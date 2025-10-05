HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng"

Thùy Trang

(NLĐO) – Từ những gương mặt từng bị nghi ngờ, thậm chí suýt bị loại khỏi cuộc chơi, 11 thí sinh của "Tân binh toàn năng" đã có cú "lột xác" ngoạn mục.

11 tân binh: 100 ngày rèn luyện khắc nghiệt, chinh phục sân khấu quốc tế!

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 1.

Đội hình tân binh thăng cấp

Sau 100 ngày huấn luyện khắc nghiệt, 11 tân binh bước ra ánh sáng với bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần sẵn sàng chinh phục sân khấu quốc tế – nơi chỉ dành cho những người thực sự xứng đáng. Không phải là những "idol được dựng sẵn", 11 gương mặt này là kết quả của mồ hôi, nước mắt và cả những lần gục ngã trong phòng tập. Hành trình của họ là minh chứng cho tinh thần "không bỏ cuộc" của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Hồ Đông Quan – chàng hot TikToker từng bị nghi ngờ "thi cho vui" – nay trở thành hình mẫu của sự chuyên nghiệp và bản lĩnh. Với thần thái lạnh lùng, phong độ ổn định qua từng kỳ sát hạch, Đông Quan khẳng định năng lực thật sự, đồng thời nhận được lượng bình chọn cao nhất toàn chương trình để góp mặt trong đội hình "Tân Binh Thăng Cấp".

Bạch Hồng Cường (Cường Bạch) – người có 7 năm theo đuổi giấc mơ idol – từng bị đánh giá lạnh lùng, xa cách. Nhưng sau hành trình 100 ngày, anh khiến khán giả phải công nhận sự trưởng thành ngoạn mục: một leader bản lĩnh, điềm tĩnh và luôn hết mình vì đồng đội. 

Với phong thái trình diễn mạnh mẽ, Cường Bạch giữ vững vị trí Top 2 bình chọn, chứng minh sự bền bỉ không bao giờ là vô ích.

11 tân binh nâng cấp 

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 2.

Phúc Nguyên

Lê Phạm Minh Quân (Wonbi) – biên đạo đình đám của giới dancer – là bất ngờ lớn nhất mùa này. Từ người chỉ mạnh về vũ đạo, Wonbi khiến khán giả "sốc" khi thể hiện giọng hát nội lực và thần thái idol ngày càng hoàn thiện. Anh chính là minh chứng rằng "khi đam mê đủ lớn, dancer cũng có thể trở thành idol toàn năng".

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 3.

Lâm Anh

Thái Lê Minh Hiếu lại là câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai từng bị đánh giá thấp. Không biết hát, không biết nhảy, chỉ có ngoại hình sáng – nhưng sau 3 tháng, Minh Hiếu khiến khán giả phải "quay xe" khi chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc và năng lượng tích cực lan tỏa. Hiếu trở thành "happy virus" của chương trình – người luôn khiến cả lớp học và sân khấu bừng sáng.

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 4.

Duy Lân

Lê Duy Lân, "cỗ máy nhảy" của đội, ghi điểm bằng kỹ thuật điêu luyện và phong cách trình diễn bùng nổ. Dù trầm tính, Lân lại là "người anh âm thầm" luôn hỗ trợ đồng đội. Với ngoại hình chuẩn idol và tinh thần cầu tiến, anh là gương mặt sáng giá được kỳ vọng tiến xa trên đấu trường quốc tế.

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 5.

Đức Duy

Nguyễn Hữu Sơn (Swan Nguyễn) – giọng ca ấm áp, khả năng sáng tác tốt – từng yếu ở phần vũ đạo, nhưng bằng nỗ lực bền bỉ, anh đã cải thiện ngoạn mục. Từ một "ca sĩ tĩnh", Swan Nguyễn giờ đây là nghệ sĩ biểu diễn tự tin, làm chủ sân khấu và được giới chuyên môn đánh giá cao về tư duy âm nhạc.

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 6.

Swan Nguyễn

Tạ Hoàng Long (Long Hoàng) là minh chứng sống cho câu nói "chăm chỉ không bao giờ phản bội ai". Từng phải dừng bước giữa chừng, Long vẫn kiên trì rèn luyện, dậy sớm tập muộn. Cú "comeback" ngoạn mục của anh khiến khán giả nể phục – từ một hot muvik trở thành một thần tượng đích thực với thái độ chuyên nghiệp và tinh thần không gục ngã.

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 7.

Long Hoàng

Đỗ Minh Tân (MinhTin) mang đến năng lượng "cháy" nhất chương trình. Là dancer chuyên nghiệp, Minh Tân luôn biết cách khuấy động không khí. Anh có khả năng biến hóa đa dạng – từ cá tính đến lãng mạn, từ mạnh mẽ đến tinh tế – khiến sân khấu mỗi lần anh bước ra đều bùng nổ. Giới chuyên môn gọi anh là "mảnh ghép toàn năng" đúng nghĩa.

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 8.

Thái Lê Minh Hiếu

Đặng Đức Duy từng tự ti, ngại thể hiện, nhưng nhờ niềm tin từ đồng đội và NSX, anh dần phá bỏ rào cản tâm lý. Giờ đây, Đức Duy đã trở thành người truyền năng lượng tích cực, biểu diễn tự tin, thần thái cuốn hút. Câu chuyện của anh là minh chứng rằng, chỉ cần tin vào bản thân, ai cũng có thể tỏa sáng.

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 9.

Cường Bạch

Nguyễn Lâm Anh – "hiện tượng lột xác" ngoạn mục – từ một sinh viên Bách khoa tay trắng về kỹ năng, được giám khảo ST Sơn Thạch "cứu" khỏi vòng loại đầu tiên. 100 ngày sau, anh trở thành idol thực thụ: hát tốt, nhảy chắc, thần thái rạng ngời. Một cú "lột xác" không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà còn khiến giám khảo tự hào vì quyết định đúng đắn.

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 10.

Minh Tin

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, sinh năm 2005, là "em út vàng" của chương trình. Là sinh viên Nhạc viện, Phúc Nguyên không chỉ hát hay mà còn tiến bộ vượt bậc ở vũ đạo. Khả năng sáng tác, tư duy âm nhạc hiện đại và phong cách trình diễn đa dạng khiến cậu trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ idol Gen Z – trẻ, giỏi và biết cách chạm đến trái tim khán giả.

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 11.

Wonbi

11 gương mặt – 11 câu chuyện – cùng chung một tinh thần: không ngừng nỗ lực, không ngừng mơ ước. Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu, họ đã chứng minh rằng thần tượng đích thực không chỉ đến từ hào quang – mà đến từ ý chí, đam mê và niềm tin.

Từ vòng loại sống còn đến sân khấu toàn cầu: Hành trình lột xác của 11 "Tân binh toàn năng" - Ảnh 12.

Hồ Đông Quan

 

Tin liên quan

"Khủng long" Hàn Quốc đổ bộ Tân binh toàn năng

"Khủng long" Hàn Quốc đổ bộ Tân binh toàn năng

(NLĐO)- 8TURN của Hàn Quốc, một nhóm nhạc thuộc Gen5 của Kpop, với bộ sưu tập thành tích đáng gờm, sẽ xuất hiện ở Tân binh toàn năng.

tân binh Tân binh toàn năng tân binh nâng cấp 11 tân binh
