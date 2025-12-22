Không nhân nhượng hàng giả, kém chất lượng

Tin vào quảng cáo "mua 1 tặng 1" giá 299.000 đồng, chị Nguyễn Hạnh (TP Hà Nội) đã mua phải kem chống nắng "dỏm" do đặt hàng tại trang web mang tên người nổi tiếng giả mạo.

Khách hàng dễ mất cảnh giác

Trường hợp như chị Nguyễn Hạnh không phải cá biệt. Thực tế, vào đợt cao điểm mua sắm cuối năm, các đối tượng gian lận thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: mạo danh người nổi tiếng, làm giả website, tạo trang bán hàng có giao diện gần giống trang chính thức...

Chỉ cần khác biệt nhỏ ở tên miền kèm mức giá khuyến mại sâu, người tiêu dùng rất dễ mất cảnh giác, dẫn đến nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng trên các chợ Tết online.Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, hình thức livestream bán hàng trên mạng xã hội đang bị lợi dụng để tiêu thụ thực phẩm giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh.

Các đối tượng thường quảng cáo thổi phồng, gắn mác "hàng xách tay", "đặc sản vùng miền", "hàng nhà làm" hoặc thuê người có tầm ảnh hưởng để tạo lòng tin. Một số gian hàng còn đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả hoặc bản công bố chất lượng đã hết hạn nhằm qua mặt người mua.

Nhận định về hàng Tết trên mạng, ông Nguyễn Đức Lê, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho rằng tình trạng hàng giả, kém chất lượng tiếp tục diễn biến phức tạp, từ thực phẩm, mỹ phẩm đến điện tử. Trước thực trạng này, cục đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, truy quét hàng giả, kém chất lượng trên cả hai "mặt trận": truyền thống và trực tuyến.

Mới đây, kiểm tra một điểm kinh doanh đồ điện tử tại phường Bình Đông, TP HCM, Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường phát hiện số lượng lớn máy giặt và điều hòa không khí đã qua sử dụng, trong đó nhiều mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng này được thu mua trôi nổi trong nước để bán kiếm lời.

Người tiêu dùng cần tìm hiểu, chọn mua sản phẩm từ các kênh bán hàng chính thống, uy tín

Siết chặt việc livestream bán hàng

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Tân, người đồng sáng lập Emmié By Happyskin, cho rằng cần có giải pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn hàng giả, kém chất lượng. Doanh nghiệp này đang áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc và phối hợp chặt chẽ với các sàn thương mại điện tử nhằm giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.

Đề cập các thủ đoạn gian lận, bà Trần Bích Ngọc, Phó Phòng Chính sách Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, nhận xét hình thức livestream bán hàng đang được lợi dụng triệt để. Người bán thường đánh vào tâm lý muốn "chốt đơn" nhanh và niềm tin vào KOL, KOC của người tiêu dùng để tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã xử lý hàng chục ngàn sản phẩm vi phạm. Bà Ngọc nhấn mạnh Luật Thương mại điện tử (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng, nhất là siết chặt việc livestream bán hàng. Việc định danh người bán qua mã số thuế, VNeID cũng giúp truy vết nguồn gốc và bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả hơn.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, sản phẩm vi phạm sẽ bị nền tảng này gỡ bỏ trong vòng 24 giờ. Ông khẳng định: "Chúng tôi tuyệt đối không nhân nhượng với hàng giả, kém chất lượng. Khi nghi ngờ, người tiêu dùng cần báo cáo ngay để sàn kiểm tra và áp dụng chế tài pháp lý với nhà bán hàng".

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, năm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 27.540 vụ, phát hiện và xử lý 23.402 vụ vi phạm, tập trung vào hàng giả, không rõ nguồn gốc và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.



