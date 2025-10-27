Vụ nợ lương, BHXH tại Công ty Vinh Thông: Đề nghị phong tỏa tài khoản, tạm hoãn xuất cảnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Vụ nợ lương, BHXH tại Công ty Vinh Thông: Đề nghị phong tỏa tài khoản, tạm hoãn xuất cảnh

MAI CHI

(NLĐO) - Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ Vinh Thông nợ lương và BHXH, BHYT, BHTN của người lao động gần 20 tỉ đồng

Chiều 27-10, đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật, LĐLĐ TP HCM, cho biết thể theo đơn yêu cầu từ đại diện theo ủy quyền của người lao động, mới đây, Thi hành án dân sự TP HCM đã ban hành 56 Quyết định thi hành án theo yêu cầu đối với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vinh Thông (Công ty Vinh Thông) (KCN Tân Bình, TP HCM). Dự kiến, vài ngày tới, Phòng thi hành án dân sự Khu vực 9 - TP HCM sẽ tống đạt các quyết định thi hành án đến Công ty Vinh Thông.

Trước đó, tính đến tháng 2-2025, công ty này nợ lương của 323 người lao động với số tiền hơn 5 tỉ đồng (65% lương tháng 12-2024 và lương tháng 1-2025) và nợ BHXH khoảng 14,6 tỉ đồng.

Ra quyết định thi hành án dân sự đối với Công ty TNHH Vinh Thông - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Vinh Thông làm đơn ủy quyền cho cán bộ Công đoàn TP HCM khởi kiện đòi nợ lương, BHXH

Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, LĐLĐ TP HCM đã chỉ đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật phối hợp cùng Công đoàn Hepza (cũ) tiếp nhận ủy quyền đại diện người lao động khởi kiện ra tòa. Kết quả đã có 137 người lao động ủy quyền cho Công đoàn khởi kiện đòi gần 3,1 tỉ đồng tiền nợ lương và 4,8 tỉ đồng nợ BHXH, BHYT, BHTN. Sau khi khởi kiện, công ty đã chi trả gần 568 triệu đồng tiền lương cho số lao động này (khoảng 3,5 triệu đồng/người).

Trong tháng 9 vừa qua, TAND Khu vực 9- TP HCM đã xét xử và ban hành 19 bản án sơ thẩm và 118 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại tòa án. Nội dung các bản án và quyết định nêu rõ Công ty Vinh Thông có trách nhiệm thanh toán số tiền lương còn thiếu cho 137 người lao động vào các ngày 25-9-2025 (35%), 30-10-2025 (35%) và 30-11-2025 (30%); chậm nhất đến ngày 28-2-2026 công ty có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm theo quy định pháp luật cho 137 người lao động tại cơ quan BHXH có thẩm quyền.

Tuy nhiên, đến nay, dù các bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành nhưng công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình. Để bảo đảm việc thực thi pháp luật, đến thời điểm này, Trung tâm Tư vấn pháp luật đã nộp 118 đơn yêu cầu thi hành án đến Thi hành án dân sự TP HCM.

Trong đơn yêu cầu thi hành án, đại diện theo ủy quyền của người lao động yêu cầu: Buộc Công ty Vinh Thông phải thanh toán tiền lương của tháng 12-2024 và tháng 1-2025; đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động; thanh toán tiền lãi theo quy định của pháp luật kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án.

Bên cạnh đó, đại diện người lao động cũng đề nghị Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9 - TP HCM áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án đối với công ty này, gồm: Phong tỏa tài khoản của công ty tại (các) ngân hàng; tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của công ty; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.

Trong các quyết định thi hành án nêu rõ kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thi hành án thì hàng tháng phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất theo quy định tại khoản 1 điều 468 của Bộ Luật dân sự năm 2015; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015 đối với số tiền chậm thực hiện tương/đương với thời gian chậm thi hành án.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định này.



Tin liên quan

Công nhân Công ty Vinh Thông khởi kiện đòi gần 20 tỉ đồng nợ lương, BHXH

Công nhân Công ty Vinh Thông khởi kiện đòi gần 20 tỉ đồng nợ lương, BHXH

(NLĐO)- Chủ doanh nghiệp không xuất hiện để giải quyết quyền lợi cho công nhân dù nhiều lần được cơ quan chức năng mời đến làm việc

VỤ CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VINH THÔNG NỢ LƯƠNG và BHXH: Công đoàn sẽ đại diện người lao động khởi kiện

Công ty này nợ lương và BHXH của người lao động hơn 14,6 tỉ đồng.

Diễn biến mới vụ Công ty Lợi Hào nợ lương, bảo hiểm xã hội của công nhân

(NLĐO) - Anh chị em công nhân tới trụ sở Công ty Lợi Hào để tìm chủ doanh nghiệp cũng như cán bộ có liên quan để đòi quyền lợi nhưng không có ai ở đây

người lao động nợ lương thi hành án nợ bhxh tiền lương Công ty Vinh Thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo