Đề cử Giải Mai Vàng Hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình: Nhiều gương mặt nổi bật

Năm nay, nhiều nam diễn viên tham gia các phim điện ảnh và truyền hình như "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Mẹ biển", "Có anh, nơi ấy bình yên"... đã tạo được ấn tượng với người xem

Năm nay, mảng điện ảnh và truyền hình có nhiều gương mặt trẻ nổi bật, tạo được ấn tượng với người xem. Những diễn viên nhiều kinh nghiệm cũng có sự đột phá trong diễn xuất, tăng thêm sự chọn lựa cho bạn đọc.

Khóc cười cùng vai diễn

Những nam diễn viên điện ảnh thu hút sự chú ý trong năm 2025 phải kể đến là các gương mặt ấn tượng trong phim "Mưa đỏ", do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, gồm: Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Lê Hoàng Long, Nguyễn Đình Khang, Trần Gia Huy, Steven Nguyễn, Nguyễn Hùng.

Nam diễn viên Nguyễn Phương Nam vai Tạ trong phim điện ảnh “Mưa đỏ”

Trong đó, Đỗ Nhật Hoàng hóa thân vào vai Cường - sinh viên năm thứ ba Nhạc viện Hà Nội, từ bỏ cơ hội du học tại Học viện Âm nhạc Tchaikovsky để nhập ngũ. Sau một thời gian ngắn được huấn luyện, anh cùng các tân binh được bổ sung vào lực lượng Quân Giải phóng miền Nam, tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Anh gia nhập Tiểu đội 1 - Tiểu đoàn K3 Tam Sơn, chiến đấu ngoan cường, giữ vững trận địa.

Đỗ Nhật Hoàng thể hiện tốt nhân vật Cường, lột tả được hình ảnh người chiến sĩ trẻ nồng nàn tình yêu đất nước, đầy trách nhiệm với đồng đội. Anh đã có nhiều tiến bộ so với vai diễn điện ảnh đầu tay Phúc trong phim"Ngày xưa có một chuyện tình".

Ấn tượng không kém Đỗ Nhật Hoàng là diễn viên Nguyễn Phương Nam, với vai Tạ - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1. Diễn xuất chân thật, lời thoại đậm chất thực tế, anh đã tạo nên vai diễn sống động, đầy cảm xúc, khiến khán giả khóc cười cùng nhân vật.

Khi rời rạp, Tạ là một trong những nhân vật được khán giả nhớ đến nhiều nhất trong "Mưa đỏ". Phương Nam cũng đã nỗ lực nhiều cho vai diễn này, khi cố gắng giảm cân từ 78 kg còn 63 kg.

Diễn viên Nguyễn Đình Khang vào vai Tú - chiến sĩ Tiểu đội 1. Tú vốn là học sinh cấp III, chưa đủ tuổi nhưng kiên quyết dùng máu viết thư xin nhập ngũ.

Đình Khang ghi dấu ấn với khán giả bởi thể hiện được sự ngây thơ, tươi tắn, tinh thần lạc quan, yêu nước hết mực của một chiến sĩ trẻ. Với lối diễn tự nhiên, chân thành, nhân vật Tú do anh thể hiện khiến không ít khán giả xúc động bởi phân cảnh hy sinh, chìm sâu vào dòng sông Thạch Hãn.

Diễn viên Steven Nguyễn đã tạo "cơn sốt" trong cộng đồng mạng với vai trung úy Nguyễn Phúc Quang - sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa, được giao nhiệm vụ tham gia tái chiếm Thành cổ Quảng Trị. Với gương mặt điển trai, ngoại hình cao to, khả năng biểu cảm tốt, anh đã lột tả thành công vai Quang. Nhiều ý kiến cho rằng "Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu có đóng góp không nhỏ của Steven Nguyễn.

Trong khi đó, các diễn viên Lâm Thanh Nhã (nhân vật Bình), Nguyễn Hùng (Hải), Trần Gia Huy (Tấn), Lê Hoàng Long (Sen) cũng đã diễn xuất tròn vai trong "Mưa đỏ".

Một gương mặt trên màn ảnh rộng Việt Nam năm 2025 không thể không nhắc đến là Thái Hòa. Diễn viên này đã tạo ấn tượng với diễn xuất đầy nội lực, đa dạng. Anh thể hiện tốt vai Bảy Theo - thủ lĩnh đội du kích 21 thành viên tại căn cứ Bình An Đông ở địa đạo Củ Chi - trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn.

Nam diễn viên Thái Hòa vai Long trong phim điện ảnh “Tử chiến trên không”

Sau vai chính diện Bảy Theo nhận được nhiều khen ngợi, Thái Hòa gây bất ngờ với vai Long - trùm nhóm không tặc trong phim "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần. Long là kẻ đầy mưu mô, máu lạnh, bất chấp bạo lực để đạt mục đích nhưng sâu bên trong là lòng thương con hết mực. Thái Hòa lột tả được nhân vật này qua từng ánh mắt, cử chỉ, đẩy cảm xúc lên cao.

Diễn viên Quang Tuấn cũng có một năm thành công với vai Tuấn Quang trong phim "Quỷ nhập tràng" của đạo diễn Pom Nguyễn và vai Tư Đạp trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Là diễn viên đầy thực lực, nhiều kinh nghiệm, anh là một trong những ứng viên sáng giá vào vòng bầu chọn hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Nam diễn viên Quang Tuấn (bìa phải) vai Tư Đạp trong phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”

Nam diễn viên Tuấn Trần cũng có 2 vai được chú ý là Hoan trong phim "Mang mẹ đi bỏ" của đạo diễn Mo Hong-jin và Minh Gọn trong "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" của đạo diễn Nhật Trung. Cả hai vai đều mang màu sắc khác biệt, cho thấy nỗ lực của nam diễn viên này.

Ngoài ra, một số nam diễn viên khác như Quốc Huy, Thanh Sơn, Lợi Trần, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, Quốc Huy, Huỳnh Lập, Thanh Duy, Bạch Công Khanh, Mạc Văn Khoa, Tiến Luật, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Avin Lu, Lý Hạo Mạnh Quỳnh… cũng mang đến cho khán giả những vai diễn ấn tượng. Mỗi người với thế mạnh riêng đều có khả năng góp mặt trong tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng năm nay.

Đa dạng sự lựa chọn

Ở lĩnh vực phim truyền hình và phim dài tập chiếu trên các nền tảng, nam diễn viên Thuận Nguyễn tạo được sự chú ý với vai người lính biên phòng Hoàng trong "Hẹn ước ngày xuân", do Nguyễn Love đạo diễn. Thuận Nguyễn đã kết hợp ăn ý với bạn diễn Cù Thị Trà, cùng kể câu chuyện tình yêu gắn liền với văn hóa bản địa và nghề trồng chè shan tuyết truyền thống của người dân vùng núi Tây Bắc.

Các nam diễn viên như Cao Minh Đạt, NSƯT Trương Minh Quốc Thái trong phim "Mẹ biển", do NSƯT Nguyễn Phương Điền đạo diễn, vốn khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nên cũng có nhiều khả năng vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2025. Trong "Mẹ biển", Minh Đạt vào vai Ba Sịa, còn Quốc Thái vào vai Đại. Nhân vật của cả hai có mối quan hệ ân oán tình thù trong cuộc sống nơi vùng biển.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái trong phim “Mẹ biển”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Trong phim "Dịu dàng màu nắng" của đạo diễn Bùi Quốc Việt, nam diễn viên Duy Hưng cũng tạo được sức hút với vai Mai Xuân Bắc - người đàn ông bị vợ phản bội với nỗi "cay cú" quyết chứng minh bản thân. Duy Hưng là diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ và lần này, anh tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất chân thật, tự nhiên của mình.

Trần Quốc Anh (B Trần) thủ vai Đàm Như Phong - kỹ sư công nghệ, thông minh, quyết đoán, từng du học và có khát vọng thay đổi - trong "Dịu dàng màu nắng". Anh tạo được thiện cảm với khán giả nhờ những nỗ lực trong diễn xuất.

Với phim "Có anh, nơi ấy bình yên" - NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, diễn viên Phan Tuấn Tú vào vai thiếu tá Trần Trọng Huy, còn Nguyễn Vĩnh Xương thể hiện vai Bằng - anh rể Huy, một doanh nhân đầy thủ đoạn. Cả hai đều thể hiện tốt vai diễn. Trong đó, Vĩnh Xương không gặp nhiều khó khăn vì dạng vai diễn phản diện là sở trường của anh. Tuấn Tú lại lần đầu vào vai công an - nhân vật nam chính đa chiều, phức tạp.

Với lợi thế ngoại hình, lối diễn chân thành, Bình An thể hiện tốt vai Phong trong phim "Đi về miền có nắng" - đạo diễn Quốc Thuận. Diễn viên Trần Nghĩa vai Trần Khôi Nguyên, Bùi Như Lai vai ông Chính, Trần Thái Sơn vai ông Bình trong phim "Cha tôi, người ở lại" - NSƯT Vũ Trường Khoa đạo diễn - cũng có nhiều khả năng được bạn đọc đề cử vào vòng bầu chọn năm nay. Họ đều có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, khả năng đào sâu, thể hiện tốt nhân vật.

NSƯT Võ Hoài Nam cống hiến cho khán giả vai ông Nguyễn Văn Nhân trong phim "Những chặng đường bụi bặm" - Trịnh Lê Phong đạo diễn. Trong phim này, nam diễn viên Đình Tú với vai Lê Vĩnh Nguyên và Đức Phong vai Phỏm cũng tạo được sự chú ý. Đức Phong được khen ngợi diễn tự nhiên, duyên dáng, truyền tải được cảm xúc đến khán giả.

Trong khi đó, phim dài tập "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" - đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh - có nhiều diễn viên nam và nữ tham gia. Đáng chú ý, Võ Cảnh trong vai cảnh sát hình sự Đức Nhân, Otis Đỗ Nhật Trường vai giám đốc bệnh viện Chi Bảo, là 2 trong các nam diễn viên của phim tạo được sức hút từ vai diễn và có lượng người hâm mộ đông đảo...

Võ Cảnh - phim “Cô đừng hòng thoát khỏi tôi”

Với sự phát triển của điện ảnh và truyền hình, nhiều diễn viên đã xuất hiện ấn tượng trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ trong năm 2025. Sự đa dạng này sẽ mang đến nhiều đề cử chất lượng hơn cho hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" của mùa Giải Mai Vàng năm nay.



