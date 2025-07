Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm 5 năm từ năm 2026

Hơn 25 năm làm giáo viên mầm non, dù rất yêu nghề, yêu trẻ nhưng bà Nguyễn Thanh Vy (47 tuổi), giáo viên một trường mầm non tại phường An Hội Tây (TP HCM), nhận thấy công việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ ngày càng có nhiều thách thức.

Mong được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm

Thách thức đầu tiên là sức khỏe, bởi bà không còn nhanh nhẹn, dẻo dai như trước để chạy theo các bé hay bế ẵm chúng, mắt cũng kém đi khiến việc quan sát các biểu hiện của trẻ đôi khi không còn tinh tường như xưa. Cả ngày làm việc với năng lượng tràn trề của các bé thường khiến bà cảm thấy kiệt sức vào cuối ngày.

Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm 5 năm theo nguyện vọng

Bên cạnh đó, việc tiếp cận công nghệ và các phương pháp giáo dục mới cũng là một trở ngại đối với bà Vy. Ngành giáo dục mầm non đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi giáo viên phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng về ứng dụng công nghệ hay các phương pháp dạy học hiện đại. Nhưng dù cố gắng học hỏi, bà vẫn thấy mình chậm chạp, khó bắt kịp nhịp độ phát triển này.

"Không riêng tôi mà nhiều đồng nghiệp khác đều đang đối mặt với những vấn đề trên và cảm thấy khi tuổi cao sẽ khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, chúng tôi mong muốn được kéo giảm độ tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, do giáo viên mầm non không thuộc ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên không được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm" - bà Vy nói.

Quốc hội thông qua đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non

Đáp ứng nguyện vọng của giáo viên mầm non, khi ban hành Luật Nhà giáo 2025 (hiệu lực từ ngày 1-1-2026), Quốc hội đã thông qua đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 26 luật này quy định nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên thì không giảm tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường: