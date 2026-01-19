Từ ý chí đến hành động

Cơ hội phát triển không chờ đợi, thời gian không cho phép chậm chạp và kỷ nguyên mới không dành cho những quốc gia do dự. Vì vậy, yêu cầu lớn đặt ra với Đại hội XIV của Đảng là làm sao để từ "ý chí" chuyển sang "hành động"

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt: Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá, đồng thời đối diện không ít thách thức đan xen trong một thế giới biến động nhanh, khó đoán và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.

Chỉ dẫn về quản trị phát triển

Với nhân dân, đại hội không chỉ là một dấu mốc chính trị có ý nghĩa tổng kết và mở đường mà sâu xa hơn, đó là nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và khát vọng về một Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn và hạnh phúc hơn. Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - là một tuyên ngôn hành động, một lời hiệu triệu của thời đại, đặt ra yêu cầu chuyển hóa ý chí chính trị thành năng lực phát triển thực tiễn.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch .Ảnh: HOÀNG LAN ANH

Điều khiến tôi suy nghĩ sâu sắc nhất trong chủ đề đại hội lần này là sự kết tinh rõ ràng giữa khát vọng và phương pháp, giữa mục tiêu dài hạn và yêu cầu hành động ngắn hạn, giữa nội lực dân tộc và sứ mệnh hội nhập. Ngay ở cụm từ "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", chủ đề đã nhấn mạnh yếu tố cốt lõi tạo nên bản lĩnh Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và phát triển.

Nhưng đáng chú ý hơn là ngay sau đó, chủ đề đại hội không chỉ nói về "mục tiêu" mà nói về "chung sức, đồng lòng". Đây không phải là lời kêu gọi theo nghĩa hình thức mà là một chỉ dẫn về quản trị phát triển: Trong thời đại mới, phát triển không thể là công việc của riêng bộ máy Nhà nước, càng không thể là nỗ lực đơn tuyến từ trên xuống. Sức mạnh quốc gia phải được hình thành từ sự tham gia rộng rãi của nhân dân, sự đồng thuận xã hội, tinh thần cống hiến của từng con người, từng cộng đồng, từng doanh nghiệp, từng địa phương.

Người dân kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tầm, đủ tâm, đủ năng lực hành động. Trong ảnh: Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM xử lý hồ sơ trực tuyến .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Khi chủ đề đại hội nhấn mạnh "tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình", tôi cho rằng điều đó không chỉ là sự khẳng định khí thế mà còn là một lời nhắc nhở rất thực tế: Cơ hội phát triển không chờ đợi, thời gian không cho phép chậm chạp và kỷ nguyên mới không dành cho những quốc gia do dự. Chính vì vậy, yêu cầu lớn đặt ra với Đại hội XIV của Đảng, theo tôi, là làm sao để từ "ý chí" chuyển sang "hành động".

Người dân không chỉ chờ đợi những định hướng đúng, những mục tiêu lớn, những con số ấn tượng; điều mà họ mong mỏi sâu xa là nhìn thấy sự chuyển động thực chất trong đời sống hằng ngày. Một đường lối đúng phải được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể: Thủ tục hành chính gọn hơn, môi trường đầu tư minh bạch hơn, kỷ luật công vụ nghiêm hơn, chi phí không chính thức giảm đi, người dân được phục vụ tốt hơn, niềm tin xã hội được bồi đắp nhiều hơn.

Nếu Đại hội XIV của Đảng xác lập khát vọng phát triển thì yêu cầu đi kèm là phải xây dựng một "kỷ luật hành động" trong toàn hệ thống. Không thể để khoảng cách giữa nghị quyết và thực tiễn trở thành lực cản. Không thể để chủ trương hay nhưng triển khai chậm làm mòn niềm tin. Và càng không thể để những khẩu hiệu lớn bị "làm nhỏ lại" bởi sự trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Văn hóa phải đi cùng kinh tế

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 về phát triển văn hóa Việt Nam đã tạo thêm một nền tảng quan trọng cho kỷ nguyên vươn mình. Tôi cho rằng đây là một quyết sách rất kịp thời và có chiều sâu, bởi phát triển nhanh trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào các động lực kinh tế thuần túy. Trong một thế giới mà công nghệ có thể thay đổi mô hình sống, mạng xã hội có thể định hình nhận thức, không gian số có thể tạo ra "cơn bão" cảm xúc xã hội chỉ trong vài giờ thì sức mạnh nội sinh quan trọng nhất của một quốc gia chính là nền tảng văn hóa và hệ giá trị.

Nghị quyết 80 đã nhấn mạnh văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, đồng thời đặt mục tiêu phát huy hiệu quả giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và "hệ điều tiết" phát triển đất nước. Khái niệm "hệ điều tiết" ở đây rất đáng suy ngẫm, bởi nó thể hiện một cách nhìn mới: Văn hóa không chỉ là cái để giữ gìn, không chỉ là cái để tôn vinh mà còn là cái để định hướng, điều hòa, cân bằng và bảo đảm cho phát triển đi đúng đường.

Nếu không có văn hóa làm hệ điều tiết, phát triển dễ rơi vào lệch chuẩn. Chúng ta có thể tăng trưởng nhanh nhưng đánh đổi môi trường; có thể giàu lên nhưng bất công gia tăng; có thể đô thị hóa mạnh nhưng đứt gãy cộng đồng; có thể có nhiều thông tin nhưng thiếu niềm tin; có thể tiêu dùng nhiều hơn nhưng ít hạnh phúc hơn. Văn hóa chính là "hạ tầng mềm" giúp xã hội giữ được trật tự giá trị, nền tảng đạo đức, sự tử tế và nhân văn trong mọi quyết sách. Đặc biệt, trong thời đại chuyển đổi số, văn hóa còn là sức đề kháng: Đề kháng trước thông tin xấu độc, trước thao túng dư luận, trước lệch chuẩn hành vi, trước sự bào mòn niềm tin và nhân cách. Một quốc gia muốn tự cường thì phải có sức mạnh tinh thần; muốn tự tin bước ra thế giới thì phải có nền văn hóa đủ sâu, đủ đẹp, đủ hấp dẫn để trở thành "thương hiệu quốc gia".

Vì thế, tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ kết nối chặt chẽ giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược phát triển văn hóa và con người. Không thể tách văn hóa ra khỏi phát triển. Không thể coi văn hóa là phần "đi sau" kinh tế. Trong kỷ nguyên mới, văn hóa phải đi cùng kinh tế, đi trong kinh tế và đứng ở trung tâm của mọi cải cách. Phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao năng lực thụ hưởng văn hóa của nhân dân, đặc biệt ở những nơi dễ bị bỏ quên như khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, vùng sâu vùng xa… đó phải là những nhiệm vụ cụ thể. Chấn hưng văn hóa không thể chỉ là lời nói đẹp, mà phải là một chương trình hành động có thiết chế, có đầu tư, có nhân lực, có cơ chế và có chỉ tiêu đánh giá.

Yêu cầu cao hơn về cán bộ

Bên cạnh đó, tiếp tục tạo ra đột phá về thể chế phát triển và lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tầm, đủ tâm, đủ năng lực hành động. Trong mọi thời kỳ, cán bộ là gốc của mọi công việc. Riêng thời kỳ này yêu cầu còn cao hơn: Cán bộ phải có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Người dân mong muốn nhìn thấy những con người thực sự vì nước, vì dân, những người biết lắng nghe, biết hành động, biết làm việc đến nơi đến chốn. Chọn đúng người không chỉ là chọn cho một nhiệm kỳ mà là mở đúng cánh cửa tương lai của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng là nơi nhân dân đặt niềm tin vào một bước chuyển mạnh mẽ: Từ ý chí đến hành động, từ chủ trương đến kết quả, từ khát vọng đến hiện thực. Niềm tin ấy không phải là đòi hỏi quá xa vời mà bắt đầu từ những điều rất cụ thể: Một nền hành chính phục vụ, một thể chế minh bạch, một xã hội kỷ cương, một môi trường văn hóa lành mạnh, một không gian số an toàn, một nền kinh tế sáng tạo, một đất nước tự tin và một con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Tạo ra những quyết sách đủ tầm Tôi tin rằng với truyền thống cách mạng kiên cường, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tạo ra những quyết sách đủ tầm để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhưng để mọi quyết sách ấy đi vào cuộc sống, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần hành động. Khi cả dân tộc đã gọi tên kỷ nguyên mới là "kỷ nguyên vươn mình" thì mỗi người Việt Nam cũng cần tự hỏi: Mình sẽ góp gì cho hành trình ấy? Và mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ phải tự trả lời bằng hành động cụ thể, trách nhiệm cụ thể, hiệu quả cụ thể. Đại hội XIV của Đảng sẽ khơi dậy một tinh thần mới trong toàn xã hội - tinh thần đoàn kết, tự cường, tự chủ, sáng tạo và phụng sự. Để từ ý chí, chúng ta có hành động. Từ hành động, chúng ta có kết quả. Và từ kết quả, chúng ta có niềm tin vững bền cho một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



