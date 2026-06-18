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Thời sự Đô thị

Từ năm 2027, sản xuất chi tiết tàu metro số 2 trong nước

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM đang đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án metro; riêng tuyến số 2 dự kiến thi công tường vây từ ngày 20-6, hướng tới đào hầm năm 2027.

Sáng 18-6, tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), cho biết đơn vị đang tập trung triển khai đồng bộ các dự án đường sắt đô thị nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển mạng lưới metro của thành phố.

TPHCM phát triển sản xuất tàu metro trong nước từ năm 2027 - Ảnh 1.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) thông tin về các dự án metro trên địa bàn

Đẩy mạnh khai thác tuyến metro số 1

Theo quy hoạch, giai đoạn 2025-2030, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 187 km. Đến năm 2035, thành phố sẽ đưa vào khai thác 14 tuyến dài khoảng 462 km và đến năm 2045 hoàn thiện mạng lưới 19 tuyến với tổng chiều dài khoảng 700 km.

TPHCM phát triển sản xuất tàu metro trong nước từ năm 2027 - Ảnh 2.

Tuyến metro số 1 vận hành ổn định, sản lượng đạt hơn 30 triệu khách

Đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), sau hơn 1 năm vận hành thương mại, tuyến tiếp tục hoạt động ổn định, an toàn. Từ đầu năm 2025 đến đầu tháng 6-2026, tuyến đã phục vụ hơn 30,3 triệu lượt hành khách. Riêng năm 2025 đạt hơn 20,1 triệu lượt khách, vượt 19,4% kế hoạch. Trong năm 2026, sản lượng đạt hơn 10,1 triệu lượt khách, vượt kế hoạch đề ra.

MAUR hiện phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 thực hiện công tác bảo trì hạ tầng, đồng thời triển khai lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành trên tuyến. Hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm 2026 nhằm tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm hành khách cần hỗ trợ.

Nội địa hóa ngành đường sắt

Đối với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%, việc di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành trong quý III/2026. Sau khi khởi công vào đầu năm nay, các nhà thầu đang triển khai khảo sát địa chất, thiết kế chi tiết và thi công tại hiện trường.

TPHCM phát triển sản xuất tàu metro trong nước từ năm 2027 - Ảnh 3.

Phối cảnh ga Tao Đàn, thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Thông tin về tiến độ dự án, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thuộc THACO, cho biết đơn vị đã hoàn thành khảo sát địa chất với hơn 500 mũi khoan và đang hoàn thiện phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các nhà ga.

TPHCM phát triển sản xuất tàu metro trong nước từ năm 2027 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thuộc THACO

Theo ông Trung, 2 nhà ga ST5 và ST6 đang được ưu tiên triển khai do đóng vai trò quyết định tiến độ toàn tuyến. Dự kiến từ ngày 20-6, nhà thầu sẽ thi công tường vây, hạng mục kết cấu quan trọng của các ga ngầm. Nếu bảo đảm tiến độ, đến tháng 10-2027, dự án sẽ triển khai đào hầm bằng máy TBM.

Hiện THACO là tổng thầu thi công tuyến metro số 2.1 (Bến Thành - Tham Lương), đồng thời là nhà đầu tư tuyến metro 2.2 Bến Thành - Thủ Thiêm và đang đề xuất tham gia đầu tư tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Ba dự án này sẽ hình thành hành lang đường sắt dài khoảng 65 km, kết nối khu vực Tây Bắc TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành.

Để chuẩn bị cho mục tiêu phát triển ngành công nghiệp đường sắt trong nước, THACO vừa ký kết hợp tác với Hyundai Rotem của Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, đối tác sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tư vấn kỹ thuật phục vụ sản xuất đầu máy, toa xe cùng các thiết bị chuyên dụng.

Đầu tháng 7 tới, THACO dự kiến khởi công khu công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng rộng khoảng 320 ha tại khu vực Bình Dương cũ. Tổ hợp này sẽ sản xuất đầu máy, toa xe, máy đào hầm TBM, thiết bị lao dầm, cấu kiện vỏ hầm, tà vẹt và nhiều thiết bị chuyên dùng khác phục vụ các dự án đường sắt.

Bên cạnh các dự án đang triển khai, MAUR cũng đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến metro giai đoạn 2026-2030, gồm tuyến metro số 1 kéo dài từ Thành phố mới Bình Dương đến Suối Tiên, tuyến metro số 2 từ Thủ Dầu Một đến TPHCM, tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ và tuyến metro số 6 Vành đai trong.

Ngoài ra, MAUR đang phối hợp các sở, ngành hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo ông Phan Công Bằng, việc đồng thời triển khai các tuyến đang vận hành, đang thi công và đang chuẩn bị đầu tư cho thấy quyết tâm của TPHCM trong việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị hiện đại, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và tăng cường kết nối vùng trong những năm tới.

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