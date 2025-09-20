Tuần biến động mạnh, 2 cung hoàng đạo này nên chuẩn bị tinh thần!

Hãy cùng trang Gosta tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 22-9 đến ngày 28-9.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và quyết tâm. Tuần mới là thời điểm tuyệt vời để bắt tay vào những dự án mà cung hoàng đạo này đã ấp ủ từ lâu.

Tuy nhiên, đừng quá tham công tiếc việc, hãy biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu sẽ thỏa sức sáng tạo và quay lại với những sở thích cũ. Trong công việc, cung hoàng đạo này nên giao tiếp rõ ràng để tránh hiểu lầm.

Về các mối quan hệ, sự cởi mở sẽ giúp mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử nên dành thời gian tự suy ngẫm và nhìn lại bản thân trong tuần mới. Hãy xem xét lại mục tiêu và sẵn sàng đón nhận những thay đổi tích cực.

Trong công việc, sự linh hoạt và kiên nhẫn sẽ giúp cung hoàng đạo này vượt qua mọi thử thách.

Sự linh hoạt và kiên nhẫn sẽ giúp Song Tử vượt qua mọi thử thách trong công việc. Ảnh: uopeople.edu

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và làm rõ mục tiêu cá nhân. Hãy tin vào trực giác của mình khi đưa ra quyết định quan trọng. Sự đồng cảm sẽ giúp cung hoàng đạo này củng cố các mối quan hệ cá nhân.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử sẽ phải đối mặt với những thay đổi bất ngờ và cần kiên nhẫn, đặc biệt trong các tình huống quan trọng, để đạt được kết quả tốt nhất.

Trong công việc, hãy giao tiếp cởi mở và tránh phản ứng vội vàng. Các mối quan hệ cá nhân được củng cố nhờ sự chân thành của cung hoàng đạo này.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ hãy ưu tiên việc chăm sóc bản thân. Kỹ năng lập kế hoạch chi tiết của cung hoàng đạo này sẽ giúp công việc đạt hiệu quả cao.

Về tình cảm, Xử Nữ cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình cần cân bằng giữa mong muốn và thực tế. Hãy điều chỉnh lại mục tiêu của mình. Trong công việc, sự khéo léo sẽ giúp cung hoàng đạo này hợp tác tốt hơn với đồng nghiệp.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Tuần mới là lúc Bọ Cạp nên dành thời gian để tự suy ngẫm.

Trong công việc, hãy tận dụng năng lượng này để xây dựng những kế hoạch có tổ chức. Mối quan hệ của cung hoàng đạo này sẽ được cải thiện nhờ sự cởi mở.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã sẽ tràn đầy khao khát khám phá và học hỏi trong tuần mới. Hãy tận dụng cơ hội để thử những điều mới, cả trong công việc và cuộc sống. Sự linh hoạt sẽ giúp cung hoàng đạo này vượt qua mọi thử thách.

Trong tình yêu, sẽ có những bất ngờ lãng mạn.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết sẽ phải đối mặt với thử thách là làm sao để cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Cung hoàng đạo này phải ứng phó với những tình huống không lường trước được, đòi hỏi sự linh hoạt và kiên nhẫn.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình tràn đầy năng lượng sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Hãy tận dụng thời gian này để bắt đầu các dự án mới.

Trong công việc, đừng làm việc một mình. Hợp tác với đồng nghiệp sẽ giúp cung hoàng đạo này đạt được thành công lớn.

Về tài chính, cần thận trọng, tránh những quyết định vội vàng.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Đây là tuần để Song Ngư lắng nghe tiếng nói bên trong mình, kết nối với cảm xúc và trực giác. Năng lượng sáng tạo dồi dào, hãy dùng nó để theo đuổi các sở thích nghệ thuật.

Trong công việc, giao tiếp rõ ràng là chìa khóa để mọi thứ suôn sẻ. Về tài chính, hãy chi tiêu cẩn thận và tránh rủi ro.



