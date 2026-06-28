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Văn hóa - Văn nghệ

Tủ sách cộng đồng nối dài hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Kim Ngân. Ảnh: BTC

(NLĐO) - TPHCM đưa Hội sách Thiếu nhi đến các khu chung cư, lan tỏa văn hóa đọc bằng nhiều tủ sách cộng đồng và hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em.

"Tuần đọc sách cộng đồng - Mỗi người một cuốn sách"

Ngày 28-6, tại chung cư Ehome 3 (phường An Lạc, TPHCM), Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp UBND phường An Lạc tổ chức lễ phát động phong trào khuyến đọc trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi năm 2026 với chủ đề "Tuần đọc sách cộng đồng - Mỗi người một cuốn sách".

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI - năm 2026, đồng thời góp phần đưa sách đến gần hơn với trẻ em và các gia đình ngay tại nơi sinh sống.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh xây dựng văn hóa đọc không phải là nhiệm vụ riêng của ngành thư viện hay ngành văn hóa mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội.

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Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại lễ phát động

"Mỗi không gian đọc được mở ra hôm nay sẽ góp thêm một cơ hội để trẻ em được nuôi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách và phát triển toàn diện. Mỗi cuốn sách là một cánh cửa mở ra những chân trời tri thức mới" - ông Nguyễn Ngọc Hồi nói.

Ông cũng bày tỏ mong muốn các em thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động của hội sách, dành nhiều thời gian cho việc đọc, khám phá tri thức từ mỗi trang sách, đồng thời kêu gọi các gia đình cùng con xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày để văn hóa đọc được nuôi dưỡng từ chính mái ấm.

Điểm nhấn của lễ phát động là Công ty CP Sách Thái Hà trao tặng "Tủ sách khuyến đọc" cho Ban quản trị cụm C chung cư Ehome 3 nhằm hình thành góc đọc sách phục vụ thiếu nhi và cư dân. Sau nghi thức phát động, các đại biểu cùng người dân tham quan không gian hội sách và trải nghiệm các hoạt động tại các gian hàng.

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Lễ phát động Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI - năm 2026 được tổ chức tại chung cư Sora Gardens tối 27-6

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Các em nhỏ say mê tìm đọc và lựa chọn sách tại không gian Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026

Trao tặng nhiều tủ sách cộng đồng

Trước đó, tối 27-6, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng tổ chức lễ phát động Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI tại chung cư Sora Gardens (phường Bình Dương), trao tặng nhiều tủ sách cộng đồng cho khu nhà ở xã hội và khu nhà trọ công nhân, góp phần mở rộng mô hình đưa sách đến gần người dân.

Tại buổi lễ, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh vai trò của sách trong việc bồi dưỡng tri thức, nhân cách, kỹ năng sống và hình thành thói quen học tập suốt đời cho thế hệ trẻ.

Ông khẳng định phát triển văn hóa đọc chính là đầu tư cho tương lai, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời kêu gọi các em thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động của Hội sách, nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách và không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

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NXB Tổng hợp TPHCM trao tặng tủ sách thiếu nhi gồm 170 đầu sách đến cư dân Chung cư Xi Grand Court

Ngoài ra, Hội sách Thiếu nhi năm 2026 cũng được tổ chức tại phường Diên Hồng trong khuôn khổ các hoạt động hè với chủ đề "Vui hè trên Thành phố Bác". Chương trình nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên cho thiếu nhi, góp phần xây dựng cộng đồng học tập và phát triển văn hóa đọc từ cơ sở.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết phối hợp giữa Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM và UBND phường Diên Hồng nhằm triển khai các hoạt động phát triển văn hóa đọc, xây dựng không gian đọc và đưa sách đến gần người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dịp này, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM đã trao tặng tủ sách thiếu nhi gồm 170 đầu sách cho cư dân chung cư Xi Grand Court, góp phần tạo thêm không gian đọc bổ ích cho trẻ em trong dịp hè. UBND phường Diên Hồng cũng trao tặng cây xanh với thông điệp gắn kết việc vun trồng tri thức với xây dựng môi trường sống xanh, phát triển bền vững.

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