Hơn 100 hoạt động tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM 2026

Không gian văn hóa đọc

Từ ngày 26-6 đến 2-7, Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026 sẽ diễn ra với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay", mang đến không gian văn hóa đọc sôi động cùng hơn 100 hoạt động trải nghiệm, giáo dục và giao lưu dành cho thiếu nhi.

Sự kiện do UBND TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Hội sách được tổ chức đồng thời tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra tại Đường sách TPHCM, Đường sách TP Thủ Đức, các khu dân cư, nhà ở xã hội, bệnh viện và địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Từ mô hình thí điểm tại chung cư Vista Verde, phường Cát Lái, hoạt động đưa sách đến khu dân cư tiếp tục được mở rộng trong Hội sách Thiếu nhi TPHCM 2026

Mô hình xe thư viện số lưu động

Điểm mới nổi bật của hội sách năm nay là mở rộng không gian phục vụ đến tận các khu dân cư, chung cư và khu nhà trọ công nhân. Mô hình "Hội sách chung cư" sẽ được triển khai tại ba khu dân cư gồm Ehome3, Xi Grand Court và The CBD, với các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả, workshop sáng tạo và trao tặng tủ sách cộng đồng... Theo ban tổ chức, cách làm này nhằm đưa sách đến gần hơn với trẻ em, tạo điều kiện để mọi thiếu nhi đều có cơ hội tiếp cận tri thức ngay tại nơi sinh sống.

Bên cạnh đó, hội sách tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình xe thư viện số lưu động với 7 chuyến phục vụ tại các địa bàn ngoại thành và vùng còn khó khăn của TPHCM như Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè, An Nhơn Tây, Nhuận Đức...

Các chuyến xe không chỉ mang theo sách mà còn tổ chức kể chuyện theo sách, sân khấu hóa tác phẩm văn học, trò chơi giáo dục và trải nghiệm công nghệ số.

Khu vực chuyên biệt dành cho trẻ em khiếm thị

Năm nay, STEM, khoa học và trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những nội dung được chú trọng. Thiếu nhi sẽ được tham gia các hoạt động robot tìm đường, robot đá bóng, mô hình nhà thông minh và triển lãm khoa học tương tác về vũ trụ, lịch sử loài người, bộ não con người và AI.

Hội sách Thiếu nhi TPHCM 2026 quy tụ nhiều đầu sách hay, bổ ích dành cho thiếu nhi trong dịp hè

Đặc biệt, lần đầu tiên hội sách bố trí khu vực chuyên biệt dành cho trẻ em khiếm thị với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi và các thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin. Hoạt động thể hiện tinh thần bình đẳng trong tiếp cận tri thức và xây dựng môi trường đọc thân thiện cho mọi trẻ em.

Ngoài các hoạt động dành cho thiếu nhi, hội sách còn tổ chức nhiều tọa đàm dành cho phụ huynh và giáo viên về xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, đồng hành cùng trẻ trong môi trường số và thời đại AI.

Ban tổ chức cũng dự kiến trao hơn 100 suất học bổng, hơn 100 phần quà cho học sinh vượt khó, con em công nhân; trao tặng hàng nghìn đầu sách cho các không gian đọc cộng đồng, bệnh viện và khu nhà trọ công nhân.



