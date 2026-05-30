Văn hóa - Văn nghệ

Từ vai diễn để đời của NSƯT Nguyễn Công Ninh, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu lên sóng chương trình mới

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Chương trình "Thời gian ơi" là chủ đề mới của Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, người gây chú ý hiện nay là NSƯT Nguyễn Công Ninh.


Từ vai diễn để đời của NSƯT Nguyễn Công Ninh, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu lên sóng chương trình mới - Ảnh 1.

NSƯT Nguyễn Công Ninh

Hơn 20 năm sau ngày bộ phim truyện nhựa lịch sử "Người học trò đất Gia Định xưa" ra mắt, hình tượng Nguyễn Đình Chiểu trên màn ảnh vẫn sống trong ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Phía sau vai diễn được xem là dấu son trong sự nghiệp của NSƯT Công Ninh là hành trình hóa thân nhiều thử thách, những ngày tháng lao động nghệ thuật khắc nghiệt và những câu chuyện hậu trường chưa từng kể, sẽ được ông chia sẻ trong podcast "Thời Gian Ơi" phát sóng ngày 5-6.

Vai diễn vượt khỏi khuôn khổ điện ảnh lịch sử

Năm 2001, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu giới thiệu bộ phim truyện nhựa lịch sử "Người học trò đất Gia Định xưa" do đạo diễn NSND Huy Thành thực hiện.

Bộ phim tái hiện cuộc đời nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu – danh nhân văn hóa, người thầy thuốc, nhà giáo và nhà thơ lớn của dân tộc.

Trong dòng chảy điện ảnh lịch sử Việt Nam đầu những năm 2000, tác phẩm tạo dấu ấn bởi cách tiếp cận giàu cảm xúc, gần gũi với công chúng.

Đặc biệt, vai Nguyễn Đình Chiểu do NSƯT Công Ninh thể hiện đã trở thành điểm nhấn quan trọng góp phần tạo nên sức sống bền bỉ cho bộ phim.

Không lựa chọn cách thể hiện bi hùng hay cường điệu, NSƯT Công Ninh đi vào chiều sâu nội tâm nhân vật. Từ ánh mắt vô định của một người mù, dáng đi chậm rãi, giọng nói điềm tĩnh đến thần thái của một trí thức yêu nước, ông dựng nên chân dung cụ Đồ vừa gần gũi đời thường, vừa mang tầm vóc biểu tượng.

Nhiều khán giả đến nay vẫn nhắc nhớ hình ảnh người chí sĩ dùng ngòi bút thay gươm giáo, người thầy thuốc mù nhưng soi sáng nhân nghĩa bằng tri thức và lòng yêu nước.

Hành trình hóa thân nhiều thử thách

NSƯT Công Ninh cho biết đó là một trong những vai diễn khó nhất ông từng đảm nhận.

"Khó nhất không phải diễn một người mù, mà là diễn được ánh sáng bên trong con người ấy. Nguyễn Đình Chiểu mất đi đôi mắt nhưng chưa bao giờ mất đi niềm tin, nhân cách và ý chí. Nếu chỉ diễn hình thức thì sẽ không thể chạm được đến nhân vật" – NSƯT Công Ninh chia sẻ.

Theo ông, quá trình chuẩn bị vai diễn kéo dài với việc đọc nhiều tài liệu lịch sử, tìm hiểu đời sống Nam Bộ thế kỷ XIX, nghiên cứu phong thái của các nhà nho và đặc biệt là luyện tập trạng thái sinh hoạt của người không nhìn thấy.

Từ vai diễn để đời của NSƯT Nguyễn Công Ninh, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu lên sóng chương trình mới - Ảnh 2.

NSƯT Nguyễn Công Ninh

"Có những ngày quay liên tục trong điều kiện rất vất vả. Tôi luôn tự nhắc mình phải quên đi diễn viên Công Ninh để trở thành cụ Đồ Chiểu. Vai diễn này dạy tôi nhiều điều về lòng kiên định và trách nhiệm của nghệ sĩ với lịch sử" – ông nhớ lại.

Những câu chuyện hậu trường lần đầu được kể

Sau hơn hai thập niên, nhiều câu chuyện phía sau bộ phim vẫn chưa từng được công bố rộng rãi: những ngày đoàn phim rong ruổi tìm bối cảnh, áp lực tái hiện nhân vật lịch sử, những kỷ niệm với ê-kíp hay cảm xúc của người nghệ sĩ khi mang trên vai một biểu tượng văn hóa Nam Bộ.

Tất cả sẽ được NSƯT Công Ninh chia sẻ trong podcast "Thời Gian Ơi" – chương trình do Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu thực hiện.

Podcast: "Thời Gian Ơi" sẽ phát sóng 19 giờ ngày 5-6-2026 với hình thức: Livestream và phát trên kênh YouTube Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu.

Hơn 20 năm trôi qua, hình bóng cụ Đồ Chiểu trên màn ảnh vẫn còn nguyên sức gợi. Và lần này, chính người nghệ sĩ từng sống cùng nhân vật ấy sẽ kể lại hành trình phía sau một vai diễn để đời.

