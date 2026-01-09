Từ phố ẩm thực Phan Xích Long đến kế hoạch lớn của phường Cầu Kiệu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Từ phố ẩm thực Phan Xích Long đến kế hoạch lớn của phường Cầu Kiệu

PHAN ANH

(NLĐO)- Phường Cầu Kiệu cần nghiên cứu mở rộng và tạo điểm nhấn cho mô hình Phố ẩm thực Phan Xích Long để trở thành một mô hình điểm về phát triển kinh tế đêm

Chiều 9-1, Đảng ủy phường Cầu Kiệu, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2025; biểu dương, khen thưởng Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Kiệu, cho biết Đảng bộ phường đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nội dung công tác đề ra, đạt và vượt 25/26 chỉ tiêu; có 1 chỉ tiêu chưa đạt là chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới.

TPHCM: Đột phá kinh tế đêm ở phường Cầu Kiệu từ Phố ẩm thực Phan Xích Long - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và bà Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu, chúc mừng 9 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025

Kinh tế địa phương duy trì mức phát triển tốt. Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế năm 2025 đạt hơn 1.000 tỉ đồng. 

Phường tập trung nguồn lực triển khai Chương trình nâng tầm thương hiệu và phát triển kinh tế - du lịch Phố ẩm thực Phan Xích Long, từng bước khai thác tiềm năng không gian đô thị dịch vụ hiện đại.

TPHCM: Đột phá kinh tế đêm ở phường Cầu Kiệu từ Phố ẩm thực Phan Xích Long - Ảnh 2.

Bà Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu, tặng quà cho Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, là một trong 5 đơn vị dẫn đầu trên 168 phường, xã, đặc khu thuộc TPHCM. Số hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm là 15.864 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến là 15.670/15.864 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 15.744 hồ sơ - 100% hồ sơ đúng hạn và sớm hạn. Không phát sinh hồ sơ trễ hạn.

TPHCM: Đột phá kinh tế đêm ở phường Cầu Kiệu từ Phố ẩm thực Phan Xích Long - Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Cầu Kiệu biểu dương 31 Bí thư Chi bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả toàn diện mà Đảng bộ phường Cầu Kiệu đã đạt được trong năm 2025.

TPHCM: Đột phá kinh tế đêm ở phường Cầu Kiệu từ Phố ẩm thực Phan Xích Long - Ảnh 4.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị phường Cầu Kiệu kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm. Năm 2026 phải tạo bước chuyển rõ rệt về kỷ cương, hiệu quả điều hành. Đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là phát triển đảng viên và kiện toàn tổ chức bộ máy.

Phường Cầu Kiệu phải đột phá trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số,  trong đó nghiên cứu mở rộng và tạo điểm nhấn cho mô hình Phố ẩm thực Phan Xích Long để trở thành một mô hình điểm về phát triển kinh tế đêm.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an toàn cho người dân. Đảng ủy phường cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới thực chất công tác dân vận, lấy hiệu quả và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo.

TPHCM: Đột phá kinh tế đêm ở phường Cầu Kiệu từ Phố ẩm thực Phan Xích Long - Ảnh 5.

Bà Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo


Tin liên quan

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân phường Cầu Kiệu, TPHCM

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân phường Cầu Kiệu, TPHCM

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa đóng góp 200 triệu đồng vào ngân sách Quỹ Xã hội phường Cầu Kiệu và trao tặng 500 suất khám bệnh miễn phí cho người dân địa phương

Nối dài "Đường cờ Tổ quốc" tại phường Cầu Kiệu

(NLĐO) - Tại Ngày hội Tết Độc lập 2025, Báo Người Lao Động đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc và 10 suất học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Khuấy động kinh tế đêm

Hầu hết các đô thị ở ĐBSCL về đêm sầm uất không thua kém nơi nào song không khí náo nhiệt không kéo dài được lâu, phần lớn đều "ngủ" trước 22 giờ

TPHCM kinh tế đêm đột phá phố ẩm thực Phan Xích Long phường Cầu Kiệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo