đề xuất thí điểm cấm xe tải chạy làn 1 và nâng tốc độ tối thiểu một số làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cục CSGT đề xuất phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc

(NLĐO)- Cục CSGT đề xuất thí điểm tổ chức phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

