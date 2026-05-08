Lao động

Từ sự vào cuộc của LĐLĐ TPHCM, Công ty Vinh Thông đã trả gần 3,1 tỉ đồng tiền nợ lương

Tin và ảnh: MAI CHI:

(NLĐO) – Riêng khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN của 137 công nhân, Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ Vinh Thông vẫn chưa khắc phục

Ngày 8-5, ông Phạm Văn Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, LĐLĐ TP HCM - cho biết tính đến cuối tháng 4-2026, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vinh Thông (Công ty Vinh Thông, KCN Tân Bình) đã thanh toán hết khoản nợ lương của 137 công nhân với tổng số tiền gần 3,1 tỉ đồng. 

Riêng khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN của số công nhân này công ty vẫn chưa khắc phục mà hẹn đến cuối tháng 6-2026.

Công ty Vinh Thông đã trả gần 3,1 tỉ đồng tiền nợ lương cho công nhân - Ảnh 1.

Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ Vinh Thông vẫn chưa khắc phục nợ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tính đến tháng 2-2025, Công ty Vinh Thông nợ lương của 323 người lao động với số tiền hơn 5 tỉ đồng (65% lương tháng 12-2024 và lương tháng 1-2025) và nợ BHXH khoảng 14,6 tỉ đồng.

Trong số đó, có 137 người đã đề nghị LĐLĐ TPHCM cử cán bộ Công đoàn tiếp nhận ủy quyền đại diện họ khởi kiện ra tòa đòi gần 3,1 tỉ đồng tiền nợ lương và 4,8 tỉ đồng nợ BHXH, BHYT, BHTN. 

Quá trình khởi kiện, công ty đã chi trả gần 568 triệu đồng tiền lương cho số lao động này (khoảng 3,5 triệu đồng/người).

Đến tháng 9-2025, TAND Khu vực 9 - TP HCM đã xét xử, ban hành 137 bản án sơ thẩm và quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại tòa án. Nội dung các bản án và quyết định nêu rõ Công ty Vinh Thông có trách nhiệm thanh toán số tiền lương còn thiếu cho 137 người lao động vào các ngày 25-9-2025 (35%), 30-10-2025 (35%) và 30-11-2025 (30%); chậm nhất đến ngày 28-2-2026 công ty có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm theo quy định pháp luật cho 137 người lao động tại cơ quan BHXH có thẩm quyền.

Tuy nhiên, do công ty không tự nguyện thi hành án, LĐLĐ TPHCM đã nộp đơn yêu cầu thi hành án của người lao động đến Thi hành án dân sự TP HCM. Sau đó, công ty đã chi trả lương nhiều đợt cho người lao động và đến cuối tháng 4 vừa qua mới trả xong.

Tháng 11-2025, LĐLĐ TPHCM tiếp tục đại diện cho 14 nữ công nhân khởi kiện yêu cầu công ty khắc phục nợ BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi về chế độ thai sản và các chế độ liên quan. Tòa án cũng đã ban hành các quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự đối với số lao động này, nhưng đến nay công ty cũng chưa thực hiện trách nhiệm khắc phục nợ BHXH như đã cam kết.

Tin liên quan

Tạm hoãn xuất cảnh với chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông

Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Hoàng An - chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông - để bảo đảm việc thi hành án về trả nợ lương, BHXH cho người lao động

Vụ nợ lương, BHXH tại Công ty Vinh Thông: Đề nghị phong tỏa tài khoản, tạm hoãn xuất cảnh

(NLĐO) - Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ Vinh Thông nợ lương và BHXH, BHYT, BHTN của người lao động gần 20 tỉ đồng

Kiến nghị xử lý hình sự tội trốn đóng BHXH đối với Công ty Vinh Thông

(NLĐO)- Mặc dù đã có phán quyết của tòa án đến nay công ty này vẫn không trả nợ lương và khắc phục nợ BHXH cho người lao động

người lao động công nhân nợ lương BHYT nợ bhxh VINH THÔNG
