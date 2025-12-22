HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Không nhân nhượng hàng giả, kém chất lượng

Bài và ảnh: LÊ THÚY

Lợi dụng cao điểm mua sắm cuối năm, các đối tượng tung ra đủ chiêu trò từ giả mạo website đến livestream bán hàng kém chất lượng để "bẫy" người tiêu dùng

Tin vào quảng cáo "mua 1 tặng 1" giá 299.000 đồng, chị Nguyễn Hạnh (TP Hà Nội) đã mua phải kem chống nắng "dỏm" do đặt hàng tại trang web mang tên người nổi tiếng giả mạo.

Khách hàng dễ mất cảnh giác

Trường hợp như chị Nguyễn Hạnh không phải cá biệt. Thực tế, vào đợt cao điểm mua sắm cuối năm, các đối tượng gian lận thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: mạo danh người nổi tiếng, làm giả website, tạo trang bán hàng có giao diện gần giống trang chính thức...

Chỉ cần khác biệt nhỏ ở tên miền kèm mức giá khuyến mại sâu, người tiêu dùng rất dễ mất cảnh giác, dẫn đến nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng trên các chợ Tết online.Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, hình thức livestream bán hàng trên mạng xã hội đang bị lợi dụng để tiêu thụ thực phẩm giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh.

Các đối tượng thường quảng cáo thổi phồng, gắn mác "hàng xách tay", "đặc sản vùng miền", "hàng nhà làm" hoặc thuê người có tầm ảnh hưởng để tạo lòng tin. Một số gian hàng còn đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả hoặc bản công bố chất lượng đã hết hạn nhằm qua mặt người mua.

Nhận định về hàng Tết trên mạng, ông Nguyễn Đức Lê, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho rằng tình trạng hàng giả, kém chất lượng tiếp tục diễn biến phức tạp, từ thực phẩm, mỹ phẩm đến điện tử. Trước thực trạng này, cục đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, truy quét hàng giả, kém chất lượng trên cả hai "mặt trận": truyền thống và trực tuyến.

Mới đây, kiểm tra một điểm kinh doanh đồ điện tử tại phường Bình Đông, TP HCM, Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường phát hiện số lượng lớn máy giặt và điều hòa không khí đã qua sử dụng, trong đó nhiều mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng này được thu mua trôi nổi trong nước để bán kiếm lời.

Không nhân nhượng hàng giả, kém chất lượng - Ảnh 1.

Người tiêu dùng cần tìm hiểu, chọn mua sản phẩm từ các kênh bán hàng chính thống, uy tín

Siết chặt việc livestream bán hàng

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Tân, người đồng sáng lập Emmié By Happyskin, cho rằng cần có giải pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn hàng giả, kém chất lượng. Doanh nghiệp này đang áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc và phối hợp chặt chẽ với các sàn thương mại điện tử nhằm giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.

Đề cập các thủ đoạn gian lận, bà Trần Bích Ngọc, Phó Phòng Chính sách Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, nhận xét hình thức livestream bán hàng đang được lợi dụng triệt để. Người bán thường đánh vào tâm lý muốn "chốt đơn" nhanh và niềm tin vào KOL, KOC của người tiêu dùng để tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã xử lý hàng chục ngàn sản phẩm vi phạm. Bà Ngọc nhấn mạnh Luật Thương mại điện tử (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng, nhất là siết chặt việc livestream bán hàng. Việc định danh người bán qua mã số thuế, VNeID cũng giúp truy vết nguồn gốc và bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả hơn.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, sản phẩm vi phạm sẽ bị nền tảng này gỡ bỏ trong vòng 24 giờ. Ông khẳng định: "Chúng tôi tuyệt đối không nhân nhượng với hàng giả, kém chất lượng. Khi nghi ngờ, người tiêu dùng cần báo cáo ngay để sàn kiểm tra và áp dụng chế tài pháp lý với nhà bán hàng". 

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, năm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 27.540 vụ, phát hiện và xử lý 23.402 vụ vi phạm, tập trung vào hàng giả, không rõ nguồn gốc và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo