Từ Mỹ, Đức đến Hàn Quốc: Việc làm truyền thống đang bị bào mòn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Từ Mỹ, Đức đến Hàn Quốc: Việc làm truyền thống đang bị bào mòn

GIANG NAM

(NLĐO) - Mỹ điều chỉnh giảm hơn 900.000 việc làm, Đức mất hàng chục nghìn nhân sự ô tô, Hàn Quốc lo AI thay thế, thị trường lao động toàn cầu lao đao

Tăng trưởng việc làm của Mỹ giảm mạnh trong tháng 8

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) vừa công bố điều chỉnh dữ liệu, cho thấy nước này đã tạo ít hơn 911.000 việc làm trong giai đoạn từ tháng 3-2024 đến tháng 3-2025 so với báo cáo ban đầu. Đây là mức điều chỉnh lớn nhất từng ghi nhận, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe thực sự của thị trường lao động Mỹ và gây áp lực lớn lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trước kỳ họp quyết định lãi suất.

Theo số liệu mới nhất, mỗi tháng kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm ít hơn khoảng 75.000 việc làm so với ước tính, khiến tổng số việc làm thực tế thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 1,8 triệu mà BLS từng công bố. Các nhà phân tích của Citigroup tính toán, cộng cả những điều chỉnh gần đây, nền kinh tế Mỹ hiện có ít hơn khoảng 1,2 triệu việc làm so với nhận định trước đó.

Từ Mỹ, Đức đến Hàn Quốc: Việc làm truyền thống đang bị bào mòn - Ảnh 1.

Thị trường việc làm trong nước khó khăn nên cơ hội làm thêm cho sinh viên quốc tế tại Mỹ cũng eo hẹp

Các nhà kinh tế cho rằng tình trạng này một phần đến từ chính sách thuế nhập khẩu mạnh tay của Tổng thống Donald Trump và chiến dịch siết chặt nhập cư, vốn làm suy giảm lực lượng lao động. Sự yếu kém hiện nay chủ yếu đến từ phía tuyển dụng, khi số người thất nghiệp đã vượt số việc làm trống trong tháng 7 – lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh báo cáo tháng 8 chỉ ghi nhận thêm 22.000 việc làm – mức thấp nhất trong năm, giới quan sát dự báo Fed nhiều khả năng sẽ phải cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm để tránh nguy cơ nền kinh tế rơi vào suy thoái sâu hơn.

Bị AI đe dọa, giới trẻ Hàn Quốc rẽ hướng

Một báo cáo mới của Cơ quan Thông tin việc làm Hàn Quốc (KEIS) cho thấy các vị trí văn phòng có nguy cơ bị AI thay thế cao hơn khoảng 5,5% so với lao động chân tay. Ngược lại, những công việc đòi hỏi tay nghề thủ công như sửa chữa, xây dựng hay cơ khí vẫn duy trì nhu cầu ổn định và ít chịu tác động từ công nghệ, tạo sức hút với giới trẻ.

Theo Cơ quan Phát triển nhân lực Hàn Quốc, năm 2023 có tới 44,4% thí sinh đăng ký thi chứng chỉ nghề quốc gia trong 14 lĩnh vực chủ chốt ở độ tuổi 20 – 39. Một số ngành như vận hành cần cẩu, kỹ thuật bốc dỡ container ghi nhận tỉ lệ ứng viên trẻ vượt quá 60%. Ngành điện và vận tải cũng có hơn một nửa thí sinh dưới 40 tuổi.

Từ Mỹ, Đức đến Hàn Quốc: Việc làm truyền thống đang bị bào mòn - Ảnh 2.

Giới trẻ Hàn Quốc lo ngại AI sẽ lấy đi nhiều việc làm của dân văn phòng

Đại diện một cơ sở đào tạo nghề cho biết: "Ít nhất 1/3 học viên mới của chúng tôi là người trẻ, trong đó có cả học sinh vừa tốt nghiệp trung học. Nếu trước đây lao động xây dựng từng bị coi là thấp kém thì nay, nhiều bạn trẻ tự tin bước vào ngành, có thu nhập cao và được xã hội nhìn nhận tích cực hơn."

Giới chuyên gia nhận định, xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển trong nhận thức: người trẻ ưu tiên cân bằng cuộc sống – công việc, sẵn sàng chọn nghề kỹ thuật nếu mang lại thu nhập ổn định, dù vẫn cần cân nhắc rủi ro về tính bền vững lâu dài.

Trong khi đó, Liên đoàn Lao động Hàn Quốc mới đây đề xuất triển khai thí điểm tuần làm việc 4,5 ngày, coi năm 2026 sẽ là dấu mốc lịch sử khi Hàn Quốc lần đầu giảm giờ làm việc.

Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Kim Young Hoon nhấn mạnh việc áp dụng tuần làm việc 4,5 ngày mà không cắt giảm lương là hoàn toàn khả thi.

Ở Đức, riêng một ngành đã mất hơn 51.000 việc làm

Thị trường việc làm công nghiệp Đức đang lao đao khi báo cáo mới của EY (hãng kiểm toán Ernst & Young), dựa trên số liệu Cơ quan Thống kê Liên bang (Destatis), cho thấy ngành ô tô đã mất gần 7% nhân sự trong 12 tháng tính đến 30-6 năm ngoái, tương đương khoảng 51.500 việc làm. Đây là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm gần một nửa trong tổng số 114.000 việc làm bị cắt giảm trên toàn ngành công nghiệp Đức.

Từ Mỹ, Đức đến Hàn Quốc: Việc làm truyền thống đang bị bào mòn - Ảnh 3.

Biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô thế giới gặp khó khăn phải cắt giảm 51.000 việc làm trong 1 năm

EY cho biết ngành ô tô đã mất tổng cộng 112.000 việc làm so với giai đoạn trước đại dịch 2019, phản ánh rõ khó khăn mà lĩnh vực trụ cột của kinh tế Đức đang đối diện. Chuyên gia Jan Brorhilker của EY nhận định, lợi nhuận sụt giảm, dư thừa công suất và nhu cầu yếu từ các thị trường xuất khẩu buộc doanh nghiệp phải cắt giảm lao động.

Doanh thu ngành ô tô trong quý II/2025 cũng giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Volkswagen, tập đoàn hàng đầu, ghi nhận lợi nhuận lao dốc và phải hạ dự báo cả năm. Tình trạng này khiến bức tranh việc làm của Đức thêm ảm đạm, khi toàn ngành công nghiệp cũng báo lỗ doanh thu 2,1% trong cùng giai đoạn.


Tin liên quan

Phát triển nguồn nhân lực: Khẩn trương, bài bản

Phát triển nguồn nhân lực: Khẩn trương, bài bản

Phát triển nhân lực chất lượng cao là con đường duy nhất giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và không được phép chậm trễ

Loạt chính sách "không để ai bị bỏ lại phía sau"

Loạt nghị quyết của HĐND TP HCM không chỉ cải thiện đời sống cán bộ, công chức mà còn lan tỏa lợi ích đến người dân, nhất là nhóm yếu thế

Xuất khẩu lao động gặp khó

Từng là "gà đẻ trứng vàng", mang về nguồn ngoại tệ lớn nhưng nay, xuất khẩu lao động bão hòa, doanh nghiệp phái cử chật vật tìm lối đi

thị trường lao động Kinh tế Mỹ sinh viên quốc tế giới trẻ Hàn Quốc việc làm khủng hoảng kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo