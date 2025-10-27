Vụ nợ lương, BHXH tại Công ty Vinh Thông: Đề nghị phong tỏa tài khoản, tạm hoãn xuất cảnh

Chiều 27-10, đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật, LĐLĐ TP HCM, cho biết thể theo đơn yêu cầu từ đại diện theo ủy quyền của người lao động, mới đây, Thi hành án dân sự TP HCM đã ban hành 56 Quyết định thi hành án theo yêu cầu đối với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vinh Thông (Công ty Vinh Thông) (KCN Tân Bình, TP HCM). Dự kiến, vài ngày tới, Phòng thi hành án dân sự Khu vực 9 - TP HCM sẽ tống đạt các quyết định thi hành án đến Công ty Vinh Thông.

Trước đó, tính đến tháng 2-2025, công ty này nợ lương của 323 người lao động với số tiền hơn 5 tỉ đồng (65% lương tháng 12-2024 và lương tháng 1-2025) và nợ BHXH khoảng 14,6 tỉ đồng.

Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, LĐLĐ TP HCM đã chỉ đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật phối hợp cùng Công đoàn Hepza (cũ) tiếp nhận ủy quyền đại diện người lao động khởi kiện ra tòa. Kết quả đã có 137 người lao động ủy quyền cho Công đoàn khởi kiện đòi gần 3,1 tỉ đồng tiền nợ lương và 4,8 tỉ đồng nợ BHXH, BHYT, BHTN. Sau khi khởi kiện, công ty đã chi trả gần 568 triệu đồng tiền lương cho số lao động này (khoảng 3,5 triệu đồng/người).

Trong tháng 9 vừa qua, TAND Khu vực 9- TP HCM đã xét xử và ban hành 19 bản án sơ thẩm và 118 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại tòa án. Nội dung các bản án và quyết định nêu rõ Công ty Vinh Thông có trách nhiệm thanh toán số tiền lương còn thiếu cho 137 người lao động vào các ngày 25-9-2025 (35%), 30-10-2025 (35%) và 30-11-2025 (30%); chậm nhất đến ngày 28-2-2026 công ty có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm theo quy định pháp luật cho 137 người lao động tại cơ quan BHXH có thẩm quyền.

Tuy nhiên, đến nay, dù các bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành nhưng công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình. Để bảo đảm việc thực thi pháp luật, đến thời điểm này, Trung tâm Tư vấn pháp luật đã nộp 118 đơn yêu cầu thi hành án đến Thi hành án dân sự TP HCM.

Trong đơn yêu cầu thi hành án, đại diện theo ủy quyền của người lao động yêu cầu: Buộc Công ty Vinh Thông phải thanh toán tiền lương của tháng 12-2024 và tháng 1-2025; đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động; thanh toán tiền lãi theo quy định của pháp luật kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án.

Bên cạnh đó, đại diện người lao động cũng đề nghị Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9 - TP HCM áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án đối với công ty này, gồm: Phong tỏa tài khoản của công ty tại (các) ngân hàng; tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của công ty; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.

Trong các quyết định thi hành án nêu rõ kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thi hành án thì hàng tháng phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất theo quy định tại khoản 1 điều 468 của Bộ Luật dân sự năm 2015; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015 đối với số tiền chậm thực hiện tương/đương với thời gian chậm thi hành án. Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định này.







