Từ ngày 1-7, mức lương đóng BHXH cao nhất của người lao động là 50,6 triệu đồng/tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Từ ngày 1-7, mức lương đóng BHXH cao nhất của người lao động là 50,6 triệu đồng/tháng

MAI CHI

(NLĐO) - Đơn vị sử dụng lao động chưa kê khai đúng mức lương, phụ cấp lương trên hợp đồng phải lập hồ sơ điều chỉnh mức đóng theo đúng quy định

Ngày 22-5, BHXH TPHCM đã thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý người tham gia BHYT, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và người tham gia về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày 1-7 khi mức tham chiếu (mức lương cơ sở) được điều chỉnh tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) cho người lao động

Theo quy định, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. 

Như vậy, từ 1-7, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN thấp nhất sẽ là 2,53 triệu đồng/tháng; cao nhất là 50,6 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1-7, lương đóng BHTN cao nhất của người lao động lên đến 106,2 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Mức lương đóng BHXH cao nhất của người lao động là 50,6 triệu đồng/tháng

Riêng BHTN, tiền lương làm căn cứ đóng BHTN thấp nhất bằng mức tham chiếu (2,53 triệu đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Từ ngày 1-7, lương đóng BHTN cao nhất của người lao động lên đến 106,2 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Mức đóng BHTN cao nhất tính theo lương tối thiểu vùng đang áp dụng tại TPHCM

BHXH TPHCM sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị sử dụng lao động không phải nộp hồ sơ. Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, thì phải lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN theo đúng quy định.

Mức đóng BHXH tự nguyện:

Thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện được người tham gia lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/tháng; cao nhất cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu là 50,6 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỉ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm (120 tháng).

Từ ngày 1-7, lương đóng BHTN cao nhất của người lao động lên đến 106,2 triệu đồng/tháng - Ảnh 3.

Mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện tại TPHCM

Trường hợp người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó có sự thay đổi về đối tượng được hỗ trợ hoặc thay đổi mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, mức đóng BHYT, mức tham chiếu thì không điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Người tham gia và Ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên:

Số tiền đóng BHYT = Mức tham chiếu x 4.5% x số tháng tham gia. Cụ thể:

Từ ngày 1-7, lương đóng BHTN cao nhất của người lao động lên đến 106,2 triệu đồng/tháng - Ảnh 4.

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên

Mức đóng BHYT hộ gia đình
Từ ngày 1-7, lương đóng BHTN cao nhất của người lao động lên đến 106,2 triệu đồng/tháng - Ảnh 5.

Mức đóng BHYT hộ gia đình

Tin liên quan

Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2026 có thay đổi theo chuẩn nghèo mới?

Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2026 có thay đổi theo chuẩn nghèo mới?

(NLĐO) - Dù chuẩn nghèo đa chiều được điều chỉnh tăng, năm 2026 mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất vẫn giữ 1,5 triệu đồng/tháng.

Giải tỏa băn khoăn về mức đóng BHXH

Luật BHXH năm 2024 vừa có hiệu lực nên doanh nghiệp còn lúng túng trong việc xác định mức đóng, đối tượng đóng BHXH

Vì sao khó nâng mức đóng BHXH tiệm cận thu nhập thực tế?

(NLĐO) - Lương tính đóng BHXH thấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức hưởng các chế độ BHXH, đặc biệt là lương hưu

BHYT lương cơ sở BHTN mức đóng BHXH người lao động BHXH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo