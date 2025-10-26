Từ thông tin trình báo, công an đấu tranh và bắt giữ đối tượng Mai Trọng Long

Ngày 26-10, Đồn Công an Khu Công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bàn giao đối tượng Mai Trọng Long (SN 1988, ngụ ấp 4, xã Nam Cát Tiên) cùng tang vật để Công an xã Nhơn Trạch điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Long cùng tang vật

Vào ngày 22-10, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch tiếp nhận trình báo của một công ty thuộc KCN Nhơn Trạch 1 (xã Nhơn Trạch) về việc bị mất tài sản là các thùng dùng để trộn keo làm bằng inox.

Qua điều tra, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch xác định đối tượng Mai Trọng Long là tài xế trong công ty là thủ phạm nên tiến hành mời về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, Long khai nhận lợi dụng sự tín nhiệm của công ty khi được giao, nhiệm vụ vận chuyển các thùng làm bằng inox (dùng để trộn keo) từ một công ty ở Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Long Thành trả về công ty ở KCN Nhơn Trạch 1 rồi chiếm đoạt mang đi bán lấy tiền.

Cụ thể, trong 2 ngày 16 và 22-9, đối tượng Long đã lấy 6 thùng làm bằng inox dùng để trộn keo (mỗi thùng có trọng lượng khoảng 450 kg-500 kg trị giá khoảng 145 triệu đồng theo báo giá của công ty), rồi mang đi bán được 36 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Qua đấu tranh mở rộng, Long còn khai nhận trong năm 2024, 2025 đã nhiều lần thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản với tổng số thùng inox là 19 thùng, đem bán được 114 triệu đồng.