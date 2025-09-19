HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hỏi nóng - đáp nhanh

Từ ngày mai 20-9, người dân mua vé tàu Tết Bính Ngọ ra sao?

Thu Hồng

(NLĐO) - Ngành đường sắt cung ứng khoảng 330.000 vé tàu phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phóng viên Báo Người Lao Động trao đổi với ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, xoay quanh thông tin này.

*Phóng viên: Thưa ông, năm nay, việc tổ chức bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 ra sao ?

- Ông Lê Anh Tuấn: Trong thời gian phục vụ Tết, mỗi ngày ngành đường sắt tổ chức chạy 55 đoàn tàu với trên 800 toa xe. Tổng số chỗ cung ứng cho cả đợt vận tải Tết khoảng 330.000 vé cho hành khách đi suốt.

Từ ngày mai, người dân mua vé tàu Tết Bính Ngọ ra sao? - Ảnh 1.

Từ 8 giờ 20-9, ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết cho cá nhân trên tất cả kênh bán vé của ngành đường sắt, gồm vé bán qua website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, vetauonline.vn; giare.vetau.vn; Vé bán tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt quản lý; Vé bán qua ứng dụng, ví điện tử Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng Ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động… Hoặc vé bán qua Tổng đài bán vé ga Sài Gòn 1900 1520, ga Hà Nội 1900 0109.

Mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

*Giá vé tàu Tết năm nay sẽ tăng thế nào, thưa ông?

- Giá vé tàu Tết năm nay sẽ tăng 5% đến 10% so với Tết năm ngoái.

*Trong thời gian phục vụ Tết Bính Ngọ, ngành đường sắt có chính sách ưu đãi, giảm giá vé như mọi năm không, thưa ông?

- Ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé cho hành khách như mọi năm. Cụ thể:

Hành khách mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên) cự ly trên 900km, được giảm giá từ 5% – 15% đối với các tàu chiều lẻ trước Tết (từ ngày 3-2 đến ngày 17-2-2026) và chiều chẵn sau Tết (từ ngày 21-2 đến ngày 8-3-2026).

Giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15-02-2026 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên.

Giảm từ 2% đến 12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên; tùy theo số lượng, thời gian mua vé tàu và lịch trình mà có sự giảm giá khác nhau.

Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi.

Giảm từ 10% đến 20% giá vé cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Ngoài ra, ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi.

*Quy định đổi, trả vé tàu Tết năm nay thế nào, thưa ông?

- Đối với hành khách có nhu cầu đổi đổi, trả vé tàu tết, đường sắt áp dụng mức đổi, trả vé là 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu đối với vé đi tàu trong khoảng thời gian:

Từ ngày 9-2 đến ngày 19-2-2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng) đối với đoàn tàu số Chẵn.

Từ ngày 20-2 đến ngày 22-2-2026 (tức từ ngày mùng 4 đến 6 tháng Giêng) đối với đoàn tàu số chẵn có ga đi từ ga Đồng Hới đến ga Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội.

Từ ngày 20-02 đến ngày 28-2-2026 (tức từ ngày mùng 4 đến 12 tháng Giêng) đối với đoàn tàu số lẻ.

Từ ngày 12-2 đến ngày 19-2-2026 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng) đối với đoàn tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội và có ga đến từ ga Phủ Lý đến ga Đồng Hới.

Thời gian đổi, trả vé: Đối với vé cá nhân, thực hiện trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên, vé tập thể, thực hiện trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên.

Xin cám ơn ông.

    Thông báo