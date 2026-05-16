U17 Trung Quốc chờ Việt Nam ở bán kết, Nhật Bản thị uy sức mạnh của ứng viên vô địch

U17 Trung Quốc đánh bại chủ nhà Ả Rập Saudi

U17 Trung Quốc tạo bất ngờ lớn khi đánh bại U17 Ả Rập Saudi với tỉ số 3-1 ở tứ kết Giải U17 châu Á, qua đó giành vé vào bán kết.

Dù nhập cuộc chủ động và chơi lấn lướt trong những phút đầu, U17 Trung Quốc lại là đội nhận bàn thua trước. Phút 21, Ammar Maimani đột phá rồi chuyền ngược thuận lợi để Bayomi dứt điểm mở tỉ số cho U17 Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, đại diện Đông Á nhanh chóng đáp trả. Chỉ 6 phút sau, Kuang Zhaolei căng ngang thuận lợi để Wan Xiang xử lý khéo léo trước khi dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U17 Trung Quốc.

Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc tiếp tục thi đấu hiệu quả cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Phút 59, Sifan đánh đầu kiến tạo để Zhao Songyuan nhanh chân dứt điểm, nâng tỉ số lên 2-1.

Đến phút bù giờ 90+2, Sifan tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng tốc độ vượt qua hàng loạt hậu vệ trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Trung Quốc.

Kết quả này giúp U17 Trung Quốc giành quyền vào bán kết và chờ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Úc.



Nhật Bản thị uy cho ứng viên vô địch

U17 Nhật Bản dễ dàng đánh bại U17 Tajikistan 5-0 ở tứ kết Giải U17 châu Á 2026 để giành vé vào bán kết.

Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc kiểm soát hoàn toàn thế trận và mở tỉ số ở phút 42 nhờ công của Maki Kitahara sau đường kiến tạo của Sora Iwatsuchi.

Sang hiệp 2, Tajikistan gặp bất lợi khi Hikmatullo Kabirov nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 54. Chơi hơn người, U17 Nhật Bản dễ dàng ghi thêm 4 bàn thắng liên tiếp.

Kitahara hoàn tất cú đúp ở phút 60, trước khi Kakeru Saito, Tafuku Satomi và pha phản lưới của Islomdzhon Khodzhiev khép lại chiến thắng đậm cho đại diện Đông Á. Với màn trình diễn áp đảo, U17 Nhật Bản tiếp tục cho thấy vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.



Như vậy, hai cái tên đầu tiên điền tên vào bán kết châu Á lần lượt là U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản.