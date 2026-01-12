Từ tháng 3-2026, công chức mới chưa xếp lương theo bảng lương nhà nước sẽ hưởng mức lương nào?

Theo Thông tư số 01/2026/TT-BNV hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức (hiệu lực từ 1-3- 2026), người được tuyển dụng vào công chức chưa xếp lương theo bảng lương do nhà nước quy định, có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định pháp luật và không thuộc đối tượng đã xếp lương theo các bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã xếp lương theo cấp bậc quân hàm, cấp bậc hàm thuộc lực lượng vũ trang, cấp hàm cơ yếu, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an, người làm công tác cơ yếu xếp lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu thì việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng vị trí việc làm được tuyển dụng theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
Cụ thể như sau:
Bình luận (0)