Cho hút thuốc lá điện tử tại chỗ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Nghị định 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ có hiệu lực từ ngày 15-5, bổ sung nhiều quy định siết chặt quản lý thuốc lá thế hệ mới.

Cơ quan chức năng triệt phá đường dây thuốc lá điện tử, thu giữ nhiều sản phẩm. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Người chứa chấp người khác sử dụng các sản phẩm này tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, trừ trường hợp là người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột.