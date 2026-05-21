HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tuấn Hưng thường xuyên bị giằng xé, mâu thuẫn

Yến Anh

(NLĐO)- Tuấn Hưng thừa nhận bản thân thường xuyên rơi vào trạng thái mâu thuẫn, vừa khao khát cuộc sống trách nhiệm bên gia đình, vừa muốn cháy với âm nhạc.

Ngày 20-5, ca sĩ Tuấn Hưng chính thức giới thiệu liveshow đặc biệt mang tên "Góc ban công 2026 - Vệt nắng", diễn ra vào ngày 13-6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Tuấn Hưng thường xuyên bị giằng xé, mâu thuẫn - Ảnh 1.

Ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: Lan Anh

"Góc ban công" từng là một không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng. Tất cả bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả từng đứng kín phố đi bộ để lắng nghe anh biểu diễn. Từ một cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng, "Góc ban công" dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ cho hay, trong liveshow lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa trên sân khấu nhưng sâu lắng và từng trải hơn sau nhiều thăng trầm của cuộc sống. Đêm nhạc cũng là cuộc hội ngộ của những người bạn, những tri kỷ âm nhạc đã đồng hành cùng Tuấn Hưng qua nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc đời: Phúc Tiệp, Hoàng Hiệp, ca sĩ Lệ Quyên, Hà Anh, Đăng Khôi, Quả Dưa Hấu...

"Tất cả anh em khách mời đều nói với tôi một câu, anh cứ tập trung chuyên môn đi, mọi thứ tính sau. Gần hai năm qua, kể từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, chúng tôi đã cùng sống, cùng làm việc và thấm nhuần lối sống vì nhau"- Tuấn Hưng xúc động chia sẻ.

Tuấn Hưng thường xuyên bị giằng xé, mâu thuẫn - Ảnh 2.

"Góc ban công 2026 - Vệt nắng" là cuộc hội ngộ của những người bạn, những tri kỷ âm nhạc đã đồng hành cùng Tuấn Hưng

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về áp lực tài chính trong thời điểm kinh tế khó khăn, Tuấn Hưng bật mí anh không còn phải "đơn thương độc mã" gánh vác mà đêm nhạc có một đơn vị đồng hành, điều này đã khiến gánh nặng tài chính của anh giảm đi rất nhiều.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ, thời điểm này nhu cầu cá nhân của anh rất giản dị, chỉ cần đủ sống. Nếu show diễn có lãi thì tốt, còn nếu thâm hụt một chút cũng không còn là nỗi lo quá lớn, miễn là anh được thỏa đam mê. Tuấn Hưng ví von "một chú chim không thể không hót, cứ bị nhốt trong lồng mãi thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán".

Đi qua những thăng trầm cuộc sống, Tuấn Hưng thừa nhận bản thân thường xuyên rơi vào trạng thái mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Một nửa trong anh khao khát cuộc sống bình yên, trách nhiệm bên gia đình, cha mẹ và con cái; nửa còn lại là ngọn lửa nghề nghiệp và nghĩa khí với anh em đồng nghiệp.

Sự giằng xé này từng khiến anh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và dạ dày, có giai đoạn anh ngại ra ngoài và từ chối giao tiếp. Hiện tại, Tuấn Hưng chọn cách tự chữa lành bằng âm nhạc, ngủ sớm, dậy từ sớm để viết nhạc, đọc sách trong không gian tĩnh lặng của sân vườn để học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Trong "Góc ban công 2026 - Vệt nắng", khán giả sẽ được chứng kiến màn tái hợp giàu cảm xúc của nhóm Quả Dưa Hấu với sự góp mặt của Bằng Kiều và Tú Dưa, đồng thời đánh dấu màn tái ngộ giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên, người được nam ca sĩ gọi là "người tình âm nhạc" ăn ý nhất của mình.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của chương trình là sự xuất hiện Phúc Tiệp, giọng ca thính phòng sở hữu âm sắc trầm ấm, sang trọng cùng kỹ thuật thanh nhạc giàu tính học thuật. Sự kết hợp giữa Phúc Tiệp và Tuấn Hưng hứa hẹn tạo nên màn giao thoa thú vị giữa chất nghệ sĩ bụi bặm, bản năng với màu sắc thính phòng chuẩn mực.

Chương trình còn có sự tham gia của rocker Đỗ Hoàng Hiệp, gương mặt gây chú ý từ Anh trai vượt ngàn chông gai. Bên cạnh là Đăng Khôi, nam ca sĩ từng được yêu mến với hình ảnh "hoàng tử nhạc Pop" của Vpop những năm 2000, đồng thời cũng là gương mặt nhận được nhiều tình cảm từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Mảnh ghép trẻ trung của chương trình là Trần Mạnh Cường, nghệ sĩ gây ấn tượng với những thử nghiệm làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống bằng hơi thở đương đại. Cùng với đó là Hà Anh, giọng ca được khán giả yêu mến qua những bản pop ballad giàu cảm xúc.

Tin liên quan

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng

(NLĐO) - Tuấn Hưng tâm sự sau những biến cố, đặc biệt là khi người mẹ anh yêu thương không còn, đã có lúc anh nghĩ mình khó thoát ra được nỗi buồn đeo bám.

Tuấn Hưng Tuấn Hưng Góc ban công Góc Ban công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo