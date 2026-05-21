Tuấn Hưng thường xuyên bị giằng xé, mâu thuẫn

Ngày 20-5, ca sĩ Tuấn Hưng chính thức giới thiệu liveshow đặc biệt mang tên "Góc ban công 2026 - Vệt nắng", diễn ra vào ngày 13-6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: Lan Anh

"Góc ban công" từng là một không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng. Tất cả bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả từng đứng kín phố đi bộ để lắng nghe anh biểu diễn. Từ một cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng, "Góc ban công" dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ cho hay, trong liveshow lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa trên sân khấu nhưng sâu lắng và từng trải hơn sau nhiều thăng trầm của cuộc sống. Đêm nhạc cũng là cuộc hội ngộ của những người bạn, những tri kỷ âm nhạc đã đồng hành cùng Tuấn Hưng qua nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc đời: Phúc Tiệp, Hoàng Hiệp, ca sĩ Lệ Quyên, Hà Anh, Đăng Khôi, Quả Dưa Hấu...

"Tất cả anh em khách mời đều nói với tôi một câu, anh cứ tập trung chuyên môn đi, mọi thứ tính sau. Gần hai năm qua, kể từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, chúng tôi đã cùng sống, cùng làm việc và thấm nhuần lối sống vì nhau"- Tuấn Hưng xúc động chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về áp lực tài chính trong thời điểm kinh tế khó khăn, Tuấn Hưng bật mí anh không còn phải "đơn thương độc mã" gánh vác mà đêm nhạc có một đơn vị đồng hành, điều này đã khiến gánh nặng tài chính của anh giảm đi rất nhiều.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ, thời điểm này nhu cầu cá nhân của anh rất giản dị, chỉ cần đủ sống. Nếu show diễn có lãi thì tốt, còn nếu thâm hụt một chút cũng không còn là nỗi lo quá lớn, miễn là anh được thỏa đam mê. Tuấn Hưng ví von "một chú chim không thể không hót, cứ bị nhốt trong lồng mãi thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán".

Đi qua những thăng trầm cuộc sống, Tuấn Hưng thừa nhận bản thân thường xuyên rơi vào trạng thái mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Một nửa trong anh khao khát cuộc sống bình yên, trách nhiệm bên gia đình, cha mẹ và con cái; nửa còn lại là ngọn lửa nghề nghiệp và nghĩa khí với anh em đồng nghiệp.

Sự giằng xé này từng khiến anh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và dạ dày, có giai đoạn anh ngại ra ngoài và từ chối giao tiếp. Hiện tại, Tuấn Hưng chọn cách tự chữa lành bằng âm nhạc, ngủ sớm, dậy từ sớm để viết nhạc, đọc sách trong không gian tĩnh lặng của sân vườn để học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Trong "Góc ban công 2026 - Vệt nắng", khán giả sẽ được chứng kiến màn tái hợp giàu cảm xúc của nhóm Quả Dưa Hấu với sự góp mặt của Bằng Kiều và Tú Dưa, đồng thời đánh dấu màn tái ngộ giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên, người được nam ca sĩ gọi là "người tình âm nhạc" ăn ý nhất của mình.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của chương trình là sự xuất hiện Phúc Tiệp, giọng ca thính phòng sở hữu âm sắc trầm ấm, sang trọng cùng kỹ thuật thanh nhạc giàu tính học thuật. Sự kết hợp giữa Phúc Tiệp và Tuấn Hưng hứa hẹn tạo nên màn giao thoa thú vị giữa chất nghệ sĩ bụi bặm, bản năng với màu sắc thính phòng chuẩn mực.

Chương trình còn có sự tham gia của rocker Đỗ Hoàng Hiệp, gương mặt gây chú ý từ Anh trai vượt ngàn chông gai. Bên cạnh là Đăng Khôi, nam ca sĩ từng được yêu mến với hình ảnh "hoàng tử nhạc Pop" của Vpop những năm 2000, đồng thời cũng là gương mặt nhận được nhiều tình cảm từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Mảnh ghép trẻ trung của chương trình là Trần Mạnh Cường, nghệ sĩ gây ấn tượng với những thử nghiệm làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống bằng hơi thở đương đại. Cùng với đó là Hà Anh, giọng ca được khán giả yêu mến qua những bản pop ballad giàu cảm xúc.