Từ vụ tạm giữ 42 gốc mai ở Côn Đảo: Nhà vườn băn khoăn về yêu cầu chứng minh nguồn gốc

Liên quan vụ việc 42 gốc mai vàng tại Côn Đảo bị cơ quan chức năng tạm giữ do nghi khai thác từ rừng và chủ sở hữu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, nhiều người trồng mai tại TPHCM không khỏi băn khoăn.

Theo các nhà vườn tại TPHCM, hiện nay, nhiều cây mai có giá từ hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Việc mua bán mai nguyên liệu, mai phôi lâu nay chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và giao dịch thực tế, hầu như không có hóa đơn, chứng từ.

Một số ý kiến trong giới trồng mai cho rằng với trường hợp 42 gốc mai bị tạm giữ, dân trong nghề nhìn là biết mai rừng hay mai trồng.

Mai rừng có đặc điểm là gốc to, ít rễ, lớp vỏ không "mướt". Loại mai này thường có sức sống kém, chỉ duy trì được 1-2 năm, sang năm thứ 3 dễ suy yếu và chết do không thích nghi. Ngoài ra, mai rừng ở Côn Đảo quen với điều kiện khí hậu, độ mặn cao, khi đưa về đất liền thường khó sống và ngược lại.

Mai ghép chơi Tết khó chứng minh nguồn gốc

Nhiều nhà vườn cũngcho biết trước đây từng có tình trạng khai thác mai rừng ở Tây Ninh mang về TPHCM bán với giá rẻ. Tuy nhiên, sau khi chăm sóc một thời gian, cây chết hàng loạt nên thị trường dần không còn ưa chuộng nguồn mai này.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phương - chủ một vườn mai tại phường Hiệp Bình, TPHCM - toàn bộ mai trong vườn ông đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ông cho rằng mai là cây kiểng truyền thống, được trồng, nhân giống và trao đổi từ nhiều năm nay, không thuộc danh mục cây quý hiếm. "Nếu bắt buộc phải chứng minh nguồn gốc thì sẽ gây khó khăn cho nhà vườn" - ông băn khoăn.

Trong khi đó, ông Lê Hữu Thiện, Phó Giám đốc HTX Mai vàng Bình Lợi, nhận xét nhà vườn ít quan tâm đến việc chứng minh nguồn gốc vì cây mai không phải là lâm sản quý hiếm. "Nhà vườn tự trồng trong vườn thì đó chính là nguồn gốc" - ông nói, đồng thời cho rằng nếu áp dụng quy định bắt buộc, cần có hướng dẫn cụ thể để người dân thực hiện.

Các nhà vườn cho biết việc mua bán mai dịp Tết cũng không yêu cầu hóa đơn, chứng từ. Do đó, việc áp dụng quy định chứng minh nguồn gốc nếu không có lộ trình phù hợp thì có thể gây khó khăn cho thị trường.