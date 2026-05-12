Nhiều người ở TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long và An Giang trúng xổ số miền Nam

Chiều 12-5, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh An Giang trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Khắc Duy

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 11-5, giải độc đắc (dãy số 431844) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long và TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Mỹ Phát (TPHCM), đại lý vé số Phát Tài, đại lý vé số Lan Nhi và đại lý vé số Mai Phát (tỉnh Vĩnh Long).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 586853) của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi bán trúng là đại lý vé số cấp 1 Minh Hòa ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Minh Hòa

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh An Giang và TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh Hòa (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Hiểu (TP Cần Thơ).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 115854) của vé số TPHCM được xác định "ở lại" TPHCM.

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Khang

Giải an ủi của vé số TPHCM cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh Khang ở TPHCM.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 12-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.