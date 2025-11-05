Từ năm 2026, giáo viên vùng khó khăn, dạy trẻ đặc biệt sẽ có thêm ưu đãi

Điều 24, Luật Nhà giáo quy định về các chính sách hỗ trợ giáo viên, trong đó giáo viên công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; giáo viên thực hiện giáo dục hòa nhập; dạy tiếng dân tộc thiểu số; dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số hoặc dạy các môn năng khiếu, nghệ thuật sẽ được hưởng các chính sách, gồm:

- Được thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc được bảo đảm chỗ ở tập thể hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà khi đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Được hỗ trợ thanh toán tiền tàu xe trong thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp theo đối tượng.

Từ năm 2026, giáo viên dạy tại các trường chuyên biệt sẽ được hưởng thêm nhiều chế độ hỗ trợ

Về các nội dung chế độ phụ cấp, trong dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các cơ sở giáo dục cho người khuyết tật, trường chuyên biệt.

Cô Trần Thị Hồng (giáo viên dạy trường chuyên biệt tại TP HCM) cho biết rất mừng khi Luật Nhà giáo lần này đã quan tâm nhiều hơn đến giáo viên dạy tại các trường chuyên biệt. Cô rất mong các đề xuất về tiền lương, phụ cấp được thông qua để đời sống được cải thiện, các cô sẽ an tâm công tác.