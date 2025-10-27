Từ ngày 30-11, doanh nghiệp nào phải đóng BHXH thêm 0,03%/ ngày?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Từ ngày 30-11, doanh nghiệp nào phải đóng BHXH thêm 0,03%/ ngày?

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Cơ quan BHXH có trách nhiệm phát hiện và đôn đốc bằng văn bản đối với đơn vị, doanh nghiệp có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN

Theo BHXH TP HCM, hiện trên địa bàn thành phố có 18.984 đơn vị, doanh nghiệp đang chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên. Trong đó, có nhiều đơn vị chậm đóng kéo dài nhiều năm với số tiền lớn gây thiệt thòi quyền lợi cho người lao động.

Chẳng hạn như Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn chậm đóng 89 tháng (trên 40,3 tỉ đồng); Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chậm đóng 23 tháng (gần 62 tỉ đồng); Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 chậm đóng 141 tháng (gần 10,3 tỉ đồng); Công ty CP Đại Nam Việt nợ 120 tháng hơn 6,3 tỉ đồng...

Từ ngày 30-11, doanh nghiệp nào phải đóng BHXH thêm 0,03%/ ngày? - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH SX-TM-DV Vinh Thông (KCN Tân Bình, TP HCM) thiệt thòi quyền lợi do doanh nghiệp nợ BHXH, BHTN

Luật BHXH 2024 và Nghị định số 274/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 30-11-2025) quy định đối với đơn vị, doanh nghiệp có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, ngoài bắt buộc đóng đủ số tiền chậm đóng, trốn đóng thì phải nộp thêm số tiền 0,03%/ngày, tính trên số tiền, số ngày chậm đóng, trốn đóng. Đối với trường hợp chậm đóng, trốn đóng BHXH, cơ quan BHXH có trách nhiệm phát hiện và đôn đốc bằng văn bản.

Cụ thể, hằng tháng, giám đốc cơ quan BHXH quản lý trực tiếp đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN có trách nhiệm rà soát, xác định người sử dụng lao động (NSDLĐ) chậm đóng, trốn đóng theo quy định. Đồng thời, xác định số tiền, số ngày chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN và tính số tiền người sử dụng lao động phải nộp bằng 0,03%/ngày đối với số tiền chậm đóng, trốn đóng.

Trong thời hạn 10 ngày đầu tháng gửi văn bản yêu cầu NSDLĐ thực hiện trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc, BHTN. Văn bản đôn đốc nêu trên sẽ bao gồm các nội dung chủ yếu như: Căn cứ pháp lý; chi tiết từng khoản về số tiền và số ngày chậm đóng, trốn đóng; số tiền phải nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày chậm đóng, trốn đóng; các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý và thời hạn chuyển từ hành vi chậm đóng sang hành vi trốn đóng; yêu cầu NSDLĐ báo cáo nguyên nhân chậm đóng.

Trước ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo, cơ quan BHXH cấp tỉnh gửi thông tin về NSDLĐ chậm đóng, trốn đóng tính đến hết ngày cuối quý đến cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHTN và cơ quan thanh tra có liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan BHXH có trách nhiệm báo cáo về NSDLĐ chậm đóng, trốn đóng đột xuất với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Tin liên quan

Trốn đóng BHXH, BHYT: Từ 1-7 có thể bị khởi tố

Trốn đóng BHXH, BHYT: Từ 1-7 có thể bị khởi tố

(NLĐO) - Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực, lần đầu quy định rõ hành vi trốn đóng bảo hiểm và cho phép xử lý hình sự nếu vi phạm.

Doanh nghiệp "thoát" lỗi trốn đóng BHXH trong trường hợp nào?

(NLĐO)- Doanh nghiệp chậm đóng BHXH do gặp sự cố khách quan, không thể khắc phục, không bị coi là trốn đóng BHXH

Truy tận gốc doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ một tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng tại TP HCM chỉ có hơn 50% số người trong độ tuổi lao động tham gia

BHXH doanh nghiệp trốn đóng BHXH nợ bhxh chậm đóng BHXH người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo