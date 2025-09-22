Từ ngày mai, hạn chế thời gian vào hầm sông Sài Gòn, người dân chú ý lộ trình thay thế

Diễn tập chữa cháy ở hầm sông Sài Gòn.

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, vào ngày 23, 24 và 26-9, hầm sông Sài Gòn sẽ được điều chỉnh giao thông để phục vụ tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn năm 2025.

Địa điểm tổ chức

Đường Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Ký Con đến đường Tố Hữu) theo cả hai hướng.

Thời gian tổ chức

Từ 14 giờ đến 15 giờ 30 các ngày: 23-9, 24-9, 26-9.

Lộ trình thay thế

Để tránh tuyến đường lưu thông vào đường hầm sông Sài Gòn đang được sử dụng phục vụ tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông theo các lộ trình thay thế như sau:

- Hướng lưu thông từ phường Sài Gòn đến phường An Khánh:

+ Lộ trình 1: Võ Văn Kiệt – song hành Võ Văn Kiệt – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son – Đường R12 – Tố Hữu – Mai Chí Thọ.

+ Lộ trình 2: Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

- Hướng lưu thông từ phường An Khánh đến phường Sài Gòn:

+ Lộ trình 1: Mai Chí Thọ - Tố Hữu – Đường R12 – cầu Ba Son – Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Kiệt.

+ Lộ trình 2: Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt.

PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.







