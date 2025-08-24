HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Tự tin ra biển lớn

Nguyễn Thị Thùy Liên

Với Khánh Ngọc, hành trình trưởng thành là kết quả của nỗ lực tự thân, tinh thần học tập không ngừng nghỉ

Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 2006, quê Nghệ An), cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh cũ, tỉnh Nghệ An), từng có ý định du học sau khi tốt nghiệp đại học. Song, bước ngoặt đến sớm hơn khi cô trở thành sinh viên Đại học Hồng Kông (Trung Quốc, HKU) - cột mốc khởi đầu cho nhiều bứt phá.

Sẵn sàng đối diện thử thách

Ngọc là một trong số 20 bạn trẻ Việt Nam nhận học bổng toàn phần của HKU. Đây là vinh dự đặc biệt bởi với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ, HKU đã khẳng định vị thế là ngôi trường danh giá (xếp thứ 2 châu Á và thứ 11 thế giới, do Tổ chức xếp hạng giáo dục toàn cầu Quacquarelli Symonds (QS) công bố).

Tự tin ra biển lớn - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Khánh Ngọc được chọn đại diện cho gần ngàn bạn trẻ đến từ 53 nước phát biểu tại lễ bế giảng chương trình trao đổi quốc tế tại Đại học Phúc Đán (TP Thượng Hải - Trung Quốc). (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ước mơ ghi dấu ấn trên bản đồ học thuật quốc tế được Ngọc định hình từ nhỏ. Khi học THPT, là lớp trưởng, Ngọc biết tổ chức sự kiện, làm chủ công việc, gắn kết tập thể. Cô luôn thể hiện tinh thần năng động, hoạt bát góp sức cho nhiều dự án, là Trưởng Ban Tổ chức nhóm thiện nguyện Imaras Project (thuộc bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An), Trưởng Ban Truyền thông Câu lạc bộ Tâm lý, tham gia giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật. "Mỗi trải nghiệm đều thôi thúc tôi thể hiện trách nhiệm xã hội nhiều hơn. Tôi tin đó là dịp để người trẻ tự hoàn thiện, sống có ích, phát huy và lan tỏa những giá trị đẹp" - Ngọc kể.

Ngọc có "vốn liếng" IELTS 7.5, 1350 điểm Bài kiểm tra đánh giá học thuật (SAT), danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương, giải Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; tốt nghiệp ngành biểu diễn nhạc cụ phương Tây tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An và các giải thưởng khác. Ngọc dụng công chuẩn bị để không chỉ xuất hiện như một ứng viên đạt chuẩn mà còn thể hiện câu chuyện riêng độc đáo qua từng vòng phỏng vấn vào HKU.


Tự tin ra biển lớn - Ảnh 2.

Gia nhập HKU – một trong những đại học hàng đầu khu vực mở ra cánh cửa quý giá dẫn lối cho Ngọc vào những chặng đường tuy áp lực mà vô cùng bổ ích, lý thú

Lần đầu xa nhà ở tuổi 18, cô trở nên tự lập. Bộ sưu tập giải thưởng, danh hiệu "khủng" từ địa phương đến trung ương suốt những năm học qua là hành trang đáng nhớ nhưng chưa đủ. Chính tinh thần hiếu học và lòng can đảm là chìa khóa để Ngọc vững chãi xây dựng nội lực. Từ những ngày đầu lạ lẫm cho đến khi Ngọc ghi dấu ấn trong nhiều hoạt động, tạo thiện cảm với thầy cô và bè bạn bốn phương... là kết quả của sự nỗ lực dấn thân, hết mình, luôn sẵn sàng đối diện thử thách. Cô gái gen Z tự dặn lòng gia đình luôn là điểm tựa để Ngọc không đơn độc. Môi trường đa văn hóa của HKU, với chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh và cuộc sống sôi động ở một đặc khu kinh tế nổi tiếng giúp Ngọc khám phá bản thân, trui rèn thêm bản lĩnh. Cô rèn óc phản biện sắc bén, được truyền động lực cạnh tranh tích cực từ những đồng môn đa tài và nhiệt huyết đến từ nhiều quốc gia.

Hình thành tâm thế công dân toàn cầu

Khép lại năm học đầu tiên, Ngọc hăm hở lấp đầy mùa hè bằng các lựa chọn ý nghĩa. Mở đầu bằng chuyến đi vào tháng 5-2025 đến Dong Ao, Yilan Country (Đài Loan - Trung Quốc), cô và bạn bè nghiên cứu đời sống gắn với thiên nhiên, các thực hành bền vững của cộng đồng Atayal (một trong các nhóm dân tộc thiểu số ở đây), đề xuất giải pháp cải thiện đời sống người dân. Sang tháng 6, Ngọc đảm nhiệm vai trò điều phối viên chương trình "Phát triển kỹ năng lãnh đạo toàn cầu" tại Kuala Lumpur - Malaysia. Cô là trưởng nhóm thực tập sinh, trực tiếp làm việc tại địa phương, trau dồi kỹ năng đàm phán, quản trị và định hình tư duy quản lý.

Tự tin ra biển lớn - Ảnh 3.

Khánh Ngọc (nón trắng, váy đen ngắn) dự lễ trao học bổng HKU cùng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông Lê Đức Hạnh

Trong tháng 7, Ngọc đạt học bổng của chương trình trao đổi học hè quốc tế tại Đại học Phúc Đán (TP Thượng Hải - Trung Quốc). Trong 4 tuần, cô cùng hơn 900 sinh viên quốc tế từ 170 trường đại học trên thế giới dự các lớp học chất lượng cao từ kinh tế, tài chính đến văn hóa. Bên cạnh đó, từ tháng 5 đến tháng 8, Ngọc còn tham gia chương trình trực tuyến Launchpad Academy Cohort 2025 của ASEAN Youth Organization để phát triển kỹ năng kinh doanh, khởi nghiệp, phân tích dữ liệu thông qua workshop và mô phỏng thử thách nhóm.

Về Việt Nam thời gian ngắn, Ngọc kịp thực tập tại một doanh nghiệp kế toán và tài chính trước khi quay lại trường cho năm học mới. Với Ngọc, môi trường càng đa dạng, bạn trẻ càng có cơ hội kết nối với các đơn vị lớn, thành tích nổi trội chính sẽ tạo dấu ấn với nhà tuyển dụng.

"Cơ hội chỉ thật sự đến khi ta dám thử, không ngại thất bại. Đi nhiều nơi, ngoài học hỏi, tôi còn tận hưởng nhịp sống và mở rộng quan hệ. Quan trọng hơn cả là hình thành tâm thế công dân toàn cầu: thái độ sống cởi mở, tôn trọng khác biệt, tầm nhìn đa chiều và chấp nhận dấn bước" - Ngọc nhấn mạnh. 

ThS Vũ Hải Trường (Phòng Tuyển sinh đại học tại HKU) nhận xét: Ngọc đã thể hiện tốt từ khi học phổ thông và hoàn toàn có thể phát triển năng lực khi vào các trường nổi tiếng trong nước. Những thành tích nổi bật của những du học sinh như Ngọc là minh chứng để HKU nhìn nhận rõ nét hơn về thực lực của giới trẻ Việt Nam. Không quá lời khi cho rằng Ngọc và các cá nhân tài năng của nước ta chính là đại sứ giáo dục đầy thuyết phục để HKU tự tin tiếp tục dành sự quan tâm, ưu ái, mở thêm cánh cửa cơ hội cho học sinh Việt Nam được học tập, trưởng thành tại một trong những ngôi trường có chất lượng hàng đầu thế giới.


Tin liên quan

Vũ Hải Trường "học trong hạnh phúc"

Vũ Hải Trường "học trong hạnh phúc"

Không chỉ gặt hái thành tích bản thân đáng nể, Vũ Hải Trường còn truyền động lực và cảm hứng đến các bạn trẻ khác

Trao học bổng hơn 10 tỉ đồng cho sinh viên Việt Nam

(NLĐO)- Trong hai năm 2023 và 2024, Đại học Hồng Kông (Hong Kong - Trung Quốc) với hơn 90 chuyên ngành đã dành gói học bổng hơn 2 triệu USD bậc cử nhân và thạc sĩ cho bạn trẻ Việt Nam.

Khát vọng tri thức

Với tâm thế công dân toàn cầu, nhiều bạn trẻ không ngừng vươn đến chân trời mới lạ, tích lũy giá trị thiết thực để phụng sự cộng đồng

