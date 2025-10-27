Từ ngày 30-11, doanh nghiệp nào phải đóng BHXH thêm 0,03%/ ngày?

Theo BHXH TP HCM, hiện trên địa bàn thành phố có 18.984 đơn vị, doanh nghiệp đang chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên. Trong đó, có nhiều đơn vị chậm đóng kéo dài nhiều năm với số tiền lớn gây thiệt thòi quyền lợi cho người lao động.

Chẳng hạn như Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn chậm đóng 89 tháng (trên 40,3 tỉ đồng); Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chậm đóng 23 tháng (gần 62 tỉ đồng); Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 chậm đóng 141 tháng (gần 10,3 tỉ đồng); Công ty CP Đại Nam Việt nợ 120 tháng hơn 6,3 tỉ đồng...

Công nhân Công ty TNHH SX-TM-DV Vinh Thông (KCN Tân Bình, TP HCM) thiệt thòi quyền lợi do doanh nghiệp nợ BHXH, BHTN

Luật BHXH 2024 và Nghị định số 274/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 30-11-2025) quy định đối với đơn vị, doanh nghiệp có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, ngoài bắt buộc đóng đủ số tiền chậm đóng, trốn đóng thì phải nộp thêm số tiền 0,03%/ngày, tính trên số tiền, số ngày chậm đóng, trốn đóng. Đối với trường hợp chậm đóng, trốn đóng BHXH, cơ quan BHXH có trách nhiệm phát hiện và đôn đốc bằng văn bản.

Cụ thể, hằng tháng, giám đốc cơ quan BHXH quản lý trực tiếp đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN có trách nhiệm rà soát, xác định người sử dụng lao động (NSDLĐ) chậm đóng, trốn đóng theo quy định. Đồng thời, xác định số tiền, số ngày chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN và tính số tiền người sử dụng lao động phải nộp bằng 0,03%/ngày đối với số tiền chậm đóng, trốn đóng.

Trong thời hạn 10 ngày đầu tháng gửi văn bản yêu cầu NSDLĐ thực hiện trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc, BHTN. Văn bản đôn đốc nêu trên sẽ bao gồm các nội dung chủ yếu như: Căn cứ pháp lý; chi tiết từng khoản về số tiền và số ngày chậm đóng, trốn đóng; số tiền phải nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày chậm đóng, trốn đóng; các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý và thời hạn chuyển từ hành vi chậm đóng sang hành vi trốn đóng; yêu cầu NSDLĐ báo cáo nguyên nhân chậm đóng.

Trước ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo, cơ quan BHXH cấp tỉnh gửi thông tin về NSDLĐ chậm đóng, trốn đóng tính đến hết ngày cuối quý đến cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHTN và cơ quan thanh tra có liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan BHXH có trách nhiệm báo cáo về NSDLĐ chậm đóng, trốn đóng đột xuất với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.