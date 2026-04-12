Vụ tịch thu 42 cây mai vàng "không giấy tờ": Người trồng mai ở miền Tây lo ngại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ tịch thu 42 cây mai vàng "không giấy tờ": Người trồng mai ở miền Tây lo ngại

CA LINH

(NLĐO) - Dù nhiều cây mai có giá trị hàng tỉ đồng, việc mua bán vẫn thiếu chứng từ, tiềm ẩn rủi ro pháp lý mà người trồng và người mua chưa thực sự chú ý.

Liên quan đến vụ một cá nhân bị xử phạt, tịch thu vì cất giữ 42 gốc mai vàng ở Côn Đảo, TPHCM không chứng minh nguồn gốc hợp pháp, người trồng mai tại miền Tây bày tỏ băn khoăn trước thông tin này.

Tịch thu 42 cây mai vàng không giấy tờ: Người trồng mai ở miền Tây lo ngại - Ảnh 1.

Mai vàng tại miền Tây được rao bán tiền tỉ trong mỗi dịp Tết Nguyên đán

Ông Nguyễn Văn Đấu, một hộ trồng mai lâu năm tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, cho biết gia đình ông hiện trồng nhiều loại mai từ 2 năm đến hơn 10 năm tuổi. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là hầu hết các giao dịch mua bán tại địa phương từ trước đến nay đều dựa trên hình thức "trao tay", không hề có hóa đơn hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

"Ở đây chúng tôi trồng mai như nông dân làm lúa, thấy cả ruộng đẹp thì thu mua rồi bán lại. Chính quyền địa phương trước nay cũng không yêu cầu hay bắt phải có giấy tờ nên chúng tôi không rành" - ông Đấu chia sẻ.

Ông Đấu còn nói thêm ngay cả với những cây mai có giá trị lên đến hàng tỉ đồng, việc xác định nguồn gốc vẫn chỉ dựa trên niềm tin giữa người mua và người bán.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long - cho hay Chợ Lách là vùng trồng hoa kiểng lớn ở ĐBSCL.

Theo ông Nghị, khác với cây mai rừng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Lâm nghiệp, cây cảnh tại Chợ Lách đa số là cây do người dân tự sản xuất hoặc trồng qua nhiều đời trong vườn nhà. Hiện nay, quy định về xác nhận nguồn gốc cây cảnh vẫn còn những kẽ hở nhất định, chưa thực sự khắt khe như đối với cây giống.

Để bảo vệ quyền lợi và tránh các rắc rối pháp lý, ông Nghị cho rằng cần thiết lập hợp đồng/giấy tay, mọi giao dịch nên có giấy tờ ký kết giữa hai bên, ghi rõ số tiền, đặc điểm cây và cam kết nguồn gốc; lập bảng kê giao dịch, người bán cần lập bảng kê chi tiết để người mua có cơ sở chứng minh nguồn gốc khi vận chuyển hoặc khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Ngoài ra, cần chứng thực với những giao dịch lớn, với những cây có giá trị đặc biệt cao như mai Tết giá vài tỉ đồng, các bên nên thực hiện chứng thực chữ ký tại UBND xã để đảm bảo tính pháp lý cao nhất; minh bạch thanh toán, ưu tiên hình thức chuyển khoản để lưu lại bằng chứng giao dịch.

Việc tuân thủ các bước xác nhận nguồn gốc không chỉ giúp người mua tránh mua phải tài sản trộm cắp, thậm chí không vi phạm Luật Lâm nghiệp mà còn giúp ngành cây cảnh phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 2-4, Tổ tuần tra liên ngành theo Kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo do Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo chủ trì cùng với Công an Đặc khu Côn Đảo và Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 Đặc khu Côn Đảo kiểm tra tại địa chỉ số 36 đường Tôn Đức Thắng, khu 5, đặc khu Côn Đảo (trụ sở cũ của một đơn vị).

Tại đây, tổ phát hiện 42 cây mai vàng do ông N.V.T (SN 1988) cất giữ, chăm sóc.

Ông T. khai nhận đã mua 45 cây từ đất liền vận chuyển ra đảo. Trong quá trình chăm sóc có 3 cây bị chết, số còn lại 42 cây.

Theo ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo, theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư 26/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gỗ có tên trùng với cây gỗ rừng tự nhiên, cây trồng phân tán, cây vườn nhà do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tự đầu tư phải có bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập hoặc có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại (nếu chủ lâm sản đề nghị).

Căn cứ theo khoản 2, Điều 11, Thông tư 26/2025/TT-BNNMT, hồ sơ lâm sản quy định tại khoản 3, Điều 8, Thông tư 26 khi mua bán, chuyển giao, chuyển quyền sở hữu, vận chuyển trong nước phải bao gồm: Bản chính bảng kê lâm sản (do chủ lâm sản bán lập hoặc có xác nhận của Kiểm lâm theo điểm đ khoản 3, Điều 5, Thông tư 26) và bản sao hồ sơ mua bán liền kề trước đó hoặc mã QR chứa hồ sơ trên bảng kê lâm sản (trừ trường hợp bảng kê đã có xác nhận theo đề nghị của chủ lâm sản).

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản theo quy định. Hành vi này vi phạm khoản 6, Điều 9, Luật Lâm nghiệp năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Đồng thời tại biên bản vi phạm hành chính, ông T. có đề nghị với Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ cung cấp hóa đơn chứng từ mua bán, vận chuyển nhưng sau đó không cung cấp được.

Do đó, Hạt Kiểm lâm quyết định xử phạt theo điểm c, khoản 1, Điều 23, Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25-4-2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 14, Điều 1, Nghị định 07/2022/NĐ-CP ngày 10-1-2022).


Tin liên quan

Vụ xử phạt, tịch thu 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" ở Côn Đảo: Yêu cầu làm rõ nguồn gốc

(NLĐO)- Bản Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã yêu cầu Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng làm rõ nguồn gốc 42 gốc mai vàng để có hướng xử lý theo quy định

Vụ 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc: Hạt Kiểm lâm Côn Đảo thông tin chính thức

(NLĐO) - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo lên tiếng vụ phạt vì cất giữ 42 gốc mai vàng, khẳng định đúng quy định trước thực trạng khai thác trái phép mai rừng

Trồng trong trụ sở cũ của đồn biên phòng, vì sao 42 cây mai kiểng vẫn bị tịch thu?

(NLĐO) - Vụ tịch thu hàng chục gốc mai "không rõ nguồn gốc" đang gây xôn xao dư luận, đặt dấu hỏi về ranh giới giữa tài sản cá nhân và lâm sản

Côn Đảo mai vàng Vĩnh Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo