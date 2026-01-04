HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng

Yến Anh

(NLĐO) - Tuấn Hưng tâm sự sau những biến cố, đặc biệt là khi người mẹ anh yêu thương không còn, đã có lúc anh nghĩ mình khó thoát ra được nỗi buồn đeo bám.

Tối 3-1, "Giao hưởng mùa yêu" diễn ra tại khán phòng Nhà hát Hồ Gươm với sự góp mặt của các ca sĩ Tuấn Hưng, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương và Uyên Linh thu hút hàng ngàn khán giả.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng - Ảnh 1.

Tuấn Hưng tâm sự sau những biến cố, đặc biệt là khi người mẹ anh yêu thương không còn, đã có lúc anh nghĩ mình khó thoát ra được nỗi buồn đeo bám

Bùi Lan Hương mở màn với 4 ca khúc "Một ngày hay trăm năm", "Ngày chưa giông bão", "Tình ca". Cô khiến khán giả vô cùng thích thú khi thể hiện "Tết gòy cưới luôn", mang đến khán phòng không khí rộn ràng, vui nhộn của đám cưới miền Tây sông nước. Ca khúc là sáng tác của Bùi Lan Hương cùng các "chị đẹp" trong chương trình "Đạp gió rẽ sóng" mà cô tham gia gần đây.

Bùi Lan Hương cũng dành cho khán giả sự bất ngờ với màn song ca cùng Tuấn Hưng với hit "Vẫn nhớ". Sau màn song ca ngọt ngào, cả hai có những màn đối đáp thú vị làm cho khán giả vỗ tay không ngớt. Tuấn Hưng chia sẻ, nếu có nhiều thời gian hơn, anh muốn song ca với Bùi Lan Hương các ca khúc khác.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng - Ảnh 2.

Nam ca sĩ mang cảm xúc của mình vào việc sáng tác ca khúc

Tuấn Hưng đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với những ca khúc tên tuổi như "Tìm lại bầu trời", "Nắm lấy tay anh", "Gấp đôi yêu thương", "Tình yêu tôi hát". Anh cũng giới thiệu đến người nghe hai ca khúc mới của mình là "Trời xanh vẫn ở phía trước" và "Em" nằm trong album "Chạm" vừa ra ra mắt.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng - Ảnh 3.

Tuấn Hưng có màn song ca cùng Bùi Lan Hương

Tuấn Hưng tâm sự sau những biến cố, đặc biệt là khi người mẹ anh yêu thương không còn, đã có lúc anh nghĩ mình khó thoát ra được nỗi buồn đeo bám. Chính trong quãng thời gian đó, mọi tâm tư anh đều gửi gắm vào viết các khúc. Chính trong những buổi viết nhạc, làm việc với nghệ sĩ hòa âm phối khí cùn sự cộng hưởng tích cực từ người thân đã thôi thúc anh trở lại với ánh đèn sân khấu. Trước khi phục vụ khán giả "Giao hưởng mùa yêu", cùng ngày, Tuấn Hưng và gia đình cũng vừa làm lễ 49 ngày mẹ ở một ngôi chùa tại Hà Nội.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng - Ảnh 4.

Uyên Linh mang đến những ca khúc quen thuộc của cô

Tiếp nối Tuấn Hưng, không gian khán phòng được tô điểm bởi sự ngọt ngào, ấm áp của tiếng hát Uyên Linh. Thưởng thức loạt ca khúc nằm lòng "Người hát tình ca", "Giữa đại lộ Đông Tây", "Như giấc mơ dài", "Anh", "Khi giấc mơ về"…, nhiều khán giả lớn tuổi cũng đắm chìm trong từng giai điệu, lời ca mà Uyên Linh mang đến. Màn song ca giàu cảm xúc của Uyên Linh và Quốc Thiên trong "Mong manh tình" về cũng là một điểm nhấn của chương trình.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng - Ảnh 5.

Quốc Thiên và Uyên Linh

Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông Hà Nội, các khán giả dường như "tan chảy" khi giọng hát trữ tình Quốc Thiên vang lên trên sân khấu. Những ca khúc thể hiện nỗi niềm day dứt trong tình yêu không khỏi khiến khán giả bồi hồi.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng - Ảnh 6.

Quốc Thiên khiến nhiều khán giả tan chảy với những bản tình ca

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ về cảm giác sau khi mẹ khuất bóng - Ảnh 7.

Trong những ngày đầu năm mới, Absolute Media mang đến cho khán giả Hà Nội một chương trình chất lượng với sự tham gia của Giám đốc âm nhạc Quân Nguyễn

Tin liên quan

Ca sĩ Tuấn Hưng rút khỏi show diễn bên lề của Super Bowl

Ca sĩ Tuấn Hưng rút khỏi show diễn bên lề của Super Bowl

(NLĐO) - Ban tổ chức sự kiện Vegas LVIII Pregame Warm up và Tết Celebration tại Mỹ cho biết ca sĩ Tuấn Hưng đã rút khỏi sự kiện.

Hòa Minzy "chiếm lĩnh" Làn sóng Xanh 28-2025

(NLĐO) - Với bản hit "Bắc Bling", Hòa Minzy cùng ê-kip lọt vào 8/12 hạng mục đề cử của Làn sóng Xanh 2025.

Dấu ấn Phương Mỹ Chi

(NLĐO) - Phương Mỹ Chi vinh dự lần thứ hai tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025.

