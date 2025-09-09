TP HCM thêm hàng loạt làn rẽ phải liên tục: Người dân lưu ý gì?

TP HCM vừa bổ sung nhiều tuyến đường có làn rẽ phải liên tục nhằm giảm ùn tắc và tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận tiện hơn tại các nút giao trọng điểm.

Đây là giải pháp được ngành giao thông đánh giá có hiệu quả trong việc phân luồng, tăng khả năng thoát xe ở các giao lộ thường xuyên đông đúc.

Tại những khu vực này, người dân được lưu ý tuyệt đối không dừng, đỗ xe trên phần đường rẽ phải liên tục để tránh cản trở giao thông và vi phạm luật.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc tuyên truyền chấp hành quy định không dừng, đỗ xe trong phạm vi phần đường rẽ phải liên tục là cần thiết để nâng cao ý thức người dân. Đây là nội dung được triển khai sau khi Sở tiếp nhận văn bản của Sở Xây dựng về việc phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đến người dân thành phố.

Đối với xe 2 bánh, các điểm có bố trí làn rẽ phải liên tục gồm giao lộ Pasteur – Lý Tự Trọng; Lý Tự Trọng – Đồng Khởi; Nguyễn Thị Minh Khai – Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Nguyễn Văn Cừ – Trần Hưng Đạo (hướng từ Phan Văn Trị đến Trần Hưng Đạo); Nguyễn Trãi – Nguyễn Tri Phương; An Dương Vương – Nguyễn Tri Phương.

Các đoạn này đều được thiết kế dài 50 m, rộng 1,5 m, dành riêng cho xe máy rẽ phải liên tục, tạo một lối đi riêng để tách khỏi dòng xe chính, giúp giảm xung đột giao thông.

Đối với tất cả phương tiện, làn rẽ phải liên tục được bố trí tại một số nút giao lớn, có mật độ lưu thông cao. Cụ thể là giao lộ Trương Định – Nguyễn Thị Minh Khai với chiều dài 50 m, rộng 3 m, phần đường lưu thông còn lại 8 m; giao lộ 3 Tháng 2 – Thành Thái (dài 50 m, rộng 4 m, phần đường lưu thông còn lại 10,5 m); giao lộ Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Phùng – Nguyễn Kiệm (dài 50 m, rộng 3 m, phần đường lưu thông còn lại 7,5 m). Các thiết kế này vừa đảm bảo lưu lượng xe rẽ phải không bị dồn ứ, vừa giữ cho làn chính thông thoáng hơn.

Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh việc triển khai làn rẽ phải liên tục không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông mà còn giúp nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông.

Khi đi qua các đoạn đường này, người dân cần quan sát kỹ biển báo, tín hiệu chỉ dẫn và lưu ý không dừng, đỗ xe trong phạm vi làn rẽ phải liên tục.

Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn giữ cho dòng xe được lưu thông trật tự, hạn chế ùn tắc tại những nút giao đông đúc.