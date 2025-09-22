HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Khởi động Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng

Y.Anh

Lễ tri ân và khởi động Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng đã diễn ra ngày 21-9 tại Hà Nội.

Đông đảo nhà sưu tập, học giả và công chúng quan tâm đến di sản của cố danh họa Lê Bá Đảng nói chung, hoạt động của Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng nói riêng đã tham dự buổi lễ.

Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng được thành lập năm 2015 nhằm hiện thực hóa tâm nguyện của cố nghệ sĩ về việc tiếp nối hành trình sáng tạo của các thế hệ trẻ, đồng thời tôn vinh di sản nghệ thuật ông để lại. Trải qua một thập kỷ hoạt động, năm 2025 đánh dấu cột mốc trong chặng đường phát triển của quỹ - tri ân Hội đồng Sáng lập và chuyển giao ban điều hành nhiệm kỳ mới, hứa hẹn mang đến những đóng góp sâu rộng hơn cho cộng đồng nghệ thuật.

Khởi động Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng- Ảnh 1.

NSND Đặng Nhật Minh (bìa phải) tại lễ trao Học bổng sáng tạo Lê Bá Đảng. (Ảnh: TÂM PHẠM)

Kiến trúc sư Hồ Viết Vinh, Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng, cho biết: "Quỹ này không chỉ gìn giữ mạch nguồn di sản mà còn thắp sáng ngọn lửa sáng tạo ẩn sâu trong từng tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng".

Tại buổi lễ, các thành viên ban điều hành đã thảo luận về định hướng phát triển Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng. Buổi tọa đàm có sự góp mặt của kiến trúc sư Hồ Viết Vinh, nhà sử học Dương Trung Quốc, giám tuyển Ace Lê và bà Hoàng Thị Lê Phương, Phó Giám đốc Không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng (Lebadang Memory Space) tại Huế.

Danh họa Lê Bá Đảng sinh năm 1921, ở làng cổ Bích La Đông, tỉnh Quảng Trị. Dù nhiều năm sống tại nước ngoài nhưng ông luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương và tình yêu ấy đã được thể hiện mãnh liệt, xuyên suốt qua các sáng tác của ông.


Tin liên quan

Xem tranh họa sĩ Lê Bá Đảng tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM

Xem tranh họa sĩ Lê Bá Đảng tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM

(NLĐO) - Các tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng - chủ đề trưng bày chuyên đề vừa khai mạc sáng nay, 26-1, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

Tiếp nhận bộ sưu tập tranh quý của họa sĩ Lê Bá Đảng tại Pháp

Hai trăm bức tranh quý của họa sĩ Lê Bá Đảng vừa được gia đình một Việt kiều Pháp trao tặng đến lãnh đạo TP HCM, sự kiện đáng chú ý trong quá trình gìn giữ, lan tỏa các tác phẩm mỹ thuật của nước nhà.

Vĩnh biệt danh họa Lê Bá Đảng

(NLĐO) - Một bậc thầy hội họa, một họa sĩ tài danh, người tạo nên một “không gian Lê Bá Đảng” nổi tiếng thế giới vừa từ trần vào tối ngày 7-3 tại Paris - Pháp, hưởng thọ 94 tuổi.

