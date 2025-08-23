Tuần vàng của 12 cung hoàng đạo: Ai sẽ là người may mắn nhất?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tuần vàng của 12 cung hoàng đạo: Ai sẽ là người may mắn nhất?

Huệ Bình tổng hợp (theo Gosta)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Tử và Nhân Mã là hai cung hoàng đạo may mắn nhất.

Hãy cùng trang Gosta tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 25-8 đến ngày 31-8.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tình hình tài chính của Bạch Dương trong tuần này khá ổn định. Cung hoàng đạo này có thể nhận được khoản thu nhập bất ngờ từ các công việc làm thêm hoặc từ những khoản đầu tư nhỏ.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Nhờ vào sự kiên trì và cẩn thận, Kim Ngưu tiến bộ đáng kể trong công việc. Tình hình tài chính cũng khởi sắc.

Đối với Kim Ngưu độc thân, cung hoàng đạo này sẽ có cơ hội gặp gỡ những người thú vị thông qua các hoạt động xã hội hoặc công việc.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Nhờ giao tiếp tốt và linh hoạt, Song Tử có nhiều cơ hội bất ngờ trong công việc. Các dự án mới, lời đề nghị hợp tác hoặc cơ hội thăng tiến có thể đến ngay trong tuần mới.

Vận may sẽ mỉm cười với Song Tử, đặc biệt trong các giao dịch nhỏ hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn.

Tuần vàng của 12 cung hoàng đạo: Ai sẽ là người may mắn nhất?- Ảnh 1.

Song Tử sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ trong công việc nhờ giao tiếp tốt và linh hoạt. Ảnh: editors.ca

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Sự nhạy cảm và trực giác tốt giúp Cự Giải nắm bắt được tâm lý của đồng nghiệp và khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn.

Cung hoàng đạo này gặp may trong các vấn đề liên quan đến nhà cửa hoặc gia đình.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Trong công việc, Sư Tử được giao phó những trọng trách quan trọng hoặc có cơ hội thể hiện năng lực trước cấp trên và đồng nghiệp.

May mắn sẽ đến với Sư Tử trong các giao dịch kinh doanh và đầu tư, mở ra những con đường mới để kiếm tiền.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Đây là thời điểm tuyệt vời để Xử Nữ giải quyết các vấn đề phức tạp và chứng minh sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đừng quá cầu toàn đến mức căng thẳng, hãy học cách tin tưởng và giao việc cho đồng nghiệp.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Trong công việc, Thiên Bình phát huy tối đa khả năng ngoại giao và giải quyết vấn đề của mình.

Cung hoàng đạo này gặp nhiều may mắn trong các giao dịch tài chính và khi đàm phán hợp đồng.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp dồn hết tâm trí vào những dự án quan trọng và điều này mang lại kết quả đáng kinh ngạc.

Riêng với những ai độc thân, một mối tình lãng mạn có thể nảy nở từ một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong công việc, Nhân Mã cảm thấy tràn đầy năng lượng và khao khát khám phá những điều mới mẻ.

Sự sáng tạo và tinh thần tiên phong của cung hoàng đạo này được đánh giá cao, mang lại những cơ hội thăng tiến, tăng lương và các hợp đồng quan trọng có thể đến bất ngờ.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Đây là thời điểm tốt để Ma Kết củng cố vị trí và uy tín của mình trong công việc. Cung hoàng đạo này được cấp trên đánh giá cao vì làm việc nghiêm túc và trách nhiệm.

Tình hình tài chính của Ma Kết có xu hướng tăng trưởng.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình có nhiều ý tưởng sáng tạo và độc đáo, giúp cung hoàng đạo này nổi bật trong công việc.

Do đó, Bảo Bình nên đề xuất những dự án mới hoặc tham gia vào các hoạt động nhóm nếu có cơ hội.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Trong công việc, Song Ngư phát huy tối đa khả năng sáng tạo và trực giác nhạy bén. Cung hoàng đạo này sẽ có những ý tưởng độc đáo, giúp giải quyết các vấn đề một cách bất ngờ.

Tuần này, Song Ngư là người mang lại không khí ấm áp cho gia đình.


Tin liên quan

Bốn con giáp “hốt bạc, gom tình” cuối năm 2025

Bốn con giáp “hốt bạc, gom tình” cuối năm 2025

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp nửa cuối năm 2025 cho thấy tuổi Tý, Thìn, Mùi, Thân sẽ có tài lộc và tình duyên viên mãn.

'Quý nhân" gõ cửa, con giáp nào sẽ “đổi đời” nửa cuối tháng 8?

(NLĐO) – Những ngày cuối tháng 8, vận mệnh của các con giáp Tý, Sửu và Thìn được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn.

Các con giáp giàu có bất ngờ nhờ vận may đột phá nửa cuối tháng 8

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Dậu, Thìn sẽ có nhiều vận maytrong nửa cuối tháng 8.

cung hoàng đạo tuần này Tử vi tuần này tử vi 12 cung hoàng đạo xem bói
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo