Tủ sách "Tri thức Thiện nguyện" gây quỹ học bổng cho trẻ mồ côi

Sáng 20-5, tại TPHCM, Quỹ "Khởi sự từ Tâm" (thành viên Kim Oanh Group) tổ chức lễ ra mắt tủ sách "Tri thức Thiện nguyện" với thông điệp lan tỏa tinh thần nhân văn và đồng hành gây quỹ học bổng "Tự lực vì chính tôi".

Đây không chỉ là một dự án xuất bản sách, mà còn được định hướng trở thành nền tảng tri thức dành cho cộng đồng đang hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện và công tác xã hội tại Việt Nam.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, nhiều năm qua Kim Oanh Group kiên trì xây dựng văn hóa đọc và tinh thần học tập như một giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp. Từ nhận thức rằng tri thức không chỉ giúp phát triển cá nhân mà còn nuôi dưỡng trách nhiệm cộng đồng, tủ sách "Tri thức Thiện nguyện" được hình thành nhằm đồng hành cùng những cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì xã hội.

"Trong hành trình phụng sự cộng đồng, lòng tốt thôi đôi khi chưa đủ. Người làm thiện nguyện còn cần phương pháp, kỹ năng, tư duy bền vững và sự thấu hiểu để những giá trị trao đi chạm đúng nhu cầu, đúng hoàn cảnh và tạo ra tác động lâu dài" - bà Oanh chia sẻ.

Từ trái qua: Đạo diễn Mai Thắm, bà Đặng Thị Kim Oanh và nhà báo Đức Liên chia sẻ tại buổi ra mắt

Xây dựng cộng đồng thiện nguyện chuyên nghiệp

Trong ngày đầu ra mắt, tủ sách "Tri thức Thiện nguyện" giới thiệu 6 đầu sách xoay quanh các chủ đề quản trị, phát triển con người, công nghệ và hoạt động xã hội. Các tác phẩm hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng thiện nguyện chuyên nghiệp, nhân văn và phát triển bền vững.

Nổi bật trong số đó là tập tùy bút "Đi để thương - Hành trình không thể đứng ngoài" của nhà báo Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ "Khởi sự từ Tâm". Tác phẩm được xem như cuốn nhật ký ghi lại những chuyến đi thiện nguyện xuyên suốt nhiều năm, nơi tác giả kể về những phận người, những mất mát và cả những khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Với hơn 60 trang sách, "Đi để thương" tái hiện hành trình của Quỹ "Khởi sự từ Tâm" trong giai đoạn 2021 - 2025. Tác phẩm mở đầu bằng những lát cắt chân thực về thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM và Bình Dương, khi nhiều hoạt động cứu trợ khẩn cấp được triển khai trong bối cảnh thiếu thốn nguồn lực.

Các đầu sách trong “Tủ sách Tri thức Thiện nguyện”. Ảnh:

Không chỉ phản ánh sự khốc liệt của đại dịch, cuốn sách còn dành nhiều dung lượng để kể về những "đốm lửa nhỏ" của tình người. Đó là quán cơm chay 0 đồng của một cặp vợ chồng già ở Bình Thạnh, cô bé 9 tuổi làm bánh flan tặng y bác sĩ hay người đàn ông bán nhà để mua xe cứu trợ chống dịch.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Liên, ông không "thần thánh hóa" hoạt động thiện nguyện mà xem đó là "mệnh lệnh của lương tâm", là sự dấn thân của con người trong thời điểm người với người cần nhau hơn bao giờ hết.

Bên cạnh giá trị tri thức, tủ sách "Tri thức Thiện nguyện" còn mang ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ doanh thu từ việc phát hành sách sẽ được đóng góp cho học bổng "Tự lực vì chính tôi" do Quỹ "Khởi sự từ Tâm" vận hành.

Chương trình hiện hỗ trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em của những người hiến tạng nhân đạo. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ lan tỏa tri thức mà còn góp thêm nguồn lực để tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn có cơ hội đến trường và vươn lên trong cuộc sống.



