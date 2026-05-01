Từ ngày 15-5: Hút thuốc lá điện tử “bay” ngay 5 triệu!

Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 quy định như sau:

Từ ngày 15-5, hành vi hút hoặc chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng

- Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

- Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15-5-2026.