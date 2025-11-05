HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Từ năm 2026, giáo viên vùng khó khăn, dạy trẻ đặc biệt sẽ có thêm ưu đãi

T.Yên

(NLĐO) - Luật Nhà giáo (có hiệu lực từ 1-1-2026) sẽ có các chính sách hỗ trợ phù hợp cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn hoặc đảm nhận nhiệm vụ đặc thù

Điều 24, Luật Nhà giáo quy định về các chính sách hỗ trợ giáo viên, trong đó giáo viên công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; giáo viên thực hiện giáo dục hòa nhập; dạy tiếng dân tộc thiểu số; dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số hoặc dạy các môn năng khiếu, nghệ thuật sẽ được hưởng các chính sách, gồm:

- Được thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc được bảo đảm chỗ ở tập thể hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà khi đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Được hỗ trợ thanh toán tiền tàu xe trong thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp theo đối tượng.

Từ năm 2026, giáo viên vùng khó khăn, dạy trẻ đặc biệt sẽ có thêm ưu đãi - Ảnh 1.

Từ năm 2026, giáo viên dạy tại các trường chuyên biệt sẽ được hưởng thêm nhiều chế độ hỗ trợ

Về các nội dung chế độ phụ cấp, trong dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các cơ sở giáo dục cho người khuyết tật, trường chuyên biệt.

Cô Trần Thị Hồng (giáo viên dạy trường chuyên biệt tại TP HCM) cho biết rất mừng khi Luật Nhà giáo lần này đã quan tâm nhiều hơn đến giáo viên dạy tại các trường chuyên biệt. Cô rất mong các đề xuất về tiền lương, phụ cấp được thông qua để đời sống được cải thiện, các cô sẽ an tâm công tác. 

Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm 5 năm từ năm 2026

Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm 5 năm từ năm 2026

(NLĐO) - Giáo viên mầm non có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên không bị giảm tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Đề xuất mới về xếp lương giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập

(NLĐO)- Lương giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập được đề xuất áp dụng theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Kiến nghị tạo thuận lợi để giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

(NLĐO)- Theo khảo sát, có đến 96% nữ giáo viên mầm non mong được nghỉ hưu ở độ tuổi sớm hơn quy định

chính sách hỗ trợ vùng khó khăn giáo viên luật nhà giáo dạy trẻ đặc biệt
