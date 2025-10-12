Từ khung giờ vàng đến màn ảnh rộng

Không ít gương mặt quen thuộc từ các bộ phim truyền hình "giờ vàng" đã bước lên màn ảnh rộng. Song song với cơ hội mở rộng "sân chơi", họ cũng phải đối mặt nhiều thử thách để khẳng định năng lực trước khán giả.

Lấn sân điện ảnh

Năm 2025 đánh dấu hàng loạt diễn viên truyền hình như Doãn Quốc Đam, Thanh Sơn, Phương Nam… tham gia điện ảnh. Điều này đã mang lại luồng gió mới cho thị trường phim Việt Nam.

Thanh Sơn vốn được khán giả biết đến với những vai chính diện trong các phim truyền hình "Chạm tay vào nỗi nhớ", "Tình yêu và tham vọng", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Mình yêu nhau, bình yên thôi"... Đầu năm 2025, anh góp mặt trong phim "Yêu nhầm bạn thân" nhưng khá mờ nhạt, bộ phim rời rạp sớm. Mới đây, với vai Bình trong "Tử chiến trên không", Thanh Sơn cho thấy sự bứt phá khi thể hiện kỹ năng diễn xuất bằng mắt. Vai Bình đánh dấu cú lội ngược dòng ấn tượng của anh, kể từ sau phim "Yêu nhầm bạn thân".

Diễn viên Thanh Sơn khẳng định tên tuổi ở màn ảnh rộng với vai Bình trong “Tử chiến trên không”(Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Với Phương Nam, vai diễn Tiểu đội trưởng Tạ trong bộ phim "Mưa đỏ" đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh. Từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: "Nhà mình lạ lắm", "Tình trạng: Đã ly hôn", "Đội điều tra số 7"... nhưng anh chưa để lại dấu ấn.

Phương Nam cho biết cơ duyên với vai Tạ trong "Mưa đỏ" khá bất ngờ. Trước đó, từng nghe đạo diễn Đặng Thái Huyền nhắc đến dự án mới, nhưng chỉ đến lúc casting, anh mới biết mình được mời thử vai. Trước đó, nhiều diễn viên truyền hình như Doãn Quốc Đam - vốn gắn liền với những vai gai góc - đã gây bất ngờ với diễn xuất đầy chiều sâu trong "Đào, phở và piano". Hoàng Kim Ngọc và Tuấn Mõ cũng thu hút sự chú ý với vai diễn trong "Đèn âm hồn".

Cơ hội đường dài

Các diễn viên phim truyền hình thường được khán giả quen mặt qua những vai diễn đời thường, gần gũi. Thế mạnh của họ là cảm xúc chân thật, cách thể hiện tự nhiên, dễ tạo sự đồng cảm. Nhưng điện ảnh lại là một "cuộc chơi" khác, ở đó, mọi cảm xúc, ánh mắt, cử chỉ đều được phóng đại lên màn ảnh rộng, đòi hỏi diễn viên phải tinh tế hơn, tiết chế hơn, đặc biệt là phải biết chuyển hóa cảm xúc theo nhịp độ của ngôn ngữ điện ảnh.

Nhiều nhà làm phim cho rằng việc diễn viên truyền hình lấn sân điện ảnh là xu hướng tất yếu trong bối cảnh thị trường phim ảnh ngày càng sôi động. Tuy nhiên, để thành công, diễn viên cần nghiêm túc với từng vai, đồng thời rèn luyện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của điện ảnh".

Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, ở Việt Nam, ranh giới giữa diễn viên truyền hình và diễn viên điện ảnh không quá khắt khe. Sự giao thoa này giúp thị trường diễn viên đa dạng hơn, mở ra nhiều lựa chọn cho nhà sản xuất và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nghệ sĩ. Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh: "Điều quan trọng là mỗi diễn viên cần nhận thức rằng không có vai diễn nào là dễ dàng. Dù trên màn ảnh truyền hình hay điện ảnh, chỉ với thái độ nghiêm túc và tinh thần học hỏi, họ mới có thể chiếm trọn niềm tin của khán giả".

Theo các nhà chuyên môn, việc diễn viên truyền hình lấn sân sang điện ảnh là hành trình nghệ sĩ tự làm mới và nâng tầm bản thân. Khi đó, ranh giới giữa truyền hình và điện ảnh không còn là bước đi mạo hiểm, mà là con đường rộng mở, nơi họ chứng minh bản lĩnh và sự cống hiến.



