Thời sự

Từ trình báo của người trở về từ Campuchia, công an ở Cần Thơ ra cảnh báo khẩn

CA LINH

(NLĐO) - Một thanh niên ở TP Cần Thơ bị dụ dỗ sang Campuchia và buộc tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến.

Ngày 8-3, Công an xã Lai Hòa (TP Cần Thơ) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng môi giới sử dụng mạng xã hội để quảng bá những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", từ đó dụ dỗ người dân xuất cảnh trái phép. Nhiều trường hợp sau khi ra nước ngoài đã rơi vào bẫy lừa đảo, bị bóc lột sức lao động, thậm chí liên quan đến mua bán người.

Trường hợp điển hình là anh Đ.T (21 tuổi; ngụ xã Lai Hoà). Năm 2024, trong thời gian thất nghiệp, T. tham gia một nhóm Facebook.

Tham gia Hội bán thận , thanh niên Cần Thơ rơi vào ổ lừa đảo trực tuyến Tại Campuchia - Ảnh 1.

Đ.T sau khi về đến Công an xã Lai Hoà

Tại đây, một tài khoản lạ chủ động nhắn tin hỏi thăm, lấy thông tin cá nhân và hứa hẹn môi giới sang Thái Lan để kiếm tiền. Sau đó, T. được hướng dẫn xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Khi vừa sang Campuchia, T. bị đưa đến một khu tự trị nằm sâu trong khu vực rừng núi, hẻo lánh. Tại đây, T. bị nhốt trong 3 ngày, không được ăn uống.

Những kẻ cầm đầu yêu cầu anh liên lạc với gia đình để đòi 125 triệu đồng tiền chuộc. Do gia đình không đủ khả năng chi trả, T. buộc phải làm việc cho nhóm này.

Công việc của T. là sử dụng tài khoản Facebook giả mạo phụ nữ Ấn Độ để tiếp cận người Ấn Độ. Nhờ phần mềm dịch thuật, T. trò chuyện, tạo sự tin tưởng rồi dụ họ tham gia các "nhiệm vụ" trực tuyến để hưởng hoa hồng. Nếu không đạt chỉ tiêu, T. bị bỏ đói, ép làm việc quá giờ, thậm chí bị đánh đập.

Đến ngày 19-7-2025, lợi dụng sơ hở, T. cùng nhiều người khác tìm cách bỏ trốn. Sau khi thoát ra ngoài, họ gặp lực lượng cảnh sát Campuchia và được hỗ trợ đưa đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Sau đó, T. cùng gần 300 người Việt Nam khác đã được trao trả về nước.

Công an xã Lai Hòa khuyến cáo người dân có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín, có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục


Bộ Công an: 5 năm Việt Nam mất gần 40.000 tỉ đồng vì lừa đảo trực tuyến

Bộ Công an: 5 năm Việt Nam mất gần 40.000 tỉ đồng vì lừa đảo trực tuyến

(NLĐO)- Theo đại diện Bộ Công an, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, Việt Nam đã xảy ra 24.295 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40.000 tỉ đồng.

Tiếp nhận hơn 60 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

(NLĐO)- 65 công dân được Campuchia trao trả có địa chỉ thường trú tại 24 tỉnh, thành phố, nhiều nhất với 9 người ở TP HCM; Hà Nội 6 người, Đồng Nai 3 người...

Nhiều người dính bẫy lừa đảo trực tuyến

(NLĐO)- Các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng nở rộ với đủ chiêu trò, gần đây Công an TP Vũng Tàu liên tục tiếp nhận nhiều vụ án, đồng thời yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác

