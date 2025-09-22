Khởi động Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng

Đông đảo nhà sưu tập, học giả và công chúng quan tâm đến di sản của cố danh họa Lê Bá Đảng nói chung, hoạt động của Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng nói riêng đã tham dự buổi lễ.

Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng được thành lập năm 2015 nhằm hiện thực hóa tâm nguyện của cố nghệ sĩ về việc tiếp nối hành trình sáng tạo của các thế hệ trẻ, đồng thời tôn vinh di sản nghệ thuật ông để lại. Trải qua một thập kỷ hoạt động, năm 2025 đánh dấu cột mốc trong chặng đường phát triển của quỹ - tri ân Hội đồng Sáng lập và chuyển giao ban điều hành nhiệm kỳ mới, hứa hẹn mang đến những đóng góp sâu rộng hơn cho cộng đồng nghệ thuật.

NSND Đặng Nhật Minh (bìa phải) tại lễ trao Học bổng sáng tạo Lê Bá Đảng. (Ảnh: TÂM PHẠM)

Kiến trúc sư Hồ Viết Vinh, Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng, cho biết: "Quỹ này không chỉ gìn giữ mạch nguồn di sản mà còn thắp sáng ngọn lửa sáng tạo ẩn sâu trong từng tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng".

Tại buổi lễ, các thành viên ban điều hành đã thảo luận về định hướng phát triển Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng. Buổi tọa đàm có sự góp mặt của kiến trúc sư Hồ Viết Vinh, nhà sử học Dương Trung Quốc, giám tuyển Ace Lê và bà Hoàng Thị Lê Phương, Phó Giám đốc Không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng (Lebadang Memory Space) tại Huế.

Danh họa Lê Bá Đảng sinh năm 1921, ở làng cổ Bích La Đông, tỉnh Quảng Trị. Dù nhiều năm sống tại nước ngoài nhưng ông luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương và tình yêu ấy đã được thể hiện mãnh liệt, xuyên suốt qua các sáng tác của ông.



