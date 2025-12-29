Điều chỉnh lưu thông tuyến đường Lê Lợi ở trung tâm TPHCM

CSGT TPHCM điều chỉnh giao thông đường Lê Lợi.

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM, từ ngày 30-12 sẽ điều chỉnh giao thông đường Lê Lợi để phục vụ tổ chức Lễ Khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi.

Phòng CSGT thông báo như sau:

Địa điểm tổ chức:

Làn ô tô đường Lê Lợi, đoạn từ Nguyễn Trung Trực, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu.

Thời gian sử dụng:

Từ 0 giờ ngày 30-12 đến 18 giờ ngày 31-12.

Lộ trình thay thế:

Để di chuyển tránh làn ô tô đường Lê Lợi đang được sử dụng phục vụ tổ chức cho sự kiện trên, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường; không dừng, đậu dưới lòng đường Lê Lợi (làn hỗn hợp) đoạn tổ chức hoạt động hoặc tại các giao lộ để xem gây cản trở giao thông.