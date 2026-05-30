Hứa Kim Tuyền nhìn lại gần một thập kỷ tạo dấu ấn với loạt hit triệu view

Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền với dự án ấn tượng

Không chỉ là một tuyển tập các ca khúc nổi bật trong sự nghiệp, dự án còn được xem như cột mốc nhìn lại hành trình sáng tác của nam nhạc sĩ từ năm 2016 đến nay, đồng thời mở ra hướng đi mới với những trải nghiệm âm nhạc đa chiều hơn trong tương lai.

Ra mắt vào tối 29-5, Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection #1: Pop & Ballad được xây dựng như một trải nghiệm nghe - nhìn liền mạch thay vì chỉ đơn thuần là một playlist tổng hợp các bản hit.

Dự án quy tụ nhiều ca khúc đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Hứa Kim Tuyền trong làng nhạc Việt, đồng thời giới thiệu phiên bản R&B mới của ca khúc "Tôi không còn viết tình ca" qua giọng hát của Lâm Bảo Ngọc.

Playlist gồm những ca khúc quen thuộc với khán giả như "Giữa đại lộ Đông Tây", "Thành phố phía Đông", "Kho báu", "Miền mộng mị", "Mưa tháng sáu", "Hôm nay tôi cô đơn quá", "Anh sẽ đến cùng cơn mưa", "Ex's Hate Me" (Part 2), "Người ta có thương mình đâu", "Tôi không còn viết tình ca", "Chưa quên người yêu cũ", "Một ngàn nỗi đau", "Anh chưa thương em đến vậy đâu", "Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác" và "Sài Gòn đau lòng quá".

Nhiều ca khúc trong số này từng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số. Ex's Hate Me (Part 2) ghi nhận hơn 63 triệu lượt xem trên YouTube, "bản "Kho báu" do Trọng Hiếu thể hiện từng đạt vị trí Top 2 Trending YouTube Việt Nam sau khi phát hành.

Các bản hit như "Một ngàn nỗi đau", "Mưa tháng sáu", "Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác" hay "Sài Gòn đau lòng quá" cũng thu hút hàng chục triệu lượt nghe và xem trên nhiều nền tảng trực tuyến, góp phần khẳng định vị thế của Hứa Kim Tuyền trong dòng nhạc pop và ballad Việt Nam.

Cách Hứa Kim Tuyền kết nối những bản hit

Thay vì sắp xếp các bài hát theo tiêu chí thành tích hay mức độ nổi tiếng, nam nhạc sĩ lựa chọn kết nối chúng bằng một mạch cảm xúc xuyên suốt.

Từ pop, ballad đến R&B, các ca khúc phản ánh những chủ đề quen thuộc trong âm nhạc của anh như tình yêu, nỗi cô đơn, ký ức và những cảm xúc rất riêng của người trẻ trong đời sống đô thị hiện đại.

Sự kết hợp của Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc thu hút sự chú ý

Song song với phần âm nhạc, dự án cũng được đầu tư đáng kể về mặt hình ảnh. Toàn bộ playlist được xây dựng theo câu chuyện của một chàng trai trong nhịp sống thường nhật giữa thành phố.

Hành trình bắt đầu từ không gian riêng tư trong căn phòng vào buổi sáng, tiếp nối bằng những bước chân trên đường phố, những chuyến tàu giữa dòng người tấp nập và nhiều điểm dừng khác trong đô thị.

Cách kể chuyện tối giản, sử dụng ánh sáng tự nhiên, gam màu trung tính cùng nhiều khoảng lặng giúp tổng thể dự án mang màu sắc trầm tĩnh, gần gũi và giàu tính tự sự.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là phiên bản R&B của "Tôi không còn viết tình ca" do Lâm Bảo Ngọc thể hiện. Trước đó, ca khúc đã nhận được nhiều sự chú ý qua màn trình diễn của Tóc Tiên, Mỹ Linh, Ái Phương và Dương Hoàng Yến trong chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024".

Ở lần trở lại này, Hứa Kim Tuyền lựa chọn giữ lại tinh thần nguyên bản của bản demo đầu tiên nhưng làm mới bằng màu sắc R&B đương đại, tạo nên không gian âm nhạc giàu cảm xúc và riêng tư hơn.

Chia sẻ về quyết định này, Hứa Kim Tuyền cho biết phiên bản của Lâm Bảo Ngọc thực chất chính là bản demo đầu tiên của ca khúc. Theo anh, việc thu âm lại không chỉ giúp playlist trở nên đa dạng hơn mà còn là cơ hội để thử nghiệm những ý tưởng sản xuất mới cùng các giọng ca khác nhau.

Nam nhạc sĩ cho rằng nếu phần trình diễn của các "Chị Đẹp" mang vẻ đẹp trọn vẹn và rực rỡ thì phiên bản của Lâm Bảo Ngọc lại lưu giữ những cảm xúc nguyên sơ, nhiều tổn thương nhưng chân thật và lặng lẽ hơn.

Với Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection #1: Pop & Ballad, Hứa Kim Tuyền không chỉ nhìn lại chặng đường sáng tác kéo dài gần một thập kỷ mà còn cho thấy tham vọng mở rộng thế giới âm nhạc của mình theo hướng đa lớp hơn.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm cảm xúc xuyên suốt được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn mới trong các dự án sắp tới của nam nhạc sĩ.