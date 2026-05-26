Từ nay đến tháng 5-2027, TPHCM quyết tâm hoàn thành lấy mẫu 9.869 mộ liệt sĩ

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) vừa có báo cáo kết quả tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Không để xảy ra nhiễm chéo mẫu phẩm

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, có 100 mộ đã được khai quật, lấy mẫu trong thời gian 4 ngày. Trong đó, có 61 mộ lấy được mẫu phẩm.

Trong quá trình tổ thực hiện, Tổ lấy mẫu luôn tuân thủ quy trình các bước đã được tập huấn, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, không để xảy ra sai sót, lây nhiễm chéo mẫu phẩm.

Việc lấy mẫu làm đến đâu, dứt điểm đến đó theo nguyên tắc: “Một hài cốt, tại một thời điểm”, “Một thời điểm chỉ mở 1 hài cốt” tại vị trí thao tác để giảm nguy cơ lẫn mẫu.

Sau mỗi buổi lấy mẫu, Tổ lấy mẫu đều tổ chức kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực, niêm phong hiện trường; di chuyển mẫu về nơi lưu trữ tạm thời, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng số lượng, đúng ký hiệu và trùng khớp hồ sơ kèm theo; tiến hành số hóa hồ sơ, lưu trữ theo quy định.

Tổ lấy mẫu thực hiện nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM nhận định việc lấy mẫu là nội dung mới, chưa có trong tiền lệ; triển khai trong thời gian ngắn, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ nên công tác chuẩn bị vật chất, bố trí lực lượng và tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng, luyện tập chưa được chu đáo, chất lượng…

Một số mộ đã được chôn cất từ lâu, kết cấu mộ tương đối phức tạp, được tôn tạo nhiều lần, xây dựng kiên cố dẫn đến quá trình triển khai nhiệm vụ còn nhiều khó khăn; thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hoàn thành lấy mẫu 9.869 mộ liệt sĩ vào tháng 5-2027

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM cho biết thành phố quyết tâm hoàn thành lấy mẫu cho 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn thành phố vào tháng 5-2027.

Thành lập, kiện toàn các Tổ lấy mẫu theo quy định; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về quy trình lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ cho các lực lượng theo phân cấp.

Quản lý chặt chẽ bảo mật thông tin trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, giữ nghiêm kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

TPHCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu và theo dõi toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao và giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 làm việc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu cấp máy điện thoại; điều chỉnh quy trình nhập thông tin mã định danh đối với thư ký lấy mẫu.