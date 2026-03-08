Tùng Dương hé lộ tham vọng tổ chức liveshow tại sân vận động

Trong "Her Concert" vừa diễn ra tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình nhân ngày 8-3, Tùng Dương khiến khán giả ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên khi xuất hiện trên không trung, đu dây xuống sân khấu trong tiết mục "Mang thai" và "Cánh chim phượng hoàng".

Ca sĩ Tùng Dương hé lộ tham vọng tổ chức liveshow sân vận động

Khi khán giả chưa hết ngỡ ngàng, anh lại tiếp tục gây bất ngờ bằng màn trình diễn "Tái sinh". Ca khúc của Tăng Duy Tân được làm mới hoàn toàn bằng bản phối trẻ trung, dồn dập nhịp điệu. Hàng nghìn khán giả, chủ yếu là các bạn trẻ đứng dậy cổ vũ, đồng thanh hát theo nam ca sĩ.

Sau những ca khúc quen thuộc được đo ni đóng giày cho giọng hát của mình, Tùng Dương mang đến rất nhiều bất ngờ khi cover một loạt bản hit nhạc trẻ, đang được viral trên mạng xã hội. Ca khúc "E là không thể" do Đông Thiên Đức sáng tác và từng gắn với chất giọng Anh Quân Idol, dường như được lột xác hoàn toàn trong phần trình diễn của Tùng Dương. Chất giọng dày và nội lực của anh khiến bản ballad trở nên sâu lắng hơn nhưng vẫn giữ được nhịp cảm xúc trẻ trung. Cách luyến láy của nam ca sĩ khiến ca khúc buồn không bi lụy nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Một trong những điểm nhấn của phần trình diễn là "Thiệp hồng sai tên" vốn quen thuộc với nhiều khán giả được Tùng Dương thể hiện theo phong cách mới, dìu dặt, da diết nhưng không sa vào sự ủy mị. Tiếng violin vang lên giữa không gian rộng lớn của nhà thi đấu khiến phần trình diễn thêm phần lãng mạn.

Nam ca sĩ đu dây trên sân khấu

Sự thay đổi trong cách chọn bài và cách hát cho thấy Tùng Dương đang chủ động bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình. Không còn chỉ gắn với những bản nhạc nghệ thuật phức tạp, anh mạnh dạn thử sức với nhiều ca khúc nhạc trẻ, nhưng vẫn giữ được cá tính âm nhạc riêng.

Khán giả trở nên phấn khích hơn mỗi khi Tùng Dương trò chuyện. Anh tếu táo gọi mình là ca sĩ trẻ nhất chương trình, kể cả Quân A.P, Bùi Trường Linh hay Bùi Công Nam cũng không thể trẻ bằng anh. Khi hát chay giao lưu với khán giả, anh cũng chọn hai ca khúc nhạc trẻ là "Ai chung tình được mãi" và "Ngày mai người ta lấy chồng".

Tùng Dương đang chủ động bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình trong nghệ thuật

Bất ngờ lớn nhất Tùng Dương mang đến chương trình là màn trình diễn "Ngày chưa giông bão" với bản phối theo phong cách remix. Nam ca sĩ vừa hát vừa nhảy trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Tùng Dương từng nhiều lần cover khúc này nhưng đây là lần đầu tiên trình diễn "cháy" như vậy.

Sau màn trình diễn này, Tùng Dương tiết lộ nếu tiếp tục nhận được yêu thương của khán giả trẻ, anh có thể tổ chức một liveshow tại sân vận động vào cuối năm nay. Chia sẻ của nam ca sĩ khiến nhiều người phấn khích và vỗ tay không ngừng.

Tùng Dương thích kết hợp với các ca sĩ trẻ

Không chỉ tạo bất ngờ ở các màn trình diễn solo, Tùng Dương còn để lại nhiều ấn tượng khi solo với các đàn em trong chương trình. "Her Concert" có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ như Quân A.P, Bùi Trường Linh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Quang Hùng Quang Hùng MasterD, Dương Domic...



