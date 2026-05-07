Thời sự Đô thị

TPHCM dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Bình Dương trong năm 2026

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- TPHCM dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Bình Dương trong năm 2026, tăng kết nối liên vùng, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông

Sáng 7-5, Tổ đại biểu số 3 thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM gồm các đại biểu: Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp và Vĩnh Tân (TPHCM) sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ những vấn đề liên quan đất đai, chính sách thuế, định danh điện tử cho trẻ em và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối khu vực Bình Dương cũ với TPHCM.

TPHCM sắp khởi công tuyến metro Suối Tiên – Bình Dương trong năm 2026. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đáng chú ý, cử tri mong muốn TPHCM sớm triển khai các tuyến metro liên vùng nhằm giảm áp lực giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và từng bước hạn chế phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Trao đổi với cử tri, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết TPHCM đang tập trung phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, trong đó metro được xác định là trục giao thông xương sống của đô thị tương lai.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo bà Hạnh, dự kiến trong năm 2026, TPHCM sẽ khởi công tuyến metro kéo dài từ Suối Tiên đến nút giao Tân Vạn, góp phần tăng kết nối từ TPHCM sang khu vực Bình Dương cũ, giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông và thúc đẩy liên kết vùng.

Song song đó, nhiều công trình giao thông trọng điểm khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ như dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương cũ sắp hoàn thành và dự án mở rộng Quốc lộ 13 đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bà Hạnh cũng cho biết TPHCM hiện đang được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian triển khai các dự án hạ tầng. Nếu trước đây một dự án giao thông lớn có thể mất hàng chục năm thực hiện thì nay thành phố kỳ vọng chỉ còn khoảng 2-3 năm.

"TPHCM đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thiện mạng lưới metro vào năm 2030" - bà Hạnh thông tin.

Nhiều cử tri tiếp tục nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn về lộ trình hạn chế xe máy xăng vào trung tâm TPHCM. Người dân cho rằng việc hạn chế phương tiện cá nhân cần đi kèm với quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng.

Cử tri Tống Thị Huyền Trang cho hay hiện nhiều người dân vẫn phải đi bộ quãng đường xa mới tiếp cận được xe buýt hoặc metro, gây bất tiện trong điều kiện nắng nóng, mưa lớn.

Bà Trương Thị Bích Hạnh tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngoài vấn đề giao thông, cử tri cũng phản ánh tình trạng nhiều người dân không biết mình nợ thuế dẫn đến bị tính lãi phạt, đồng thời kiến nghị ngành thuế tăng cường thông báo qua tin nhắn hoặc ứng dụng VNeID để người dân kịp thời nắm thông tin.

Liên quan lĩnh vực đất đai, nhiều hộ dân tại khu vực cù lao Rùa, phường Tân Khánh cho biết đã sinh sống ổn định hàng chục năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Ngọc Minh bày tỏ mong muốn các cấp, ngành sớm tháo gỡ vướng mắc để người dân ổn định cuộc sống.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Hữu Phương- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Khánh, cho biết địa phương đang tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người dân trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có kết luận về việc thành lập 2 đảng bộ mới

