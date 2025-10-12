Công an TP HCM khuyến cáo liên quan tài khoản VNeID, người dân cần biết

Ngày 12-10, Công an TP HCM cho biết vừa có thông báo gửi các cơ quan chức năng để tuyên truyền đến người dân kiểm tra tài khoản VNeID, nếu có sai sót báo ngay với công an để chỉnh sửa kịp thời.

Người dân làm căn cước tại Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra thông tin của bản thân trong ứng dụng VNeID. Trường hợp có phát hiện sai sót về thông tin, công dân thể thực hiện theo 3 cách sau để được hỗ trợ, gồm:

- Thứ nhất là đến trực tiếp công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú để yêu cầu chỉnh sửa

- Thứ hai là phản ánh qua đường dây nóng của Công an TP HCM, số điện thoại 0693187111.

- Thứ ba là phản ánh trực tiếp trên ứng dụng VNeID, cụ thể:

+ Bước 1: Vào mục “Cài đặt” ở góc dưới bên phải màn hình. + Bước 2: Chọn “Phản ánh khó khăn, vướng mắc”.

+ Bước 3: Nhấn “Tạo phản ánh”, điền nội dung sai sót và đề nghị điều chỉnh.

+ Bước 4: Tải lên giấy tờ chứng minh và gửi phản ánh.

Theo Công an TP HCM, thời gian qua, TP HCM luôn là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 Chính phủ.

Dữ liệu dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống" là nhiệm vụ cốt lõi, "xương sống" trong mục tiêu chuyển đổi số của cả nước nói chung và của TP HCM nói riêng.

Do đó, trong thời gian qua, lãnh đạo TP HCM luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ cấp tỉnh đến cơ sở phải duy trì thường xuyên công tác làm sạch dữ liệu hàng ngày.

Việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" là phương pháp thu thập dữ liệu trực tiếp, đảm bảo tính chính xác từ nguồn gốc. Dữ liệu được cập nhật liên tục để phản ảnh mọi thay đổi trong thực tế.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã rà soát, xác minh thông tin để loại bỏ sai lệch, đảm bảo các trường thông tin khớp với thực tế.

Đồng thời, công an cơ sở phối hợp với các chính quyền địa phương, cơ quan tư pháp để giải quyết các khó khăn về giấy tờ và cập nhật thông tin mới; cập nhật thông tin qua cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử,...



