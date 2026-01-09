Từ phố ẩm thực Phan Xích Long đến kế hoạch lớn của phường Cầu Kiệu

Chiều 9-1, Đảng ủy phường Cầu Kiệu, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2025; biểu dương, khen thưởng Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Kiệu, cho biết Đảng bộ phường đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nội dung công tác đề ra, đạt và vượt 25/26 chỉ tiêu; có 1 chỉ tiêu chưa đạt là chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và bà Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu, chúc mừng 9 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025

Kinh tế địa phương duy trì mức phát triển tốt. Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế năm 2025 đạt hơn 1.000 tỉ đồng.

Phường tập trung nguồn lực triển khai Chương trình nâng tầm thương hiệu và phát triển kinh tế - du lịch Phố ẩm thực Phan Xích Long, từng bước khai thác tiềm năng không gian đô thị dịch vụ hiện đại.

Bà Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu, tặng quà cho Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, là một trong 5 đơn vị dẫn đầu trên 168 phường, xã, đặc khu thuộc TPHCM. Số hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm là 15.864 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến là 15.670/15.864 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 15.744 hồ sơ - 100% hồ sơ đúng hạn và sớm hạn. Không phát sinh hồ sơ trễ hạn.

Lãnh đạo phường Cầu Kiệu biểu dương 31 Bí thư Chi bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả toàn diện mà Đảng bộ phường Cầu Kiệu đã đạt được trong năm 2025.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị phường Cầu Kiệu kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm. Năm 2026 phải tạo bước chuyển rõ rệt về kỷ cương, hiệu quả điều hành. Đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là phát triển đảng viên và kiện toàn tổ chức bộ máy.

Phường Cầu Kiệu phải đột phá trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số, trong đó nghiên cứu mở rộng và tạo điểm nhấn cho mô hình Phố ẩm thực Phan Xích Long để trở thành một mô hình điểm về phát triển kinh tế đêm.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an toàn cho người dân. Đảng ủy phường cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới thực chất công tác dân vận, lấy hiệu quả và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo.

Bà Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo



