Tuần vàng của 12 cung hoàng đạo: Ai sẽ là người may mắn nhất?

Hãy cùng trang Gosta tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 25-8 đến ngày 31-8.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tình hình tài chính của Bạch Dương trong tuần này khá ổn định. Cung hoàng đạo này có thể nhận được khoản thu nhập bất ngờ từ các công việc làm thêm hoặc từ những khoản đầu tư nhỏ.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Nhờ vào sự kiên trì và cẩn thận, Kim Ngưu tiến bộ đáng kể trong công việc. Tình hình tài chính cũng khởi sắc.

Đối với Kim Ngưu độc thân, cung hoàng đạo này sẽ có cơ hội gặp gỡ những người thú vị thông qua các hoạt động xã hội hoặc công việc.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Nhờ giao tiếp tốt và linh hoạt, Song Tử có nhiều cơ hội bất ngờ trong công việc. Các dự án mới, lời đề nghị hợp tác hoặc cơ hội thăng tiến có thể đến ngay trong tuần mới.

Vận may sẽ mỉm cười với Song Tử, đặc biệt trong các giao dịch nhỏ hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn.

Song Tử sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ trong công việc nhờ giao tiếp tốt và linh hoạt. Ảnh: editors.ca

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Sự nhạy cảm và trực giác tốt giúp Cự Giải nắm bắt được tâm lý của đồng nghiệp và khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn.

Cung hoàng đạo này gặp may trong các vấn đề liên quan đến nhà cửa hoặc gia đình.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Trong công việc, Sư Tử được giao phó những trọng trách quan trọng hoặc có cơ hội thể hiện năng lực trước cấp trên và đồng nghiệp.

May mắn sẽ đến với Sư Tử trong các giao dịch kinh doanh và đầu tư, mở ra những con đường mới để kiếm tiền.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Đây là thời điểm tuyệt vời để Xử Nữ giải quyết các vấn đề phức tạp và chứng minh sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đừng quá cầu toàn đến mức căng thẳng, hãy học cách tin tưởng và giao việc cho đồng nghiệp.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Trong công việc, Thiên Bình phát huy tối đa khả năng ngoại giao và giải quyết vấn đề của mình.

Cung hoàng đạo này gặp nhiều may mắn trong các giao dịch tài chính và khi đàm phán hợp đồng.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp dồn hết tâm trí vào những dự án quan trọng và điều này mang lại kết quả đáng kinh ngạc.

Riêng với những ai độc thân, một mối tình lãng mạn có thể nảy nở từ một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong công việc, Nhân Mã cảm thấy tràn đầy năng lượng và khao khát khám phá những điều mới mẻ.

Sự sáng tạo và tinh thần tiên phong của cung hoàng đạo này được đánh giá cao, mang lại những cơ hội thăng tiến, tăng lương và các hợp đồng quan trọng có thể đến bất ngờ.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Đây là thời điểm tốt để Ma Kết củng cố vị trí và uy tín của mình trong công việc. Cung hoàng đạo này được cấp trên đánh giá cao vì làm việc nghiêm túc và trách nhiệm.

Tình hình tài chính của Ma Kết có xu hướng tăng trưởng.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình có nhiều ý tưởng sáng tạo và độc đáo, giúp cung hoàng đạo này nổi bật trong công việc.

Do đó, Bảo Bình nên đề xuất những dự án mới hoặc tham gia vào các hoạt động nhóm nếu có cơ hội.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Trong công việc, Song Ngư phát huy tối đa khả năng sáng tạo và trực giác nhạy bén. Cung hoàng đạo này sẽ có những ý tưởng độc đáo, giúp giải quyết các vấn đề một cách bất ngờ.

Tuần này, Song Ngư là người mang lại không khí ấm áp cho gia đình.



