HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Từ tin báo trên VNeID, Công an bắt đối tượng gây 2 vụ trộm liên tiếp

Đức Anh

(NLĐO) - Tiếp nhận tin báo qua VNeID, công an nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản ở Gia Lai.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Ngô Tấn Quang (SN 1971, trú TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ tin báo trên VNeID, Công an bắt giữ đối tượng thực hiện 2 vụ trộm liên tiếp - Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Tấn Quang tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 19-4, ông H.T.Đ (trú khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng ứng dụng VNeID để trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập. Theo nội dung trình báo, rạng sáng 18-4, khi cả nhà đang ngủ, đối tượng đã cạy phá tủ gỗ, lấy trộm 10 triệu đồng cùng nhiều nhẫn vàng, tổng giá trị tài sản hơn 65 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua nền tảng số, Công an phường Hoài Nhơn đã khẩn trương xác minh, khoanh vùng và rà soát các đối tượng nghi vấn. Nhờ nguồn tin kịp thời, chính xác từ người dân qua ứng dụng VNeID, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và bắt giữ thủ phạm là Ngô Tấn Quang – đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận thường lợi dụng đêm khuya, điều khiển xe máy dọc các tuyến quốc lộ để "săn mồi", nhắm vào các hộ dân ở khu vực vắng vẻ, mất cảnh giác. Sau đó, đối tượng sử dụng công cụ để cạy cửa sau, đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Mở rộng điều tra, Quang còn khai trước đó một ngày đã thực hiện một vụ trộm khác tại nhà bà N.T.V (phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 53,4 triệu đồng. Chỉ trong vòng 48 giờ, đối tượng đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm với tổng thiệt hại lớn.

Hiện toàn bộ tang vật đã được thu hồi, trao trả cho bị hại. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo