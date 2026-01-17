HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Xu hướng làm đẹp kinh dị đang thịnh hành của mỹ nhân quốc tế

Thùy Trang

(NLĐO) - Làn đẹp "bất chấp" không còn là khái niệm lạ lẫm nhưng đến mức bẻ xương sườn để có vòng eo con kiến thì khó tưởng tượng được.

Thẩm mỹ đến mức kinh dị

Xu hướng làm đẹp kinh dị đang thịnh hành của mỹ nhân - Ảnh 1.

Một chiếc eo đáng mơ ước

Hiện nay, một trong những xu hướng làm đẹp đang rất thịnh hành và cũng tạo ra cú nổ tranh cãi trên mạng xã hội thời gian gần đây là tạo vòng eo con kiến, bằng cách cắt bỏ bớt xương sườn.

Xu hướng làm đẹp này có tên gọi là "tạo hình eo nàng tiên cá". Lamuqe, YouTuber Hàn Quốc có hơn 1,14 triệu lượt đăng ký, đã chia sẻ video ghi lại quá trình đi tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc. Trong video, Lamuqe được nhân viên thẩm mỹ viện khuyên thực hiện nhiều thủ thuật để "sửa" gần như mọi thứ trên cơ thể cô.

Người tư vấn cho Lamuqe là Vương Tĩnh - hot girl mạng của Trung Quốc, nổi tiếng sở hữu "gương mặt trẻ thơ" do phẫu thuật thẩm mỹ, kéo theo làn sóng "dao kéo" để có gương mặt tương tự.

YouTuber Lamuqe với những trải nghiệm tư vấn thẩm mỹ với Vương Tĩnh của Trung Quốc đăng tải vào tháng 5-2025, tính đến nay nhận về hơn 1,1 triệu lượt xem. Tuy nhiên, ngày 14-1, video được chia sẻ lại trên X và gây sốt với 6,3 triệu lượt xem (tính đến chiều 15-1). Ban đầu, video thu hút sự chú ý vì khoản chi phí khổng lồ cho dịch vụ tiêm, chủ yếu là filler (chất làm đầy), ước tính khoảng 28 triệu won (hơn 19.100 USD).

Bẻ xương sườn để tạo hình eo

Xu hướng làm đẹp kinh dị đang thịnh hành của mỹ nhân - Ảnh 2.

Bẻ bớt xương sườn để có eo con kiến

Sau đó, một tài khoản khác mang tên Mogu Mogu tự giới thiệu là phụ nữ Hàn Quốc ngoài 30 tuổi, đang làm việc ở Trung Quốc chia sẻ về thủ thuật tạo vòng eo nàng tiên cá. Theo Mogu Mogu đây là xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ mới nổi ở Trung Quốc và đang ngày càng phổ biến.

Theo chia sẻ của Mogu Mogu thủ thuật tạo vòng eo nàng tiên cá không đơn thuần là gập hai xương sườn dưới vào trong để làm nhỏ vòng eo mà thực tế cho thấy khách hàng bị bẻ gãy xương sườn. Vì "bác sĩ thẩm mỹ" không thể bẻ đều, các mảnh xương nằm ở những vị trí khác nhau. 

Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ tạo ra cái gọi là "vòng eo nàng tiên cá" thực sự đáng sợ. Không chỉ đơn thuần là hút mỡ, mà thực chất là làm giảm chu vi của vòng eo. 

Ca phẫu thuật này chỉ mất 15 phút, bạn có thể quay lại sinh hoạt bình thường ngay sau đó. Họ không rạch đường lớn, mà chỉ tạo lỗ nhỏ. Vì vậy, nó cực kỳ được ưa chuộng.

Xu hướng làm đẹp kinh dị đang thịnh hành của mỹ nhân - Ảnh 3.

Gương mặt của Vương Tĩnh trở thành hình mẫu thẩm mỹ được ưa chuộng hiện nay

Chia sẻ của Mogu Mogu lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng", hút hơn 5,5 triệu lượt xem. Đa số bị sốc trước sự thật đằng sau vẻ đẹp công nghiệp. 

Cư dân mạng bình luận: "Phải từ bỏ xương sườn để có được vẻ đẹp sao? Họ thật sự không nghĩ sẽ để lại hậu quả về sau sao?", "Chẳng phải Trung Quốc trước đây từng có tục bó chân vì tiêu chuẩn cái đẹp hay sao? Sau đó tục này bị loại bỏ vì bàn chân trở nên dị dạng. Giờ đây, họ lại đi bẻ xương sườn", "Mức độ ám ảnh ngoại hình của phụ nữ vượt quá sức tưởng tượng", "Tiêu chuẩn vẻ đẹp bị biến tướng", "Họ chỉ theo đuổi vẻ đẹp tạm thời, về lâu về dài chắc chắn có hệ lụy", "Quá đáng sợ! Tại sao lại đi bẻ xương sườn chứ?", "Tôi biết về thủ thuật này lâu rồi nhưng không ngờ nó trở thành xu hướng. Họ phải hiểu cơ thể người sinh ra xương sườn là có lý do chứ"...

