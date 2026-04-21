Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Ngô Tấn Quang (SN 1971, trú TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Ngô Tấn Quang tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 19-4, ông H.T.Đ (trú khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng ứng dụng VNeID để trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập. Theo nội dung trình báo, rạng sáng 18-4, khi cả nhà đang ngủ, đối tượng đã cạy phá tủ gỗ, lấy trộm 10 triệu đồng cùng nhiều nhẫn vàng, tổng giá trị tài sản hơn 65 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua nền tảng số, Công an phường Hoài Nhơn đã khẩn trương xác minh, khoanh vùng và rà soát các đối tượng nghi vấn. Nhờ nguồn tin kịp thời, chính xác từ người dân qua ứng dụng VNeID, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và bắt giữ thủ phạm là Ngô Tấn Quang – đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận thường lợi dụng đêm khuya, điều khiển xe máy dọc các tuyến quốc lộ để "săn mồi", nhắm vào các hộ dân ở khu vực vắng vẻ, mất cảnh giác. Sau đó, đối tượng sử dụng công cụ để cạy cửa sau, đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Mở rộng điều tra, Quang còn khai trước đó một ngày đã thực hiện một vụ trộm khác tại nhà bà N.T.V (phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 53,4 triệu đồng. Chỉ trong vòng 48 giờ, đối tượng đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm với tổng thiệt hại lớn.

Hiện toàn bộ tang vật đã được thu hồi, trao trả cho bị hại. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.