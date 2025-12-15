HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Tuấn Hưng thừa nhận đã qua thời kỳ đỉnh cao lâu rồi

Yến Anh

(NLĐO)- Được ví như "con ngựa bất kham" trong làng nhạc Việt, nhưng đi qua những biến cố, Tuấn Hưng giờ chỉ muốn dành thời gian cho âm nhạc và gia đình.

Không còn sôi nổi hay dáng vẻ ngang tàng, Tuấn Hưng cuối năm 2025 là một nghệ sĩ đầy chiêm nghiệm và triết lý. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian cho việc sáng tác và ra mắt album "Chạm" với 5 sáng tác của mình.

Tuấn Hưng thừa nhận đã qua thời kỳ đỉnh cao lâu rồi - Ảnh 1.

Tuấn Hưng giành nhiều thời gian cho gia đình và sáng tác sau khi mất mẹ

Dù được đánh giá cao với những sáng tác gây bất ngờ, Tuấn Hưng cho hay anh không dám nhận mình là nhạc sĩ vì không học đào tạo bài bản về sáng tác, chỉ viết ra những cảm xúc của chính mình, tự viết một cách thủ công. 

Các ca khúc được anh viết khoảng 4 tháng nay, từ khi mẹ Tuấn Hưng bắt đầu ốm và anh mổ dây thanh. "Quãng thời gian 4 tháng ấy dài như 4 năm, từng ngày trôi qua rất chậm, rất dài và màu trầm nhiều hơn màu tươi. Tôi gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc" - Tuấn Hưng chia sẻ về những ngày đã qua.

Nói thêm về những thay đổi sau khi mất mẹ, Tuấn Hưng cho hay anh bắt đầu sợ cảm giác chỗ đông người.

"Nhiều khi ra chỗ bạn bè ăn nhậu đông người chỉ một lúc thôi là tôi trốn về, loanh quanh chơi với các con, làm nhạc rồi thu âm. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi lúc này, cảm thấy như thế là hạnh phúc, là an toàn và tất cả với mình. Tôi không biết đấy là diễn biến trạng thái tích cực hay tiêu cực nhưng thấy như thế đang là tốt cho mình. Thú thật, tất cả các số điện thoại hiện giờ tôi đều để ở chế độ làm phiền vì muốn dành thời gian cho gia đình và âm nhạc, vì sợ nhỡ bạn gọi mà mình không nghe thì khó nói, lỡ cầm điện thoại lên nghe, bạn rủ đi lại phải gật đầu hoặc ham vui, mà cái đó thật sự không giống với cảm xúc của tôi lúc này" - giọng ca "Nắm lấy tay anh" nói.

Tuấn Hưng thừa nhận đã qua thời kỳ đỉnh cao lâu rồi - Ảnh 2.

Tuấn Hưng cho hay anh tự thấy thời kỳ đỉnh cao của mình đã qua từ rất lâu rồi

Chia sẻ thêm về âm nhạc, Tuấn Hưng cho hay anh tự thấy thời kỳ đỉnh cao của mình đã qua từ rất lâu rồi và không bao giờ huyễn hoặc mình hay đặt cho mình ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc.

"Nhưng có lẽ sự bền bỉ, nỗ lực trong âm nhạc là điều mọi người có thể thấy ở Tuấn Hưng. Thời điểm "Nắm lấy tay anh" trở thành ca khúc "hit" của tôi, nhiều người có thể nghĩ mình không bao giờ có thể có bài nào vượt qua, nhưng 10 năm sau thì "Gấp đôi yêu thương" một lần nữa mang tôi chạm vào khán giả. Nên tôi nghĩ, trong âm nhạc hay bất cứ việc gì, sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ là điều vô cùng quan trọng, không thể thiếu"- Tuấn Hưng chia sẻ.

Tuấn Hưng thừa nhận đã qua thời kỳ đỉnh cao lâu rồi - Ảnh 3.

Nam ca sĩ muốn viết về những gì tích cực, hướng đến tương lai

Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về con đường sáng tác trong tương lai, Huấn Hưng cho hay hiện tại anh viết liên tục, ngày nào cũng ghi lại những cảm xúc của mình.

"Bây giờ, nhìn thấy gì tôi cũng viết lại, viết liên tục đến lúc không còn gì trong đầu để viết thì nghỉ, ăn cơm, chơi thể thao, rồi lại viết. Những gì tôi viết trong tương lai không phải tình yêu đôi lứa, hay những đau đớn dằn vặt, mà là những gì tích cực, hướng đến tương lai đầy màu xanh, một người nghệ sĩ muốn chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Và đặc biệt là viết về những bài hát về quê hương, đất nước và tình người. Đấy mới là những chủ đề mà tôi muốn ưu tiên tập trung trong thời gian tới, những bài hát có sự lan tỏa" - Tuấn Hưng nói.

Tuấn Hưng thừa nhận đã qua thời kỳ đỉnh cao lâu rồi - Ảnh 4.

Khi câu hỏi về vị trí của Tuấn Hưng trong thị trường âm nhạc, nam ca sĩ cho hay, anh nghĩ mình vẫn là một nghệ sĩ có nhiều sức ảnh hưởng trong phòng karaoke.

"Ở một sân khấu âm nhạc có thể những bài hát của tôi đã cũ hoặc nhiều người nghĩ ông này hát bao năm vẫn thế nhưng trong phòng karaoke tôi nghĩ mọi người có chọn 10 bài thì chắc sẽ có vài bài của Tuấn Hưng. Với cả đám cưới kiểu gì chẳng có "Nắm lấy tay anh" hay "Gấp đôi yêu thương", nên vị trí của Tuấn Hưng bây giờ có lẽ là đo đếm ở phòng karaoke hay đám cưới. Cuộc sống này như thế nào đi chăng nữa là do mình chọn hết và mình hạnh phúc với những điều đang có" - ca sĩ chia sẻ.

